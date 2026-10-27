Kluby se vyjádřily k výzvě Třince ohledně rozpisu utkání. Bude extraliga k obědu?
Odvážným experimentem rozvířili debatu v českém hokeji. Třinečtí Oceláři rozehráli nedělní klání s Karlovými Vary nezvykle už v 10.30 a vybízejí extraligu k diskusi. Jedná se o častější zařazování dopoledních duelů a rozložení víkendových utkání do více časových oken, čímž by se mohla zvýšit sledovanost a mediální dosah. Součástí iniciativy je i rozvržení zápasů hraných ve vzdálenějších regionech do rozpisu soutěže tak, aby se mohly spojit do venkovních tripů. Souhlasili by účastníci nejvyšší soutěže se zápasy hranými ještě před obědem? Deník Sport přináší reakce některých klubů.
Chcete naše zprávy v Googlu přednostně?
Jiří Šlégr, předseda představenstva a spolumajitel HC Verva Litvínov
„Spojování venkovních zápasů v jednom regionu jednoznačně podporujeme. Pokud tým může zůstat na jednom místě a odehrát navazující utkání, omezí se zbytečné přesuny, hráči ušetří energii a zároveň to dává smysl i z ekonomického hlediska. Dopolední zápasy ale z pohledu hráčů nepovažuji za úplně ideální. Dostat se dopoledne do zápasového tempa bývá složitější než v pozdějších hodinách. Rozložení víkendových utkání do více časových oken se nebráníme. S tím bychom v principu problém neměli a jsme otevřeni debatě o konkrétním nastavení.“
Vladislav Kollert, mluvčí BYD Energie Karlovy Vary
„Jako klub jsme otevřeni větší variabilitě začátků extraligových utkání. Vnímáme v tom několik pozitiv, ať už z pohledu mediálního prostoru, nebo samotného fungování týmů. Rozložení zápasů do více časových oken může přinést jednotlivým utkáním větší pozornost médií i fanoušků, protože se nebudou všechna odehrávat současně.
Výhody vidíme také ze sportovního hlediska. Zejména při venkovních utkáních, kdy mužstva absolvují cesty dlouhé přes 300 kilometrů, může dopolední začátek znamenat výrazně dřívější návrat domů, a tím i více prostoru pro odpočinek a následnou regeneraci hráčů.
S netradičními časy utkání máme navíc vlastní zkušenosti. V letošní sezoně připravujeme již třetí ročník našeho projektu School Game, v jehož rámci hrajeme extraligové utkání od 12 hodin. I díky tomu víme, že hokej nemusí být pevně svázaný pouze s tradičními večerními časy. Samozřejmě je potřeba hledat rozumnou rovnováhu s ohledem na fanoušky, ale obecně považujeme větší flexibilitu začátků utkání za krok správným směrem.“
Jan Mroviec, mluvčí HC Dynamo Pardubice
„Myšlenku hrát víkendové zápasy ve vícero časových slotech, obzvláště pak v měsících, kdy se nehraje ligový fotbal, určitě podpoříme. Extraliga potřebuje vytvářet televizně zajímavý produkt a toto je určitě jedna z cest. Věříme, že by první zápasy mohly začínat už krátce po poledni. S úvodním vhazováním už během dopoledne se příliš neztotožňujeme, ale čas může ukázat, že to je dobrá myšlenka.
APK v minulém týdnu zároveň odhlasovala úpravu rozvržení zápasových dní během play off. Od příští sezony už týmy nebudou hrát zápasy ve dvou dnech po sobě. Oddělovat je bude vždy minimálně denní nezápasová pauza. To nám naopak přijde nevhodné vůči fanouškům, kteří play off tripy vyhledávají, přespí v cizím městě jeden den a užijí si 2 zápasy po sobě. I samotné kluby to ovlivní ekonomicky, protože budou muset strávit na hotelech v cizích městech o den déle. V neposlední řadě si myslíme, že ani z pohledu regenerace, trénování a případné rekonvalescence to není vhodné. Za nás toto téma mělo projít širší diskuzí doktorů, fyzioterapeutů, kondičních trenérů. U nás v klubu toto kolečko proběhlo a výsledkem bylo nedoporučení nového modelu. I proto jsme hlasovali proti, bohužel to nestačilo.“
Tomáš Vlasák, sportovní ředitel BK Mladá Boleslav
„Je to něco, o čem asi má smysl diskutovat. Z pohledu hráčů by dřívější začátky měly jednoznačný přínos. Je velký rozdíl, jestli se z venkovního utkání vrátí v osm večer, mají čas v klidu se najíst a jít v obvyklou dobu spát, nebo dorazí domů ve dvě ráno. Pro regeneraci, kvalitní odpočinek a udržení pravidelného režimu by to bylo určitě pozitivní, zvlášť při náročném zápasovém programu. Zároveň je v tom ale hledisko hostujících fanoušků. Například při cestě z Boleslavi do Třince by pro ně dopolední začátek znamenal velmi časný odjezd nebo nutnost v dané destinaci nocovat. Obecně se tedy té myšlence nebráníme, ale záleželo by na konkrétním nastavení a dohodě.“
Martin Straka, spolumajitel, místopředseda představenstva a sportovní manažer HC Škoda Plzeň
„Možnost absolvovat víc utkání v rámci jednoho výjezdu se nám určitě zamlouvá. Už v této sezoně jsme si například upravili rozpis tak, že v pátek odehrajeme utkání v Olomouci a v sobotu v Třinci. Takové řešení nám dává smysl jak z časového, tak z finančního hlediska. Věřím, že i pro samotné hráče je tento způsob cestování výrazně pohodlnější. Co se týče dopoledních utkání, je podle nás potřeba ještě důkladně zvážit všechna pro a proti. V tuto chvíli se k této variantě stavíme spíš zdrženlivě.“
Radim Rulík, hlavní trenér Rytíři Kladno
„Určitě bychom nechtěli zápas od 10.30, jako měl Třinec proti Varům. To je podle nás moc brzy. Na druhou stranu hrát třeba od jedné hodiny odpoledne by mohlo být prospěšné. Věříme, že by byl zájem diváků ještě větší. Rozhodně bychom souhlasili i s hraním v sobotu, což jsme navrhovali už během působení u nároďáku. Jelikož reprezentační kemp začínal vždy pondělním tréninkem, chtěli jsme nedělní kolo přesunout na sobotu, ale nebyli jsme vyslyšeni. Přitom poslední zápas Sparty s Olomoucí jasně ukázal, že sobota zřejmě táhne víc, když je druhý den volno.“
Jakub Dlouhý, člen správní rady HC Sparta Praha zodpovědný za marketing a obchod
„Za Spartu tuto iniciativu podporujeme. O podobných možnostech jsme už diskutovali na úrovni APK v souvislosti s přípravou výběrového řízení na marketingová práva. Chceme, aby součástí byla i širší strategická vize rozvoje hokeje, do které patří také organizace soutěže a časy zápasů.
Propojení utkání v jednom regionu do vícedenních výjezdů nám dává smysl i ze sportovního hlediska. Konkrétní podobu je samozřejmě potřeba sladit s možnostmi klubů a jejich arén.“
Patrik Rimmel, sportovní a výkonný manažer HC Vítkovice Ridera
„Vyjádříme se až po společném jednání APK. Jde nám všem o to, ať se hraje pro diváky a na zápasy jich chodí co nejvíc.“
Erik Fürst, jednatel a generální manažer HC Olomouc
„S některými názory Třince souhlasíme, s některými ne. Každopádně všechny jsou na širokou diskuzi.“
Třinecký průzkum mezi fanoušky
dopolední hokej se líbil - 83 %
dopolední zápasy chce i v budoucnu - 79 %
dopolední čas vyhovoval - 70 %
vyhovovalo volné odpoledne - 71 %
nejčastěji vyrazili s rodinou a dětmi - 45 %
průměrné hodnocení od fanoušků - 4,2/5
Do průzkumu se zapojilo 496 fanoušků.
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Třinec
|14
|12
|0
|1
|1
|58:31
|37
|2
Pardubice
|14
|9
|1
|1
|3
|54:38
|30
|3
K. Vary
|14
|7
|2
|0
|5
|35:25
|25
|4
Mountfield
|14
|6
|2
|1
|5
|40:35
|23
|5
Č. Budějovice
|14
|7
|0
|2
|5
|40:40
|23
|6
Kladno
|14
|5
|3
|2
|4
|39:40
|23
|7
Liberec
|14
|6
|0
|4
|4
|38:36
|22
|8
Brno
|14
|4
|3
|2
|5
|37:37
|20
|9
Sparta
|14
|5
|1
|2
|6
|37:34
|19
|10
Plzeň
|14
|3
|4
|1
|6
|31:33
|18
|11
Litvínov
|14
|5
|1
|1
|7
|31:37
|18
|12
M. Boleslav
|14
|3
|2
|1
|8
|32:48
|14
|13
Vítkovice
|14
|3
|1
|2
|8
|34:47
|13
|14
Olomouc
|14
|2
|1
|1
|10
|24:49
|9
- Play-off
- Předkolo Play-off
- Baráž