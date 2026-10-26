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Třinec vybízí k revoluci! Ze Sparty zmizel Hrabík, derby pro Hradec a superpřestup

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Třinec vybízí k revoluci! Ze Sparty zmizel Hrabík, derby pro Hradec a superpřestup | Zimák ŽIVĚ • Zdroj: isport.tv
Hokejisté Mountfieldu šli v derby do vedení v první třetině
Hokejisté Mountfieldu šli v derby do vedení v první třetině
Hokejisté Mountfieldu šli v derby do vedení v první třetině
Stanislav Škorvánek během derby s Pardubicemi
Stanislav Škorvánek během derby s Pardubicemi
Filip Pešán na střídačce Pardubic
Filip Pešán na střídačce Pardubic
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Tipsport extraliga
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Tohle extraliga ještě nezažila! Oceláři rozehráli nedělní zápas s Karlovými Vary už v 10.30. Naznačují extralize možnost revoluce, týkající se časů zápasů a využití víkendů. Co si o tom myslí členové podcastu Zimák Míra Horák, Pavel Bárta, Filip Ardon a Patrik Czepiec? Dostanou se i k dalším třaskavým tématům, jakými jsou výměna mezi Spartou a Kladnem, důvody druhé výhry Hradce v derby s Pardubicemi nebo megapřestup brankáře Connora Hellebuycka z Winnipegu do New Jersey. Dotkne se změna osudu Čecha Davida Ritticha? I o tom se dozvíte.

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#TýmZVVPPPPSkóreB
1Třinec141201158:3137
2Pardubice14911354:3830
3K. Vary14720535:2525
4Mountfield14621540:3523
5Č. Budějovice14702540:4023
6Kladno14532439:4023
7Liberec14604438:3622
8Brno14432537:3720
9Sparta14512637:3419
10Plzeň14341631:3318
11Litvínov14511731:3718
12M. Boleslav14321832:4814
13Vítkovice14312834:4713
14Olomouc142111024:499
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