Pardubicím roste obava! Hrdina Škorvánek po úderu přemýšlel, že se nechá vystřídat
Pokud se Hradec dostane v play off do spárů Pardubic při jejich cestě za obhajobou, nemusí se bát. Sebedůvěra bude na místě. Po dvou derby je to na body 6:0 pro Mountfield! Poté, co náruživě bojující tým Tomáše Martince v prvním kole vykradl enteria arénu 5:3, favorita položil k ledu i doma, nyní 2:0. Souhra okolností, náhody a štěstí? Ani zdání. Zasloužený triumf v báječné kulise.
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Šlo o velký hradecký večer, suverénně nejlepší a nejemotivnější den sezony. Skvělá podpora diváků, fantastické „pláštěnkové“ choreo stovek členů narvaného kotle, k tomu intenzivní menu dole na ploše. A po všech stránkách odfáraná šichta hradeckých hráčů, kteří využili své dobré šance, zatímco vzadu nedávali hostům potřebný prostor k manévrům. A co prošlo, to zlikvidoval kouzelník Stanislav Škorvánek. „Těžkých okamžiků bylo víc, ale hráli jsme velmi solidní zápas s ohledem na kvalitu soupeře,“ popsal povedené dílo slovenský gólman.
Ačkoli první i druhý gólový puk si srazili do vlastní sítě Jan Ščotka a Miloš Kelemen, nic to nemění na právoplatném hradeckém úspěchu. Domácí borci si za svými radostmi tvrdě šli a byli odměněni. Částečně i proto, že Hradec pojal derby se vším všudy, pro Pardubice šlo o jeden zápas v dlouhé řadě. Bylo to vidět například na prohrávaných osobních soubojích. Hráči s největší odpovědností za výsledky týmu byli lepší a výraznější na hradecké straně. Pardubičtí tahouni se sešikovali až postupem času, rozjížděli se pozvolna a manko už nestihli dorovnat. „Zápas nebyl z naší strany dobrý, kotouče se k nám neodrážely, asi jsme pro to málo udělali,“ popsal kouč Filip Pešán.
Druhá prohra za sebou
Ze tří zápasů bez zraněného značkového tandemu Roman Červenka – Lukáš Sedlák Dynamo podruhé padlo. Napoprvé bez dvou třetin elitní formace ještě vyhrálo v Olomouci, v pátek prohrálo 3:4p na Kladně, v neděli u nejbližšího rivala. „Klíčoví hráči chybí, ale takový je stav a nejsme jediní v lize. Musíme se s tím porvat,“ podotkl Pešán.
Zatím není vidět, že by například Matěj Stránský využil více prostoru při absenci Červenky a Sedláka. Ve třech partiích se netrefil, celkově má už šest zápasů bez zacílení. V derby byl navíc dvakrát vyloučen, první trest mu zkrátila střela Anderse Kocha. Poraženým zároveň skončila báječná série produktivity v přesilové hře.
Ve všech předchozích 13 partiích Dynamo proměnilo početní převahu, v neděli poprvé nikoli. „Měli jsme jen jednu, ale proměnit jsme ji měli,“ uznal Pešán. „Byly tam další velké šance, tři samostatné nájezdy od červené čáry, několikrát prázdná brána, ale vynikající brankář nás nepustil do vedení nebo do vyrovnání,“ štvalo hlavního trenéra.
Nejzajímavější formace Dynama?
Ta čtvrtá! Pánové Patrik Poulíček, Dominik Hrníčko, Jan Stránský měli snad nejlépe nabroušeno, v prvním dějství předvedli obdivuhodný kousek, kdy si během deseti sekund připravili čtyři výborné šance! Třikrát výtečně zasáhl Stanislav Škorvánek, jednou proti Čerešňákově ráně odvážně nastavil tělo Viliam Čacho. Tahle trojka se i s podporou beků dokázala často usadit i v soupeřově zóně, pro ni jde o velmi dobré vysvědčení. „Mohli jsme vytěžit klidně pětibodový zápas,“ mrzela Stránského neefektivita.
Uhodilo na druhé straně. Bekovi Janu Ščotkovi u mantinelu pláchnul Kevin Klíma, exbrněnský zadák soka sice dohnal, ale pozdě a hlavně – bruslí smolně tečoval puk do sítě, vyslaný Martinem Kohoutem.
Pracant Jan Stránský prchal ještě dvakrát v zápase do úniku, zkusil pokaždé jiný blafák, ale ztroskotal na Škorvánkovi. „Doteď nechápu, že z toho nepadl gól. Musím se na to podívat zpětně. Bránu jsem viděl otevřenou, nevím, jestli jsem mu trefil hokejku, nebo beton,“ kroutil hlavou při vzpomínce na situaci z deváté minuty.
Škorvánka zachránila tabletka
Slovenský gólman až po duelu zmínil, že utkání pro něj mohlo rychle skončit. Hned zkraje zápasu, kdy čelil sadě čtyř těžkých pardubických pokusů, dostal tvrdý úder. „Dostal jsem ramenem do hlavy, chvíli se mi točila, takže jsem přemýšlel, co s tím, jestli střídat, nebo ne. Vzal jsem si tabletku během první reklamní přestávky. Měl jsem jiné starosti, ale pak už to bylo v pohodě. Možná mi to i pomohlo, že jsem v hlavě vypnul a soustředil se jen na sebe. Dopadlo to dobře,“ byl rád slovenský gólman.
A byl rád i za hlučnou atmosféru, kterou vytvořili hlavně domácí příznivci. „Super. Pokaždé si něco připraví, hlavně na derby. Na ledě to taky mělo jiskru, diváci si přišli na svoje,“ těšilo Škorvánka.
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Třinec
|14
|12
|0
|1
|1
|58:31
|37
|2
Pardubice
|14
|9
|1
|1
|3
|54:38
|30
|3
K. Vary
|14
|7
|2
|0
|5
|35:25
|25
|4
Mountfield
|14
|6
|2
|1
|5
|40:35
|23
|5
Č. Budějovice
|14
|7
|0
|2
|5
|40:40
|23
|6
Kladno
|14
|5
|3
|2
|4
|39:40
|23
|7
Liberec
|14
|6
|0
|4
|4
|38:36
|22
|8
Brno
|14
|4
|3
|2
|5
|37:37
|20
|9
Sparta
|14
|5
|1
|2
|6
|37:34
|19
|10
Plzeň
|14
|3
|4
|1
|6
|31:33
|18
|11
Litvínov
|14
|5
|1
|1
|7
|31:37
|18
|12
M. Boleslav
|14
|3
|2
|1
|8
|32:48
|14
|13
Vítkovice
|14
|3
|1
|2
|8
|34:47
|13
|14
Olomouc
|14
|2
|1
|1
|10
|24:49
|9
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