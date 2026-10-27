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Hokej k obědu? Třinec hledá cestu k plnějším tribunám, Peterek předložil zajímavá data

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ZIMÁK s třineckým šéfem Peterkem: Hokej k obědu? Fanshop hlásil rekordní tržby • Zdroj: isport.tv
Dopolední zápas v Třinci
Dopolední zápas v Třinci
Hokejisté Třince slaví gól do branky Varů
Utkání Třince s Karlovými Vary se hrálo netradičně od dopoledních hodin
Utkání Třince s Karlovými Vary se hrálo netradičně od dopoledních hodin
Utkání Třince s Karlovými Vary se hrálo netradičně od dopoledních hodin
Strkanice mezi Matějem Kubiesou a Tomášem Kundrátkem
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V Třinci se rozhodli pohnout s ledy a dát hokejové extralize najevo, že je na místě ptát se: Co můžeme společně udělat pro další vylepšení soutěže? Nenastal čas zalomcovat s pevnými hracími dny a časy utkání? Jak nalákat na tribuny více rodin s dětmi?

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Podcast Zimák pozval sportovního ředitele Ocelářů Jana Peterka, jenž dal o víkendu za úspěšný klub dohromady sadu argumentů, proč má smysl hodit granát do konzervativního přístupu a z jakých všech důvodů je zajímavé hrát hokej v neděli od půl jedenácté. Ne všechno je růžové a jasné, každopádně klubová asociace APK dostane od Slezanů k dispozici zajímavá data.

#TýmZVVPPPPSkóreB
1Třinec141201158:3137
2Pardubice14911354:3830
3K. Vary14720535:2525
4Mountfield14621540:3523
5Č. Budějovice14702540:4023
6Kladno14532439:4023
7Liberec14604438:3622
8Brno14432537:3720
9Sparta14512637:3419
10Plzeň14341631:3318
11Litvínov14511731:3718
12M. Boleslav14321832:4814
13Vítkovice14312834:4713
14Olomouc142111024:499
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