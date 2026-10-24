Třinec vybízí extraligu k revoluci. V čem spočívá? Pomohlo by to všem, míní Peterek
- Třinec se dohodl s Karlovými Vary na přesunu nedělního utkání na čas 10:30 a aréna míří k vyprodání.
Sportovní ředitel Jan Peterek tím řeší náročné cestování týmu a využití volného televizního prostoru.
Oceláři předloží APK výslednou studii a otevřou debatu o rozdělení víkendových zápasů do více časových oken.
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Nemluví z cesty, nýbrž na základě letitých zkušeností, postupně uzrávajících myšlenek či marketingových nápadů, které by mohly posunout celou hokejovou extraligu. Oceláři Třinec vybízejí ke změně uvažování nad konzervativním přístupem vůči termínové listině a časovým rozvrhům utkání. Je toho víc. Jako dobrý a následováníhodný příklad uvádějí i pokrokové uvažování lidí na domácí fotbalové scéně.
Proč to všechno? Více lidí na stadionech a u přijímačů, ušetření nákladů, větší prostor pro regeneraci u největších štrekařů soutěže a tím pádem lepší úroveň zápasů. „Drtivá většina extraligových zápasů se hraje v jeden den, překrývá se navzájem. Pro fanouška jednoho týmu je tak prakticky nemožné sledovat živě i zápasy soupeřů,“ shrnuje sportovní ředitel Ocelářů Jan Peterek známou pravdu. Zapůsobí třinecký výstřel na půdu APK?
Leccos z toho, nad čím v Třinci dlouhodobě uvažují, může přinést nedělní „event“ mezi Oceláři a Karlovými Vary. Duel 14. kola startuje už v 10:30. Pro staromilce úlet, pro jiné zajímavé vybočení ze stereotypu, cílící na rodiny s dětmi, v neposlední řadě přínos pro soupeře. Klíčový ukazatel předpovídá, že jde o pozitivní krok. Vypadá to, že se zápas vyprodá.
Vary nejprve nesouhlasily, pak to začalo dávat smysl
„Sešlo se několik faktorů. Jedním z nejdůležitějších bylo sportovní hledisko. Potřebovali jsme přesunout náš prosincový páteční zápas v Karlových Varech už na čtvrtek, abychom měli po dlouhé cestě ze západu Čech domů o den více času na regeneraci před domácím dvojzápasem v neděli a pondělí s Kometou a Plzní, tedy před takzvaným back-to-back programem, kdy hrajeme dva dny po sobě,“ zahajuje tok uvažování Peterek na klubovém webu.
Západočeši s třineckou žádostí nejprve a očekávaně nesouhlasili. Ale pak nastalo něco, co Varům začalo dávat smysl. „Páteční termín je pro každý klub, co se týče návštěvnosti, atraktivnější. Proto jsme na klubu začali hledat řešení a protihodnotu, kterou bychom Energii její ústupek kompenzovali. Nabídli jsme možnost posunout naše nedělní domácí utkání na dopolední termín. Vary díky tomu nestráví noc po zápase v autobuse, ale stihnou se domů vrátit ještě ten den, což je pro ně výhodné vzhledem k tomu, že už v úterý hrají doma další utkání. Je to fér řešení, win-win pro obě strany,“ míní Peterek
Na původní sportovní záměr se začaly rychle nabalovat další nápady. „S naším marketingovým oddělením vedeme diskuzi o dopoledních víkendových zápasech delší dobu. Je to součást širší diskuze a našeho plánu, jak zvýšit atraktivitu extraligy, její sledovanost i celkovou hodnotu. Zápas s Karlovými Vary bude součástí studie, kterou náš marketingový tým připravuje a kterou v příštích dnech předložíme na půdě APK. Je to téma, které bude v příštích měsících rezonovat hokejovým prostředím i s ohledem na blížící se výběrové řízení k prodeji marketingových a televizních práv,“ pokračuje sportovní ředitel Ocelářů.
Podle něj je jednou z důležitých cest lépe pracovat s časy jednotlivých partií. V tomto směru Třinec není v extralize sám. Nicméně roky se o tom jen mluví.
Dopolední termín jako skvělá příležitost pro děti
„Dnes se zejména o víkendech utkání často překrývají, jednotlivé kluby si tím vlastně navzájem berou pozornost, a to se odráží i v číslech televizní sledovanosti. Zároveň vnímáme dopolední termíny jako skvělou příležitost, jak oslovit rodiny s dětmi a nabídnout jim atraktivní hokejový program v čase, který je pro děti ideální. Nejde jen o samotný experiment, ale i o možnost přiblížit hokej nové skupině fanoušků. Extraliga je skvělý produkt a zaslouží si, abychom se snažili všichni společnými silami maximalizovat její dosah.“
Průkopníkem v nejsledovanějších soutěžích je ligový fotbal, jenž pouze navázal na to, co je dané roky ve spoustě zahraničních soutěží včetně zámořských.
„Inspirovat se můžeme v NHL, NFL nebo i doma. Fotbalová liga má celé své kolo rozdělené na sobotu a neděli do několika časových oken, takže jednotlivé televizní přenosy dostávají svůj vlastní prostor. Fanoušek má možnost sledovat více zápasů za sebou, aniž by si musel vybírat mezi dvěma atraktivními utkáními ve stejnou dobu. Rádi bychom otevřeli diskusi, jestli by podobný model nemohl fungovat také v hokejové extralize. A to zejména v prosinci a lednu, kdy má domácí fotbalová soutěž přestávku. Pro extraligu je to mimořádně důležité období, kdy má jedinečnou příležitost získat ještě větší pozornost sportovních fanoušků i médií. Byla by škoda tento potenciál nevyužít naplno,“ poukazuje Peterek na možný atraktivní prostor, jenž zatím leží ladem.
Právě na televizní sledovanost a celkový dosah v médiích u nedělní bitvy s Energií jsou v Třinci hodně zvědaví. Může napovědět, kudy dál.
Věříme tomu, že ten nárust bude znatelný
„V dopoledním čase budeme mít z pohledu živých sportovních přenosů velmi zajímavý prostor prakticky sami pro sebe. Jsme zvědaví, jak se to projeví na televizní sledovanosti, která je důležitá i pro partnery klubu a celé Tipsport extraligy a se kterou jsme v rámci téhle myšlenky také počítali. Věříme tomu, že ten nárůst bude znatelný, protože souběžně s naším zápasem v neděli dopoledne v Česku nepoběží žádný jiný sportovní přenos. Pokud se potvrdí, že podobný termín dokáže v televizi oslovit větší počet diváků, navíc bez dopadu na návštěvnost v aréně, bude to zajímavý argument pro další debatu o podobě extraligového programu,“ věří ředitel Peterek.
Třinecká organizace cílí zejména na část zimního období, kdy český ligový fotbal drží přestávku. „Myšlenka dopoledních zápasů nám dává smysl z pohledu všech sportovních diváků. Naši fanoušci se po návratu z WERK ARENY mohou odpoledne doma podívat na další extraligové zápasy. A stejně tak příznivci jiných klubů mohou dopoledne sledovat Třinec a odpoledne v televizi nebo přímo na stadioně také svůj oblíbený tým. Z dlouhodobého hlediska by to podle našeho názoru mohlo pomoci celé soutěži, televizním vysílatelům i reklamním partnerům. Jako Oceláři chceme na extraligové půdě tuto myšlenku přednést a otevřít diskuzi mimo jiné o tom, zda by se zejména ve zmiňovaných měsících bez fotbalové ligy nemohla extraliga hrát celý víkend ve více slotech. Od dopoledne až do večera. V sobotu i v neděli. Čtyři až pět zápasů v řadě za sebou. V programu doprovázeném celodenním studiem a dalším doprovodným obsahem atraktivním pro všechny fanoušky,“ doplňuje Jan Peterek.
Zmíněný proud uvažování ovšem logicky naráží na nutnost hrát back-to-back zápasy, čili dva duely ve dvou dnech mnohem častěji než doposud. „Ano. Ale taky by to pro většinu z nich znamenalo zvýšení mediálního a televizního dosahu, snížení nákladů a větší kvalitu sportovní přípravy a regenerace,“ usuzuje jeden z třineckých šéfů.
A v tomto bodě se dá očekávat, že se ozve reklamace části konkurence. V tom smyslu, že Třinec myslí hlavně na sebe. Aby si ulevil při náročném cestování, ušetřil za ubytování atd. Takhle totiž mnohým klubům vyhovuje, že Oceláři jezdí sem a tam, často proti logice. Podobně jako Vary, Plzeň, Litvínov či Vítkovice.
Diskuzi o rozlosování se snažíme otevírat marně
„Zrovna my jsme klub, který v extralize nacestuje během sezony nejvíce kilometrů, s čímž souvisí mimo jiné i poměrně vysoké náklady spojené s ubytováním a dopravou. Jsme jedním z klubů, které na většinu zápasů musí s ohledem na vzdálenosti k soupeřům jezdit už den před utkáním. Diskuzi o způsobu rozlosování soutěže, který by na tuto problematiku bral ohled, se už ale bohužel na půdě APK několik let snažíme otevírat marně. Veškeré venkovní tripy si dnes kluby stále musí plánovat samy, což také znamená, že musí spoléhat na to, že jim soupeř vyjde vstříc,“ říká k tomu Peterek.
A jak takové domlouvání chodí v reálu? „Pokud nechceme jezdit napříč republikou zbytečně tam a zpátky, musíme celé léto urgovat soupeře se žádostmi o výměnu pořadatelství a podobně. Přesně to jsou věci, kterým by se dalo předejít, kdyby se jim přizpůsobil systém rozlosování základní části hned na začátku, po pečlivé analýze kalendáře, časových slotů, vytížení arén a samozřejmě v přímé kooperaci s hlavním televizním vysílatelem. Není to debata, kterou chceme vést jen ve prospěch Ocelářů, chceme ji vést ve prospěch všech. Pevně věřím, že by i kluby jako Litvínov, Karlovy Vary, Plzeň, Liberec nebo České Budějovice ocenily, kdyby si dlouhé výjezdy do Třince a Vítkovic odbyly v rámci jedné cesty.“
Plusů nabízí Jan Peterek dostatečné množství. Jde o malé zlepšováky, které by však měly pomoci úrovni celého produktu. „Když dáme stranou zbytečné náklady na ubytování, stravu a dopravu, má cestování zásadní dopad na sportovní stránku, jejíž kvalita přece také musí být v zájmu extraligy jako celku. Vysvětlím to na jednoduchém modelovém příkladu, který nakonec odpoví i na původní otázku, jestli je, nebo není problém hrát back-to-back zápasy.“
Tady je: „Když si dnes po dohodě se soupeři naplánujeme trip, dejme tomu, na západ Čech, budeme hrát podle aktuálního systému soutěže v pátek v Karlových Varech a až v neděli v Plzni. Vyrazit tam musíme den předem už ve čtvrtek, domů se vrátíme v pondělí nad ránem. Tři noci náš tým stráví na hotelech, čtvrtou pro změnu na sedačce autobusu cestou ze zápasu. První plnohodnotný trénink v domácím prostředí následně tým může absolvovat po nutném volnu až ve středu. Kdybychom mohli hrát v pátek ve Varech a v sobotu v poledne v Plzni, spali by naši hráči o dvě noci dříve doma ve vlastní posteli a mají pochopitelně i více času na kvalitní regeneraci i trénink. A pozor: I tady jsem přesvědčený, že nemluvím jen za Oceláře. Ostatně v téhle sezoně už jsme hned první víkend back-to-back zápas doma odehráli a bylo to na žádost soupeře. Byla to Plzeň, která nás sama z výše uvedených důvodů poprosila o to, zda by po svém pátečním zápase v Olomouci nemohla nedělní utkání u nás odehrát už o den dřív,“ snáší argumenty.
Otázkou je, zda nenazrála doba změnit uvažování?
Extraliga se klasickým stylem rozlosování sama obírá o možnost širší pozornosti. Jistě, i konzervativní přístup má něco do sebe, ale je otázkou, zda nenazrála doba změnit uvažování.
„Pro další příklad se stačí podívat na poslední víkend. Hráli jsme atraktivní zápas na Spartě, jeden ze sportovních vrcholů úvodní čtvrtiny základní části, který se časově překrýval s fotbalovým utkáním Baníku proti Spartě. Vliv na rozlosování fotbalové ligy, které ovlivňuje i účast českých klubů v evropských pohárech, samozřejmě mít nebudeme, ale hrací dny extraligy na příští rok už známe dopředu a můžeme je koordinovat tak, aby se nejatraktivnější zápasy zbytečně s fotbalem nepřekrývaly. Měli bychom je umět plánovat do termínů, kdy si nebudou konkurovat navzájem. Páteční termíny jsou v tomto ohledu vhodné, protože s nimi nepůjdeme do konfrontace s fotbalem. Znám fanouška Ocelářů, který zároveň fandí Baníku, a ten mi sám říkal, že mezi oběma přenosy přepínal. To je situace, které bychom se do budoucna měli umět vyvarovat. Sportovní fanoušek by ideálně neměl být nucen vybírat si mezi dvěma atraktivními zápasy. Musíme hledat způsob, jak mu nabídnout oba. A s tím souvisí nutnost o rozlosování dopředu přemýšlet,“ pokračuje Jan Peterek.
Jak už bylo zmíněno, veškerá data z nedělního „brunch“ zápasu Ocelářů s Energií budou pečlivě vyhodnocena ze všech možných směrů. Případná pozitivní zkušenost celou debatu třeba posune dál napříč soutěží.
„Víme, že netradiční čas nevyhovuje každému, že jde o něco nového, že na to lidé nejsou zvyklí a že jsme je tím zaskočili. Reakce fanoušků jsme četli a zaznamenávali jsme i ty negativní. Na druhou stranu jsme dostali také spoustu pozitivních reakcí, které dnes převažují. Myslím si, že důležité je především vysvětlit, proč jsme se pro takový krok rozhodli. Není to experiment jen proto, abychom udělali něco jinak. Máme za tím konkrétní sportovní i obchodní argumenty, o kterých se v diskuzích sportovního a marketingového úseku dlouhodobě velmi intenzivně na klubu bavíme a které chceme začít rozvíjet i na extraligové úrovni. Nedělní zápas s Karlovými Vary je krok, kterým chceme tuto diskuzi oficiálně otevřít a zapojit do ní všechny kluby napříč soutěží,“ uzavírá sportovní ředitel Peterek.
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Třinec
|13
|11
|0
|1
|1
|56:30
|34
|2
Pardubice
|13
|9
|1
|1
|2
|54:36
|30
|3
K. Vary
|13
|7
|2
|0
|4
|34:23
|25
|4
Č. Budějovice
|13
|7
|0
|1
|5
|38:37
|22
|5
Mountfield
|13
|5
|2
|1
|5
|38:35
|20
|6
Kladno
|13
|4
|3
|2
|4
|37:39
|20
|7
Liberec
|13
|5
|0
|4
|4
|36:36
|19
|8
Plzeň
|13
|3
|4
|1
|5
|31:31
|18
|9
Litvínov
|13
|5
|1
|1
|6
|30:33
|18
|10
Sparta
|13
|5
|0
|2
|6
|35:33
|17
|11
Brno
|13
|3
|3
|2
|5
|33:36
|17
|12
Vítkovice
|13
|3
|1
|2
|7
|33:45
|13
|13
M. Boleslav
|13
|3
|1
|1
|8
|29:46
|12
|14
Olomouc
|13
|2
|1
|0
|10
|23:47
|8
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