Výměna na trase Hradec – Budějovice! Kanaďan za tvrdého beka. Proč rozhodnou Pardubice?
Nějakou dobu se na tom pracovalo, nyní dohoda spěje do finiše. Ale pozor, celá transakce se ještě může zašmodrchat. V hokejové extralize se chystá další hráčský trejd. Podle informací iSportu se ladí výměna defenzivního artiklu mezi Hradcem Králové a Českými Budějovicemi. Ale pozor, mezi dohodu obou klubů může vrazit klín pardubický zájem.
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V dnešním patnáctém extraligovém kole se oba týmy shodou okolností střetnou na ledě Motoru, ale podle všeho by oba obránci neměli do šichty nastoupit. A taky je otázkou, jak celé jednání dopadne. Zda se o nějaký ten den neprodlouží.
Jak by tedy měla výměna vypadat?