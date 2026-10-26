Třinec vybízí k revoluci! Ze Sparty zmizel Hrabík, derby pro Hradec a superpřestup
Tohle extraliga ještě nezažila! Oceláři rozehráli nedělní zápas s Karlovými Vary už v 10.30. Naznačují extralize možnost revoluce, týkající se časů zápasů a využití víkendů. Co si o tom myslí členové podcastu Zimák Míra Horák, Pavel Bárta, Filip Ardon a Patrik Czepiec? Dostanou se i k dalším třaskavým tématům, jakými jsou výměna mezi Spartou a Kladnem, důvody druhé výhry Hradce v derby s Pardubicemi nebo megapřestup brankáře Connora Hellebuycka z Winnipegu do New Jersey. Dotkne se změna osudu Čecha Davida Ritticha? I o tom se dozvíte.
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|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Třinec
|14
|12
|0
|1
|1
|58:31
|37
|2
Pardubice
|14
|9
|1
|1
|3
|54:38
|30
|3
K. Vary
|14
|7
|2
|0
|5
|35:25
|25
|4
Mountfield
|14
|6
|2
|1
|5
|40:35
|23
|5
Č. Budějovice
|14
|7
|0
|2
|5
|40:40
|23
|6
Kladno
|14
|5
|3
|2
|4
|39:40
|23
|7
Liberec
|14
|6
|0
|4
|4
|38:36
|22
|8
Brno
|14
|4
|3
|2
|5
|37:37
|20
|9
Sparta
|14
|5
|1
|2
|6
|37:34
|19
|10
Plzeň
|14
|3
|4
|1
|6
|31:33
|18
|11
Litvínov
|14
|5
|1
|1
|7
|31:37
|18
|12
M. Boleslav
|14
|3
|2
|1
|8
|32:48
|14
|13
Vítkovice
|14
|3
|1
|2
|8
|34:47
|13
|14
Olomouc
|14
|2
|1
|1
|10
|24:49
|9
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