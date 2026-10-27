ONLINE: Pardubice mohou stáhnout ztrátu na Třinec. Kladno proti Spartě, Vary čelí Boleslavi
Hokejisté Pardubic mohou v utkání extraligy proti Litvínovu snížit ztrátu na vedoucí Třinec. Oceláři totiž odehrají zápas 15. kola na ledě Brna až ve středu. Dále jsou na programu duely šestého Kladna s devátou Spartou a třetích Karlových Varů s dvanáctou Mladou Boleslaví. Páté České Budějovice bojují se čtvrtým Hradcem Králové a desátá Plzeň s poslední Olomoucí. Všechny zápasy sledujte v ONLINE přenosu na iSportu.
Čtěte iSport.cz v Googlu přednostně
Nastavte si iSport.cz jako preferovaný zdroj a naše články uvidíte ve vyhledávání výš.
Tipsport Extraliga - Základní část - Tipsport Extraliga 2026/2027
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Třinec
|14
|12
|0
|1
|1
|58:31
|37
|2
Pardubice
|14
|9
|1
|1
|3
|54:38
|30
|3
K. Vary
|14
|7
|2
|0
|5
|35:25
|25
|4
Mountfield
|14
|6
|2
|1
|5
|40:35
|23
|5
Č. Budějovice
|14
|7
|0
|2
|5
|40:40
|23
|6
Kladno
|14
|5
|3
|2
|4
|39:40
|23
|7
Liberec
|14
|6
|0
|4
|4
|38:36
|22
|8
Brno
|14
|4
|3
|2
|5
|37:37
|20
|9
Sparta
|14
|5
|1
|2
|6
|37:34
|19
|10
Plzeň
|14
|3
|4
|1
|6
|31:33
|18
|11
Litvínov
|14
|5
|1
|1
|7
|31:37
|18
|12
M. Boleslav
|14
|3
|2
|1
|8
|32:48
|14
|13
Vítkovice
|14
|3
|1
|2
|8
|34:47
|13
|14
Olomouc
|14
|2
|1
|1
|10
|24:49
|9
- Play-off
- Předkolo Play-off
- Baráž