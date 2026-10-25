Karlovarský Šťastný o začátku v 10:30: Pravidelně bych to nezaváděl, člověk je ráno rozlámaný
V sedm ráno budíček, od sedmi do osmi snídaně a v 8:10 odjezd k aréně. Hokejisté Karlových Varů odehráli utkání 14. kola extraligy v Třinci v pořádně netradičním čase, úvodní buly padlo už v 10:30. Klidnější odpolední šlofík čeká Oceláře, kteří nejlépe bránící tým soutěže přemohli 2:1. „Bylo to těžké a vyrovnané utkání. Myslím si, že jsme sahali po bodech, ale rozhodly maličkosti. Jinak odmakaný zápas. Hráli jsme to, co jsme chtěli,“ popisoval jediný střelec Energie David Šťastný.
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Jak se vám v 10:30 hrálo?
„Ráno to bylo nic moc, to jsem se úplně necítil, ale jinak dobré. Nebylo to úplně špatné, pravidelně bych to ovšem nezaváděl.“ (usmívá se)
Z jakého důvodu?
„Aby to bylo pravidelně v 10:30? Mně osobně by se to nelíbilo, ale ostatním třeba jo.“
Právě Třinec by chtěl hrát v tomto čase častěji.
„Dva dny zpátky jsem četl, co pan Peterek psal. Jak říkám, mi se tak brzký čas nezamlouvá, ale když to tak bude, nedá se nic dělat. Jsme profíci, takže se popereme se vším. No stres.“
Víc času na regeneraci
Stačili jste se pořádně vyspat?
„Ještě se to dalo, navíc se měnil čas, takže spánek tam docela byl. Spíš je to nezvyk, ráno je člověk takový rozlámaný.“
Na druhou stranu, v Karlových Varech budete už v neděli večer.
„To je pravda, ale zase si říkám, jak budou v neděli v tento čas vypadat cesty, jestli to není večer klidnější. Každopádně budeme dřív doma, a jelikož hrajeme v úterý, hodilo se nám to. Bude trošku víc času na regeneraci.“
Byl jste překvapený, že vás přijeli podpořit i fanoušci z Varů?
„Nevím, jestli překvapený. Na zápasy venku letos docela jezdí, byli i v Hradci, takže je super, že nás podporují i takovou dálku a ještě v takový čas. Možná si udělali víkend někde tady. Je super, že nás jezdí podporovat.“
Ve druhé třetině se dlouho zkoumalo, jestli puk po Eronenově střele přešel brankovou čáru. Jak jste to celé viděl?
„Ta prodleva moc vyhovující nebyla, obzvlášť když tam jsou tři komerční přestávky za třetinu. Deset minut se něco zkoumalo, pak hned komerčka, takže je to takové nic moc. Co se dá dělat.“
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Třinec
|14
|12
|0
|1
|1
|58:31
|37
|2
Pardubice
|13
|9
|1
|1
|2
|54:36
|30
|3
K. Vary
|14
|7
|2
|0
|5
|35:25
|25
|4
Č. Budějovice
|13
|7
|0
|1
|5
|38:37
|22
|5
Mountfield
|13
|5
|2
|1
|5
|38:35
|20
|6
Kladno
|13
|4
|3
|2
|4
|37:39
|20
|7
Sparta
|14
|5
|1
|2
|6
|37:34
|19
|8
Liberec
|13
|5
|0
|4
|4
|36:36
|19
|9
Plzeň
|13
|3
|4
|1
|5
|31:31
|18
|10
Litvínov
|13
|5
|1
|1
|6
|30:33
|18
|11
Brno
|13
|3
|3
|2
|5
|33:36
|17
|12
Vítkovice
|13
|3
|1
|2
|7
|33:45
|13
|13
M. Boleslav
|13
|3
|1
|1
|8
|29:46
|12
|14
Olomouc
|14
|2
|1
|1
|10
|24:49
|9
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