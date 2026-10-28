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Dříč Kämpf přemýšlí, jak pozvednout extraligu. Mluví o rozhodčích a vzoru v NHL

David Kämpf
David KämpfZdroj: Pavel Mazáč / Sport
David Kämpf před zápasem se Spartou
David Kämpf slaví gól do sítě Kladna
Hokejisté Litvínova se radují z gólu
David Kämpf je největší litvínovskou posilou
David Kämpf (v černém) na tréninku Litvínova
Nové podpisy Litvínova - bratři Kašové a David Kämpf
Litvínovští hokejisté slaví gól do branky Pardubic
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Miroslav Horák
Miroslav Horák
Tipsport extraliga
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V kategorii nedoceněných by sbíral jednu trofej za druhou, David Kämpf proslul v NHL jako hráč, na kterého je za každých okolností spoleh. Které sice necpete do přesilovek, ale pokud něco hoří, hledáte ho očima na střídačce a posíláte na led s tím, ať to vzadu utáhne, otráví a ujezdí hvězdy soupeře. Za (relativně) málo peněz dodával hodně muziky. Devět let v zámoří, včetně play off přes šest stovek startů v nejlepší lize, dnes opora Litvínova. A nejvytíženější hráč extraligy. Jaká je v jeho očích?

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Úternímu senzačnímu tříbodovému lupu z Pardubic (3:2) přinesl nemalý osobní podíl. Jeho formace s bratry Kašovými opatřila dva góly, jeden uznaný. Nebýt drobného šťouchnutí beka Svozila do Subbanovy vyrážečky, elitní formace by obstarala polovinu gólové produkce. To už je taková litvínovská klasika, na niž hlavní kouč Robert Reichel upozorňuje s radostí a zároveň s jistými obavami o dění v příštích měsících. To kdyby na „Kašovce“ dopadl útlum.

Hvězdný útok drží Vervu

Závislost na produktivní formaci K3 baví i znervózňuje zároveň. Ať je to jak chce, být po 15 kolech osmý před Plzní i Spartou je velmi dobrý počin severočeských obrozenců. „Pro nás jsou každé body důležité, obzvlášť pokud vyhrajete v Pardubicích. Tři body odsud jsou skvělé! V tabulce máme větší klid a doufám, že to teď potvrdíme s Vítkovicemi,“ přeje si.

Litvínov je specifická hokejová tlupa. Nad všemi ční hvězdný útok, který by si přál mít každý kouč v extralize. Ale o to jasnější je, že v hloubce kádru najdete spoustu pracantů. Kteří jsou přitom stejně či podobně důležití, protože pokud oni nebudou pravidelně hrát na hranici sebeobětování, Verva bude nahraná.

Viděli jste v Pardubicích, jak v klíčových chvílích třeba Ondřej Jurčík nebo i Matúš Sukel skočili po hlavě do tvrdých střel při bránění titěrného náskoku. „Tohle je náš styl, takhle se chceme prezentovat. Hrát týmově, padat do střel. Nic moc jiného nám asi nezbývá, než hrát tenhle hokej. Zatím to jakž takž vychází, body sbíráme. Musíme v tom pokračovat,“ velí Kämpf.

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Někdejší člen světových značek z Chicaga, Toronta, Vancouveru či Washingtonu jako jediný extraligový hráč v poli v průměru drží přes 23 minut práce za zápas. Což je porce obvyklá u hodně vytíženého beka. Kämpf však ční i nad nimi. Jak to bere?

„Je to náročné, pořád si na takový ice time trochu zvykám. Ale musím to dát. Snažím se regenerovat a dobře připravit na další zápas. Na druhou stranu, kvůli tomu hokej hrajeme, abychom hráli co nejvíc. Tělo to vnímá, přibývá mi věk, takže regenerace je o něco pomalejší, ale vždycky se snažím podat co nejlepší výkon,“ ubezpečuje 31letý dříč.

S tím souvisí další faktor, o němž se v extralize dlouho mluví. A sice, že česká soutěž je na tom nejméně dobře z prestižních lig ve smyslu ochrany šikovných technických hráčů sudími.

Zpomalovací fauly

První reklamace zní, že se tu málo pískají tzv. zpomalovací fauly, s čímž souvisí i druhé hledisko – výraznější vysílení vytížených hráčů. „Liga je strašně náročná,“ zjistil brzy chomutovský odchovanec. A i v porovnání s tím, co zažil posledních devět sezon za oceánem.

„Liga je taková ubojovaná, úporná, s hodně osobními souboji v rozích, je tu hodně držení a podobně. Když se díváte na NHL, tam tohle moc nevidíte, hokej je tam plynulejší. S klukama sjíždíme highlighty NHL a je radost se na ně dívat oproti naší lize. I pro pohled diváka se domnívám, že by se na tom mělo trošku zapracovat. S rozhodčími. Atraktivita by se tím mohla trošku zvednout, padalo by víc gólů, což by bylo super,“ myslí si David Kämpf.

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#TýmZVVPPPPSkóreB
1Třinec141201158:3137
2Pardubice15911456:4130
3Kladno15632444:4126
4Č. Budějovice15802543:4026
5K. Vary15720636:2725
6Mountfield15621640:3823
7Liberec14604438:3622
8Litvínov15611734:3921
9Brno14432537:3720
10Plzeň15351634:3520
11Sparta15512738:3919
12M. Boleslav15421834:4917
13Vítkovice14312834:4713
14Olomouc152121026:5210
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