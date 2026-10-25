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Karlovarský Šťastný o začátku v 10:30: Pravidelně bych to nezaváděl, člověk je ráno rozlámaný

David Šťastný z Karlových Varů
David Šťastný z Karlových VarůZdroj: ČTK/Petrášek Radek
Gólová radost karlovarských hokejistů
Hokejisté Třince slaví gól do branky Varů
Utkání Třince s Karlovými Vary se hrálo netradičně od dopoledních hodin
Utkání Třince s Karlovými Vary se hrálo netradičně od dopoledních hodin
Utkání Třince s Karlovými Vary se hrálo netradičně od dopoledních hodin
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Daniel Fekets
Tipsport extraliga
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V sedm ráno budíček, od sedmi do osmi snídaně a v 8:10 odjezd k aréně. Hokejisté Karlových Varů odehráli utkání 14. kola extraligy v Třinci v pořádně netradičním čase, úvodní buly padlo už v 10:30. Klidnější odpolední šlofík čeká Oceláře, kteří nejlépe bránící tým soutěže přemohli 2:1. „Bylo to těžké a vyrovnané utkání. Myslím si, že jsme sahali po bodech, ale rozhodly maličkosti. Jinak odmakaný zápas. Hráli jsme to, co jsme chtěli,“ popisoval jediný střelec Energie David Šťastný.

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Jak se vám v 10:30 hrálo?
„Ráno to bylo nic moc, to jsem se úplně necítil, ale jinak dobré. Nebylo to úplně špatné, pravidelně bych to ovšem nezaváděl.“ (usmívá se)

Z jakého důvodu?
„Aby to bylo pravidelně v 10:30? Mně osobně by se to nelíbilo, ale ostatním třeba jo.“

Právě Třinec by chtěl hrát v tomto čase častěji.
„Dva dny zpátky jsem četl, co pan Peterek psal. Jak říkám, mi se tak brzký čas nezamlouvá, ale když to tak bude, nedá se nic dělat. Jsme profíci, takže se popereme se vším. No stres.“

Víc času na regeneraci

Stačili jste se pořádně vyspat?
„Ještě se to dalo, navíc se měnil čas, takže spánek tam docela byl. Spíš je to nezvyk, ráno je člověk takový rozlámaný.“

Na druhou stranu, v Karlových Varech budete už v neděli večer.
„To je pravda, ale zase si říkám, jak budou v neděli v tento čas vypadat cesty, jestli to není večer klidnější. Každopádně budeme dřív doma, a jelikož hrajeme v úterý, hodilo se nám to. Bude trošku víc času na regeneraci.“

Byl jste překvapený, že vás přijeli podpořit i fanoušci z Varů?
„Nevím, jestli překvapený. Na zápasy venku letos docela jezdí, byli i v Hradci, takže je super, že nás podporují i takovou dálku a ještě v takový čas. Možná si udělali víkend někde tady. Je super, že nás jezdí podporovat.“

Ve druhé třetině se dlouho zkoumalo, jestli puk po Eronenově střele přešel brankovou čáru. Jak jste to celé viděl?
„Ta prodleva moc vyhovující nebyla, obzvlášť když tam jsou tři komerční přestávky za třetinu. Deset minut se něco zkoumalo, pak hned komerčka, takže je to takové nic moc. Co se dá dělat.“

#TýmZVVPPPPSkóreB
1Třinec141201158:3137
2Pardubice13911254:3630
3K. Vary14720535:2525
4Č. Budějovice13701538:3722
5Mountfield13521538:3520
6Kladno13432437:3920
7Sparta14512637:3419
8Liberec13504436:3619
9Plzeň13341531:3118
10Litvínov13511630:3318
11Brno13332533:3617
12Vítkovice13312733:4513
13M. Boleslav13311829:4612
14Olomouc142111024:499
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