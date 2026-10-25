Přesvědčí Třinec kluby k rázné změně? Dopoledne měl plno. Nestrašil vstával v pět ráno
Z většiny obsazené sedačky a značný zájem o lístky, srovnatelný s poslední semifinálovou sadou proti stejnému soupeři. V Třinci si libují, jakou odezvu měl projekt s dopoledním startem nedělního duelu proti Karlovým Varům v 10.30. Hokej v netradičním čase se na první pohled osvědčil, hlubší analýza domácí teprve čeká. „Ráno to nebylo nic moc,“ prohodil akorát útočník Energie David Šťastný po porážce 1:2. Hosté si ovšem chválí, že domů dorazí před půlnocí.
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Oceláři nabídli první ochutnávku mustru, kterým chtějí inspirovat extraligu, jak předeslal v sobotním rozhovoru pro klubový web sportovní manažer Jan Peterek. Na zájmu se výjimečně brzký začátek utkání projevil hlavně v pozitivním duchu. Šestinásobný extraligový šampion tak otevírá diskuzi, zda by nejvyšší soutěž neměla zvážit rozdělení víkendových zápasů do více časových oken, a potenciálně tak zpřístupnit hokej vícero divákům.
„Nám to vyhovovalo, stejně se na hale vždycky potkáme v 8.45. Se změnou času mě děti vzbudily už v 5.15, takže jsem měl ještě spoustu času doma. Cítil jsem se dobře, navíc máme půlku dne před sebou. Jsem stoprocentně pro změnu,“ chválil si novinu Andrej Nestrašil.
V příštích dnech čeká slezský klub celkové vyhodnocení odvážného projektu. Bude zkoumat například pohledy vlastních fanoušků, kteří ve druhé třetině dostali k dispozici QR kód s dotazníkem. „Nebojte se vyjádřit svůj názor,“ pobízel je moderátor v hale.
Patera si čas chválil
Zajímavě může vyznít rovněž pohled na televizní zájem. Názor obou zainteresovaných hráčských táborů rezonuje už teď. Mediální zástupci Třince a Varů ještě před utkáním potvrzovali, že možnost dřívějšího návratu k rodinám si hokejisté chválí. Ve výkonech se necítili omezení tím, že se do výstroje museli navléknout dřív než obvykle.
„Já bych takhle hrál nejradši pořád, můj osobní názor. Nebaví mě čekat celý den na zápas, takhle se mi to líbilo. Probrali jsme se, šli jsme na věc. Za mě výborné,“ těšilo kouče hostů Pavla Pateru.
„V kabině nemáme okna, tak jsme ani nevěděli, jak je venku. Ale bylo to v pohodě. Udělali jsme si klasickou rutinu, ani mi to nepřišlo. Takový systém by mi nevadil, máme ještě půlku dne volno. Ale na hokej se dívat nebudu. Budu s dětmi,“ doplnil brankář Ondřej Kacetl.
Sporné momenty
Zápas kromě podnětů k zamyšlení nabídl dvě sporné situace. Při té první domácí obránce Jakub Galvas posunul kotouč rukavicí spoluhráči k modré čáře, rozhodčí neodhalili přihrávku rukou. Z akce plynula trefa Matěje Kubiesy, protože se však nepovolený pas odehrál v neutrální zóně, nemohly si Vary vzít trenérskou výzvu. Ta se totiž týká jen dění v útočném pásmu.
Třinec šel po mladíkově trefě do vedení, které ovšem ztratil už po 16 sekundách. Rychlou reakci zprostředkoval David Šťastný, když procedil puk mezi betony Ondřeje Kacetla. Velkou zásluhu na úspěchu měl Nick Jones. Západočechy pak dvakrát exkluzivním zákrokem betonem podržel gólman Daniel Král.
Také jeho přičiněním se skóre na dlouho zaseklo na smírném stavu 1:1. Prolomit ho mohl hostující Elmeri Eronen, po jehož ráně skončil Kacetl v brance s kotoučem na výstroji. Druhý diskutovaný moment…
„Puk jsem spolkl. Posunul jsem se dopředu a zase jsem ho vyplivl. Měl jsme ho v sobě, věděl jsem, že musím dopředu. O to jsem se rychle snažil,“ popisoval brankář.
Sudí situaci zkoumali dlouhé minuty u videa. Zdálo se, že brzy rozehraný duel se přece jen zásadně protáhne. Nakonec muži v pruhovaném ukrytý touš nenašli za brankovou čarou.
Vyloučený Koch
O výsledku mohla Energie rozhodnout ve třetí třetině. Ocelář Patrik Koch sestřelil Jana Bambulu úderem do hlavy, schytal pětiminutový trest. Nicméně Vary dokázaly z přesilovky dvěma fauly v krátkém sledu po odpískání vyrobit oslabení.
„Jestli chceme zvládat tyto velké zápasy, musíme si nechat rozbít hubu. Padesátkrát tě seknou, nepůjdou ven, ty sekneš jednou, půjdeš ven. Tohle se musíme ještě doučit,“ dodal trenér Patera.
Do poměru čtyři na tři Třinec nasadil pouze útočníky, ale neskóroval. Vítěznou branku zařídil až Daniel Kurovský, když z levé strany zvedl střelu nad Královo rameno. Trefu z 51. minuty, při níž si první bod v třineckém dresu připsal obránce Rayen Petrovický, už nikdo další nedoplnil.
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Třinec
|14
|12
|0
|1
|1
|58:31
|37
|2
Pardubice
|13
|9
|1
|1
|2
|54:36
|30
|3
K. Vary
|14
|7
|2
|0
|5
|35:25
|25
|4
Č. Budějovice
|13
|7
|0
|1
|5
|38:37
|22
|5
Mountfield
|13
|5
|2
|1
|5
|38:35
|20
|6
Kladno
|13
|4
|3
|2
|4
|37:39
|20
|7
Sparta
|14
|5
|1
|2
|6
|37:34
|19
|8
Liberec
|13
|5
|0
|4
|4
|36:36
|19
|9
Plzeň
|13
|3
|4
|1
|5
|31:31
|18
|10
Litvínov
|13
|5
|1
|1
|6
|30:33
|18
|11
Brno
|13
|3
|3
|2
|5
|33:36
|17
|12
Vítkovice
|13
|3
|1
|2
|7
|33:45
|13
|13
M. Boleslav
|13
|3
|1
|1
|8
|29:46
|12
|14
Olomouc
|14
|2
|1
|1
|10
|24:49
|9
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