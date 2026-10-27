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Výměna na trase Hradec – Budějovice! Kanaďan za tvrdého beka. Proč rozhodnou Pardubice?

Výměna na trase Hradec – Budějovice! Kanaďan za tvrdého beka. Proč rozhodnou Pardubice?
Výměna na trase Hradec – Budějovice! Kanaďan za tvrdého beka. Proč rozhodnou Pardubice?Zdroj: koláž iSport
Hradečtí hokejisté hostili v rámci východočeského derby na svém ledě mistrovské Pardubice
Hradečtí hokejisté hostili v rámci východočeského derby na svém ledě mistrovské Pardubice
Hradečtí hokejisté hostili v rámci východočeského derby na svém ledě mistrovské Pardubice
Hradečtí hokejisté hostili v rámci východočeského derby na svém ledě mistrovské Pardubice
Gólová radost hokejistů Hradce Králové
Gólová radost hokejistů Hradce Králové
Zápas mezi Českými Budějovicemi a Libercem
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Miroslav Horák
Miroslav Horák
Tipsport extraliga
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Nějakou dobu se na tom pracovalo, nyní dohoda spěje do finiše. Ale pozor, celá transakce se ještě může zašmodrchat. V hokejové extralize se chystá další hráčský trejd. Podle informací iSportu se ladí výměna defenzivního artiklu mezi Hradcem Králové a Českými Budějovicemi. Ale pozor, mezi dohodu obou klubů může vrazit klín pardubický zájem.

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V dnešním patnáctém extraligovém kole se oba týmy shodou okolností střetnou na ledě Motoru, ale podle všeho by oba obránci neměli do šichty nastoupit. A taky je otázkou, jak celé jednání dopadne. Zda se o nějaký ten den neprodlouží.

Jak by tedy měla výměna vypadat?

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