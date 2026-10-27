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Mokry šlape Furchovi na paty, porazil i Frodla: Obdivuju ho, čísla má brutální

Vojtěch Mokry v brance proti Karlovým Varům dominoval
Vojtěch Mokry v brance proti Karlovým Varům dominovalZdroj: ČTK/Kubeš Slavomír
Vojtěch Mokry v brance proti Karlovým Varům dominoval
Vojtěch Mokry v brance proti Karlovým Varům dominoval
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Daniel Fekets
Daniel Fekets
Tipsport extraliga
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V bráně je bota netlačí, na své gólmany se můžou spolehnout. V této sezoně ještě mnohem víc na Vojtěcha Mokryho, jenž vychytal hokejistům Mladé Boleslavi už čtvrté vítězství. Překvapivé, ale o to cennější. Pětadvacetiletý gólman se třiceti úspěšnými zákroky zasloužil o výhru 2:1 v Karlových Varech. „Odbojovali jsme to, spoustu jsme toho zablokovali a máme tři body,“ radoval se Mokry.

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Má se bát Dominik Furch o místo? Z brankářských statistik lze vyvodit, že ano. Zatímco s ním vyhrála Mladá Boleslav jen dvě z devíti utkání, Vojtěch Mokry slavil čtyřikrát ze sedmi zápasů. Svou úspěšnost zákroků navíc vyšponoval na 92 %, v Karlových Varech kryl třicet střel.

Velká radost, přiznal gólman

„Jsem hotový. Ale zase jsem byl rád, že toho bylo tolik. Mohl jsem zůstat v permanenci, což je rozhodně lepší, než tam mrznout,“ usmíval se Mokry, mimo jiné i český hokejbalový reprezentant. „Radost v kabině teď byla velká, hlavně ta úleva. Dodrželi jsme všechno, co nám trenéři řekli. Na to musíme navázat a jít si pro další body.“

Cestu za třemi z Karlových Varů si Bruslaři vydláždili v závěru druhé třetiny. Statisticky nejlepší extraligový brankář Dominik Frodl inkasoval dva góly za jednadvacet sekund, první z hole Filipa Pavlíka a poté po úniku Pavola Skalického.

Čest porazit Frodla

„Já Frodlíka obdivuju, protože je v podstatě podobně velký jako já. Je hrozně rychlý a čísla, která letos má, jsou brutální. Pro mě je velká čest, že jsem ho mohl porazit,“ těšilo Mokryho.

„Od začátku to bylo kvalitní utkání v rychlém tempu. Obě mužstva byla po taktické stránce dobře připravena, my jsme se drželi našeho plánu. Na konci druhé třetiny se nám povedlo odskočit na dvougólový náskok, což bylo hodně důležité. Ve třetí třetině jsme to už odbojovali a týmovou prací odmakali,“ hodnotil mladoboleslavský asistent František Ptáček.

Atraktivitu duelu vyzdvihl i domácí kouč Miloslav Hořava mladší. „Výborný zápas s hromadou šancí na obě strany. Ve druhé třetině jsme možná tlačili i více, bohužel se nám ale nepodařilo dát gól,“ pokrčil rameny parťák Pavla Patery po druhém nezdaru v řadě.

#TýmZVVPPPPSkóreB
1Třinec141201158:3137
2Pardubice15911456:4130
3Kladno15632444:4126
4Č. Budějovice15802543:4026
5K. Vary15720636:2725
6Mountfield15621640:3823
7Liberec14604438:3622
8Litvínov15611734:3921
9Brno14432537:3720
10Plzeň15351634:3520
11Sparta15512738:3919
12M. Boleslav15421834:4917
13Vítkovice14312834:4713
14Olomouc152121026:5210
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