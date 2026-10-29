Sparťanská BÍDA. Jak si stojí Augusta? Přijít může zásadní trejd, ve hře velká jména
- Pražský tým podlehl Kladnu vysoko 1:5 a v extraligové sezoně se propadá do stále hlubší krize.
Sparta doplácí na zranění klíčových obránců i střelecký výpadek opor, přičemž trenér Patrik Augusta přiznal křehkou psychiku celého mužstva.
Vedení klubu po předchozích dílčích odchodech zvažuje další zásadní trejdy a usiluje o příchod obránce Jana Rutty.
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Sparta se trápí jak zraněné zvíře v kleci. A všichni se na ně chodí koukat. V úterý Kladno spláchlo pražský tým 5:1. „Bojujte za Spartu!“ křičeli fanoušci pražského týmu. Největší tuzemská hokejová značka skomírá, jako už po léta skoro každý podzim. „Je vidět, jak se všem líbí, že se Spartě nedaří, to chce asi každý vidět. Tím je to horší, ale jsme chlapi a musíme se tomu postavit čelem, nefňukat a začít makat. Všichni musíme být lepší. Mnou počínaje,“ řekl kapitán Filip Chlapík. Deník Sport hledal příčiny, které Spartu do mizerné situace dovedly, a co by mohlo přijít.
Hlavy mají dole
Prohrávali, pořád měli čas na to, aby se zápasem něco udělali. Pohled na lavičku Sparty byl ale v úterý poměrně vypovídající. Frustrované pohledy, letargie a téměř žádná energie, která by měla strádající mužstvo nakopnout. Krize už se dostala do hlav hráčů a život na střídačce připomíná situaci před loňským odvoláním kouče Pavla Grosse.
„Hráči klesají na mysli, psychika je teď strašně křehká a ovlivní každého hráče. Ať je top, nebo ze čtvrtého útoku. Je to o tom pracovat na hlavách, protože už jsme se dostali i do fáze, kdy hlavy vypínají nohy, ruce a bohužel začínají vypínat i systémové věci,“ vyprávěl po porážce s Kladnem trenér Patrik Augusta.
Do hráčů potřebuje dostat víc elánu, sebevědomí a sebedůvěry. V aktuálním nastavení nemáte pocit, že by někdo mohl zavelet k velkolepému obratu.
Chybí podpora beků
Jistě, na marodce zůstávají dva ze tří nejproduktivnějších beků Ronald Knot (3+5) a Mark Pysyk (0+4). Přesto máte pocit, že by tým jako Sparta měl mít v zásobě další obránce, kteří dokážou podpořit strádající útok.
Velký potenciál ukázal proti Olomouci talent Matyáš Michálek, ale těžko může klub s nejvyššími ambicemi spoléhat na šestnáctiletého hráče. Po solidním startu se zasekl i Jakub Krejčík, jehož forma tradičně graduje směrem k play off. Mikaelovi Seppälämu se nedaří navázat na minulý ročník.
I proto strádá sparťanská přesilovka, Pražanům momentálně chybí bek, který by přišel s překvapivým řešením. Možnou cestu mohlo trenéru Augustovi s jeho asistenty ukázat Kladno. Elitní formace pro početní výhody hraje bez jediného obránce a pod taktovkou Daniela Audetta šlape.
Když ne hvězdy, tak nikdo
„Nemusíte mít dvacet špičkových hráčů. Potřebujete několik lídrů, kteří budou ve správný okamžik ve formě a vezmou zodpovědnost na sebe,“ vykládal Patrik Augusta v létě, když převzal pražskou Spartu.
Jenže v základní části se zatím ukazuje, že když se hlavním tahounům přestane dařit, nemá je kdo zastoupit. Matěj Blümel se dosud trápil, Michal Řepík čekal na bod devět zápasů, střelecké sucho kapitána Filipa Chlapíka se protáhlo na osm klání. A Sparta je v problémech, prakticky po každém utkání se mluví o střelecké smůle a nedostatcích v koncovce.
„Víme, že to s prominutím stojí za hovno, a musíme se zlepšit. Mnou počínaje, já musím začít jako první,“ prohlásil Chlapík po pádu v Kladně. Jenže pohybů v sestavách už bylo dost a zlepšení zatím nepřišlo. Možnosti už pomalu docházejí.
Výměny bez dopadu
Na aktuální situaci zareagovali ve vedení Sparty už dvěma výměnami. Tomáš Hyka i Kryštof Hrabík nebyli spokojení s herním vytížením a chtěli dostat větší prostor jinde. Nové tváře měly naopak do Sparty přinést čerstvou krev.
Vojtěch Hradec začal v novém angažmá slibně, brzy dal gól a stal se součástí úspěšné sestavy na oslabení. Jenže postupně jako by se svezl s výkony celého týmu. V Kladně už byl nejviditelnější ve chvílích, kdy po odpískání zajížděl do brankáře, Rytíři i dvakrát udeřili z přesilovky.
Zaujalo využívání Martina Procházky po trejdu. Na ledě strávil jen osm minut, přitom proti bývalému klubu by měl motivaci navíc. Za pár minut na ledě těžko přinese čekané oživení. Prostor výrazně spadl Kristianu Vesalainenovi, který zůstává po loňském příchodu zklamáním.
Za co (ne)můžou trenéři
Patrik Augusta je už několikátým trenérem, o němž se říkalo, že pro Spartu bude ten pravý. Výsledky má zatím horší než Pavel Gross, který byl loni v říjnu po 17 měsících odejit. Ale současný štáb jde přes všechny výmoly dobrým směrem.
Sparta na Augustu čekala dlouho, než oznámila jeho nástup. Až s odstupem vyšlo najevo, že sportovní úsek připravoval mužstvo s tehdy budoucím trenérem od loňského listopadu. Augustův štáb však zdědil hráčský materiál, který nachystali jiní. Bavte se taky o jménech během námluv a před sezonou, když víte, že hráči jsou pod smlouvami, a po sňatku, jakmile to začne skřípat.
Ve Spartě je dlouhodobě něco špatně. I trenéři nesou svůj díl odpovědnosti, ale vedení by mělo říct, jak si stojí. Zda mají důvěru, nebo ne. Druhý případ by však byl zoufale unáhlený krok.
Může přijít třesk
Přijde po dílčích změnách ve Spartě erupce? Třeba zásadní trejd důležitého hráče? V nabídce měl klub několik jmen. Tomáš Hyka a Kryštof Hrabík už fárají jinde. Teď se zdá, že na pár výjimek by mohl být k mání téměř každý.
Další brblající netáhlo nebo klidně někdo jako Michal Řepík. Či snad dokonce Matěj Blümel, který se střelecky konečně chytá? Pikantní trejd s Pardubicemi, například za nevyužitého Daniela Gazdu, by otřásl nejen Spartou. Případný návrat Romana Horáka nebo Adama Rašky z marodky taky zakvedlá sestavou.
Předpokládá se příchod obránce Jana Rutty, klub údajně shání ještě jednoho beka, který by zefektivnil jalové přesilovky. Padají i další možnosti. Každý zásah může být citlivý. V Coloradu by se nestalo, aby jiný útočník dostal lepší smlouvu než klíčový lídr Nathan MacKinnon. Ve Spartě prý podobný přešlap měl napáchat neplechu hned na začátku. Věci se podařilo rychle urovnat, ale už se stalo. Nyní Sparta hledá cesty k nápravě úplně všude. Do podobné bídy zabředla mockrát. Teď si ji vybírá hned na začátku.
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Třinec
|15
|12
|1
|1
|1
|62:34
|39
|2
Pardubice
|15
|9
|1
|1
|4
|56:41
|30
|3
Kladno
|15
|6
|3
|2
|4
|44:41
|26
|4
Č. Budějovice
|15
|8
|0
|2
|5
|43:40
|26
|5
K. Vary
|15
|7
|2
|0
|6
|36:27
|25
|6
Mountfield
|15
|6
|2
|1
|6
|40:38
|23
|7
Liberec
|14
|6
|0
|4
|4
|38:36
|22
|8
Brno
|15
|4
|3
|3
|5
|40:41
|21
|9
Litvínov
|15
|6
|1
|1
|7
|34:39
|21
|10
Plzeň
|15
|3
|5
|1
|6
|34:35
|20
|11
Sparta
|15
|5
|1
|2
|7
|38:39
|19
|12
M. Boleslav
|15
|4
|2
|1
|8
|34:49
|17
|13
Vítkovice
|14
|3
|1
|2
|8
|34:47
|13
|14
Olomouc
|15
|2
|1
|2
|10
|26:52
|10
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