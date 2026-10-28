Nejhorší výkon sezony. Víme, že to stojí za h*vno, řekl Chlapík po výplachu Sparty v Kladně
Na ledě si v řadě podávali ruce se soupeři a z naplněného kotle hostů se ozýval jasný vzkaz. „Bojujte za Spartu!“ burcovali fanoušci po jednoznačném pádu 1:5 s Rytíři. Pražané rupli potřetí z posledních čtyř zápasů a pořád nenašli cestu z rozpačitých výkonů, které klub doprovázejí od začátku sezony. „Už jsme se dostali i do fáze, kdy hlavy vypínají nohy, vypínají ruce a bohužel začínají vypínat i systémové věci. Potřebujeme začít znova od nuly a nachystat se na další utkání,“ věděl hlavní trenér Patrik Augusta.
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Pohár trpělivosti přetekl po utkání s Libercem. Trenér Patrik Augusta nastoupil před novináře nasupený, otevřeně mluvil o tom, že musí přijít změny v sestavě, aby se výkony zvedly. Čekali jste, jak jeho otevřené prohlášení zapůsobí na kabinu, jenže efekt zůstal prakticky nulový. Sparta doma s problémy přetlačila poslední Olomouc 2:1 po prodloužení, proti Kladnu se zase naplno ukázaly její slabiny.
„Kladno nás porazilo po svém výborném výkonu a našem nejhorším výkonu sezony. Neukázali jsme tady nic. Posledních pět zápasů je naše ofenziva velice slabá, chudá, dáváme jeden gól za zápas. Takhle nemůžeme pokračovat,“ uvědomoval si Augusta.
Kapitán nešetřil kritikou
Před novináře předstoupil i kapitán Filip Chlapík. Muž, na němž po každém utkání můžete vidět, že mu současný stav není lhostejný. Přesto i on sám čeká na vstřelenou branku už osm utkání. To je na hráče jeho kvalit sakra dlouhá doba. „Honí se mi toho hlavou spousta. Víme, že to s prominutím stojí za hovno a musíme se zlepšit. Mnou počínaje,“ vykládal.
Problém Sparty se táhne od úvodu sezony. Pražané, kteří patří mezi přední favority extraligy, jen jednou v ročníku dokázali vyhrát dvakrát po sobě. V úterý na Kladně mohli na stejný zápis dosáhnout podruhé, jenže moc neměli nárok. Šance si vytvořili, ale góly dát nedokázali. Adama Brízgalu prostřelil až ve třetí třetině pouze Matěj Blümel. Lehkost ze hry se vytratila, v závěru seděli hráči na lavičce hodně schlíple.
„Kdybych si to uměl vysvětlit, okamžitě to změním nebo napravím. Od začátku to ofenzivně tlačíme do kopce, a i když si šanci vytvoříme, nepadne nám to tam. Nepadají nám tam žádné šťastné góly. Hráči klesají na mysli a dneska se to potvrdilo v plné parádě ve druhé třetině. Nebyl tam jediný hráč, který by chtěl hrát s pukem, kterému by kotouč neodskočil. Psychika je teď strašně křehká a ovlivní každého hráče. Ať je top nebo ze čtvrtého útoku. Je to o tom pracovat na hlavách,“ popisoval Augusta.
Musí zase nastat změny, věděl kouč
Sestavu už proti Olomouci promíchal, proti Kladnu hrála Sparta ve stejném složení jako závěr s Kohouty. Už před několika koly přišel Vojtěch Hradec, teď hrál poprvé Martin Procházka po trejdu od Rytířů. Ale zase to neklapalo, jak by bylo potřeba. Zatímco první kladenská lajna Niko Ojamäki – Samuel Vigneault – Daniel Audette dokázala soupeře překvapit a rozhýbat v jeho pásmu, Spartě podobně svěží vítr scházel.
„Určitě zase nějaké změny musí nastat. Už jsme vyzkoušeli spoustu variant a zatím to nelepí a nesedí. Můžeme určitě vymyslet další varianty a začít od nejzákladnějších věcí. Hráči jsou inteligentní, vědí, že výkon nebyl vůbec dobrý,“ prohlásil hlavní kouč.
„Chci věřit, že jsme narazili na pomyslné dno, teď se od toho všichni musíme odrazit a zlepšovat se. Možná jsme si doteď nalhávali, že to byla dobrá utkání, že to bylo vždycky o gól a do konce jsme hráli o vítězství. Dneska bylo rozhodnuto po druhé třetině. Je čas se podívat do zrcadla a zítra začít úplně jinak,“ dodal.
Po 15 zápasech je jeho tým v tabulce jedenáctý s 19 body. Horší je už jen Mladá Boleslav, kterou vyzve Sparta v pátek, a Vítkovice s Olomoucí. „Je vidět, že se všem líbí, že se Spartě nedaří, to chce asi každý vidět. O to to je horší, ale jsme chlapi a musíme se tomu postavit čelem, nefňukat a začít makat. Všichni v kabině musíme být lepší,“ hlásil kapitán Chlapík po dalším nezdaru.
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Třinec
|14
|12
|0
|1
|1
|58:31
|37
|2
Pardubice
|15
|9
|1
|1
|4
|56:41
|30
|3
Kladno
|15
|6
|3
|2
|4
|44:41
|26
|4
Č. Budějovice
|15
|8
|0
|2
|5
|43:40
|26
|5
K. Vary
|15
|7
|2
|0
|6
|36:27
|25
|6
Mountfield
|15
|6
|2
|1
|6
|40:38
|23
|7
Liberec
|14
|6
|0
|4
|4
|38:36
|22
|8
Litvínov
|15
|6
|1
|1
|7
|34:39
|21
|9
Brno
|14
|4
|3
|2
|5
|37:37
|20
|10
Plzeň
|15
|3
|5
|1
|6
|34:35
|20
|11
Sparta
|15
|5
|1
|2
|7
|38:39
|19
|12
M. Boleslav
|15
|4
|2
|1
|8
|34:49
|17
|13
Vítkovice
|14
|3
|1
|2
|8
|34:47
|13
|14
Olomouc
|15
|2
|1
|2
|10
|26:52
|10
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