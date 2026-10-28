Kaut po návratu z pardubické marodky velí: Musíme zahodit ega, jen šikovnost nestačí
Poslední zápas odehrál na konci května ve čtvrtfinále mistrovství světa proti Finsku. Jméno útočníka Martina Kauta (27) znovu napsali do zápisu až v úterním patnáctém kole proti Litvínovu, Verva ale vyhrála 3:2. Ve čtvrté pardubické formaci si připsal 10.40 minut času na ledě a podle logiky i očekávání teprve hledal pevnou půdu pod nohama. Po vleklých zdravotních potížích se zabydloval v extraligovém nasazení. Ale protože celou dobu je s týmem v kabině, v posilovně a předchozí bitvy sledoval zblízka, drží mandát na to okomentovat současný pardubický útlum, jenž se propsal do tří porážek v řadě.
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S Litvínovem jste vedli v osmé minutě 2:0, ale na konci slavil soupeř 3:2. Uspalo vás snad vaše vedení a myšlenka, že se nemůže nic stát? Druhá třetina nebyla vůbec dobrá.
„Druhé třetiny jsou od začátku sezony naším problémem. Nevyhráváme je, porážíme se v nich sami. Každý teď musí začít sám u sebe. Mám sice za sebou teprve první zápas a nechci hodnotit všechny kluky, ale koukal jsem na hokeje i shora a není to ono. Musíme zahodit ega a hrát pro tým. Dát do toho větší bojovnost. My víme, že kvalitu máme, ale extraliga je tak náročná a vyrovnaná, že ta šikovnost nestačí k tomu, abychom vyhrávali pokaždé.“
Unavila vás svým způsobem série osmi výher v řadě? Protože pak začnete ztrácet ostražitost, jednoho dne narazíte na soupeře, který je líp nastavený a vám se postupně začne hokej bortit. A najednou máte ve hře trápení.
„Určitě. Kluci vyhráli osmkrát v řadě a v téhle sérii bylo přesně všechno to, co byste měli mít v každém utkání. Bojovnost především. A teď přišly tři zápasy, kdy nám nestačila pouhá hráčská kvalita a dovednosti. Začali jsme prohrávat souboje a i s Litvínovem se to opakovalo. Nezbývá než dobře potrénovat a nachystat se v pátek do Varů, kde nás čeká další těžký zápas.“
Minule jsem uspěchal návrat
Proč jste prvně v sezoně nastoupil až v úterý?
„Ještě jsem to na dřívější start necítil, řekli jsme si, že chvíli počkáme a jsem rád, že to takhle konečně dopadlo. Je možné, že jsem po minulé operaci uspěchal návrat tak o měsíc a půl, protože celou předchozí sezonu jsem se necítil dobře. Teď to byl v uvozovkách jen meniskus. Změnil jsem pár věcí v tréninku, jak v posilovně, tak na fyziu. A cítím se líp.“
Jak jste se vůbec cítil v ostré zkoušce a s kumpány Laukem a Poulíčkem po boku?
„Pár šancí naše lajna měla. Myslím si, že jsme hráli dobře, ale na puku si ještě nejsem tolik jistý. Zápas je něco jiného než trénink, ale každý odehraný zápas mi bude pomáhat, abych se cítil jako před zraněním. Jde o to sehrát co nejvíc zápasů. Tréninky před mým návratem byly omezenější, protože kluci měli náročný program, hráli skoro obden a jednotky na ledě byly často dobrovolné. Býval jsem na nich i sám, nemohl jsem dělat souboje, jeden na jednoho a podobně. Nynější zápasy do repre pauzy jsou pro mě v uvozovkách na rozjezd, po přestávce bych si přál, aby to ode mě bylo stejné jako předtím.“
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Třinec
|14
|12
|0
|1
|1
|58:31
|37
|2
Pardubice
|15
|9
|1
|1
|4
|56:41
|30
|3
Kladno
|15
|6
|3
|2
|4
|44:41
|26
|4
Č. Budějovice
|15
|8
|0
|2
|5
|43:40
|26
|5
K. Vary
|15
|7
|2
|0
|6
|36:27
|25
|6
Mountfield
|15
|6
|2
|1
|6
|40:38
|23
|7
Liberec
|14
|6
|0
|4
|4
|38:36
|22
|8
Litvínov
|15
|6
|1
|1
|7
|34:39
|21
|9
Brno
|14
|4
|3
|2
|5
|37:37
|20
|10
Plzeň
|15
|3
|5
|1
|6
|34:35
|20
|11
Sparta
|15
|5
|1
|2
|7
|38:39
|19
|12
M. Boleslav
|15
|4
|2
|1
|8
|34:49
|17
|13
Vítkovice
|14
|3
|1
|2
|8
|34:47
|13
|14
Olomouc
|15
|2
|1
|2
|10
|26:52
|10
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