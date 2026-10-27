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ONLINE: Pardubice mohou stáhnout ztrátu na Třinec. Kladno proti Spartě, Vary čelí Boleslavi

Hokejisté Pardubic se radují z branky proti Kladnu
Hokejisté Pardubic se radují z branky proti KladnuZdroj: ČTK / Deml Ondřej
iSport.cz, ČTK
Tipsport extraliga
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Hokejisté Pardubic mohou v utkání extraligy proti Litvínovu snížit ztrátu na vedoucí Třinec. Oceláři totiž odehrají zápas 15. kola na ledě Brna až ve středu. Dále jsou na programu duely šestého Kladna s devátou Spartou a třetích Karlových Varů s dvanáctou Mladou Boleslaví. Páté České Budějovice bojují se čtvrtým Hradcem Králové a desátá Plzeň s poslední Olomoucí. Všechny zápasy sledujte v ONLINE přenosu na iSportu.

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#TýmZVVPPPPSkóreB
1Třinec141201158:3137
2Pardubice14911354:3830
3K. Vary14720535:2525
4Mountfield14621540:3523
5Č. Budějovice14702540:4023
6Kladno14532439:4023
7Liberec14604438:3622
8Brno14432537:3720
9Sparta14512637:3419
10Plzeň14341631:3318
11Litvínov14511731:3718
12M. Boleslav14321832:4814
13Vítkovice14312834:4713
14Olomouc142111024:499
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