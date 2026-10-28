Flek po pádu s Třincem: Teprve se učíme vyhrávat. Proč nefungují Eratovy přesilovky?
Dal gól, svůj šestý v sezoně. Bezprostředně poté, co vrátil do sítě Witkowského střelu, měl velkou radost. Na konci utkání už ne. Kometa nechala v dohrávce 15. kola hokejové extraligy Třinci dva body (3:4 v prodl.) a kapitán Jakub Flek (33) cítil, že domácí měli urvat víc. Zvlášť když soupeři odpadával jeden zadák za druhým a v obraně dohrával křídelník Patrik Hrehorčák. „Teprve se učíme tyto zápasy vyhrávat,“ řekl brněnský kapitán.
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Je vám nyní bod málo?
„V tuhle chvíli ano. Vždycky chcete vyhrát za tři body, ale Třinec je první tým tabulky a šli jsme do toho s pokorou. První třetina byla z naší strany famózní. Pak šel výkon trošku dolů. Škoda.“
Měli jsme to udržet
Začali jste ve vysokém tempu. Dalo se vůbec udržet?
„Myslím, že se to dá udržet. Fyzicky jsou na tom všichni dobře. Měli jsme to udržet. Velké týmy by takové zápasy měly umět vyhrávat. Vím, že my se to teprve učíme. Ale musíme se to naučit co nejrychleji. Je to už několikáté utkání, ve kterém jsme vedli a ve třetí třetině jsme výhru ztratili. Teď jsme přišli i o bod v prodloužení. Ale v kabině jsme si řekli, že nechceme mít hlavy dole. Vstup byl fakt skvělý, i začátek druhé třetiny.“
Všímal jste si, jak Ocelářům vypadávají beci?
„Jo, koukal jsem, že Hrehorčák potom hrál beka. Nevím, kdo jim přesně odpadl, ale všimli jsme si toho. Chtěli jsme to využít. Bohužel to úplně nevyšlo. Ale každý bodík je dobrej. Musíme se poučit z chyb.“
Prostě musíme být lepší
Máte speciálního kouče na přesilovku Martina Erata a stejně máte nejhorší početní výhody v extralize. V čem je problém?
„Kdybych to věděl, tak vám to povím. Když řeknu zjednodušit to a tlačit se do brány, je to takové klišé. Kolovrátek pořád dokola a recept, který vám řekne asi každý trenér. Prostě musíme být lepší. Není cesta házet to na bránu z rolbárny. Ale samozřejmě to ani nemůžeme přehrávat, že si dáme dvacet přihrávek a neletí na bránu ani jedna střela. Musí to mít hlavu a patu. Víme, že nás v tomto tlačí bota. Když tu není, máme se Špenym video cally. Hrával to, byl v tom výborný. Ale pak už je to na nás, co jsme na ledě. Ne vždycky to vyjde. Teď to nejde.“
Momentálně jste opět v jedné formaci s Kristiánem Pospíšilem, dalším výrazným útočníkem Komety. Trenéři vás přitom často roztrhávají. Máte tedy mezi sebou chemii anebo ne?
„Sestavou se hodně míchalo, teď se to trošku ustálilo. Nevybírám si, s kým půjdu na led. V Litvínově jsme dali dva góly, proti Třinci jeden. Myslím, že o sobě víme a dokážeme si vyhovět. I minulou sezonu jsme dali dost branek. Pokud máte pocit, že nám to s Pospecem neladí, beru.“
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Třinec
|15
|12
|1
|1
|1
|62:34
|39
|2
Pardubice
|15
|9
|1
|1
|4
|56:41
|30
|3
Kladno
|15
|6
|3
|2
|4
|44:41
|26
|4
Č. Budějovice
|15
|8
|0
|2
|5
|43:40
|26
|5
K. Vary
|15
|7
|2
|0
|6
|36:27
|25
|6
Mountfield
|15
|6
|2
|1
|6
|40:38
|23
|7
Liberec
|14
|6
|0
|4
|4
|38:36
|22
|8
Brno
|15
|4
|3
|3
|5
|40:41
|21
|9
Litvínov
|15
|6
|1
|1
|7
|34:39
|21
|10
Plzeň
|15
|3
|5
|1
|6
|34:35
|20
|11
Sparta
|15
|5
|1
|2
|7
|38:39
|19
|12
M. Boleslav
|15
|4
|2
|1
|8
|34:49
|17
|13
Vítkovice
|14
|3
|1
|2
|8
|34:47
|13
|14
Olomouc
|15
|2
|1
|2
|10
|26:52
|10
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