Eratovy americké přesilovky? Nejhorší v extralize. Kometa marně hledá cestu ke gólům
Kometa Brno má s úspěšností 10,81 % nejhorší přesilové hry v hokejové extralize a v probíhající sezóně z nich skórovala pouze čtyřikrát.
Bývalý útočník Martin Erat, který má v klubu speciální formace na starosti, žije trvale v Americe a do Česka létá nárazově, komunikují tak na dálku.
Kapitán Jakub Flek i asistent Kamil Pokorný způsob spolupráce respektují a selhání v přesilovkách přičítají špatnému řešení situací na ledě.
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Měla to být hlavní zbraň Komety. Místo toho je to zatím spíš brzda a jeden z důvodů, proč mistr z roku 2025 uvízl ve druhé polovině extraligové tabulky. Přesilové hry. Výsostná disciplína Martina Erata, kvůli které ho před sezonou najal majitel klubu, hlavní kouč a jeho kamarád Libor Zábranský.
Jaké jsou? Nejhorší v soutěži. Brno vykazuje velmi slabou úspěšnost 10.81%. „Martin vidí ty díry, které tam jsou. Ale proti vám stojí soupeř a záleží na hráčích, jak se na ledě zachovají,“ podotýká asistent Kamil Pokorný.
Komunikace na dálku
Problémem může být, že bývalý vynikající útočník Martin Erat není u mužstva denně. Zdaleka ne. Trvale žije s rodinou v Americe, do Česka létá nárazově, jak mu čas dovolí. Aktuálně je v zámoří a Kometa v početních výhodách trpí bez něj. „Máme dobré střelce, ale musí se ke střele dostat,“ nadhodil Pokorný, další člen trenérského štábu.
Konzultace s Eratem probíhají přes telefon. Takhle je to nastavené od začátku sezony. „Komunikace probíhá. Máme mítinky, video cally, kdy s námi Martin mluví a dává nám informace. Ano, je to nezvyklé. Ale má rodinu v Americe, což respektujeme. Věděli jsme, že to takto bude,“ shrnul kapitán Jakub Flek. „Víc bych se v tom nešťoural,“ nabádal.
Brněnský soubor dal v přesilovce jen čtyři góly, zatímco vedoucí Pardubice devatenáct! Společně s Libercem navíc strávil v početních výhodách na ledě nejméně času a vyslal na bránu nejmíň střel. K tomu mu dal protivník tři branky v oslabení. Mizerná statistika po všech stránkách.
Chybí střelec od modré
Kometě na podzim akutně chybí ostrý a přesný ostřelovač od modré čáry. Extrémně se souží zadák Libor Zábranský, syn majitele a trenéra. V minulém ročníku byl nejlepším střelcem základní části mezi všemi extraligovými obránci (18), nyní je po patnáctém kole na nule. Nepadá mu to.
Je paradoxní, že nejlépe si vede americký veterán Luke Witkowski (3 trefy), jenž zapsal za předchozí čtyři ročníky dohromady dva góly. V Brně to ale musel vzít za ostatní zadáky. Trefil se i během prohry s Třincem 3:4 po prodloužení.
Důvěra hráčů a vedení v Eratovy speciální schopnosti přetrvává. Byť čísla jdou proti němu. „Hrával to, byl v tom výborný,“ zmínil Flek. „Pak už je to na nás, co jsme na ledě. Ne vždycky to vyjde. Teď to nejde.“ Asistent připomněl i to, že je na druhé straně zdatný sok. „Třeba Třinec má oslabení velmi dobré,“ sdělil Pokorný po středeční porážce v prodloužení.
Někdy vypadá brněnská přesilovka dobře. Jenže obvykle jí chybí finále. Jak svízel vyřešit? „Když řeknu zjednodušit to a tlačit se do brány, je to takové klišé. Kolovrátek pořád dokola a recept, který vám řekne asi každý trenér,“ uvedl křídelník Flek.
„Prostě musíme být lepší. Není cesta házet to na bránu z rolbárny. Ale samozřejmě to ani nemůžeme přehrávat, že si dáme dvacet přihrávek a neletí na bránu ani jedna střela. Musí to mít hlavu a patu. Víme, že nás v tomto tlačí bota.“
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Třinec
|15
|12
|1
|1
|1
|62:34
|39
|2
Pardubice
|15
|9
|1
|1
|4
|56:41
|30
|3
Kladno
|15
|6
|3
|2
|4
|44:41
|26
|4
Č. Budějovice
|15
|8
|0
|2
|5
|43:40
|26
|5
K. Vary
|15
|7
|2
|0
|6
|36:27
|25
|6
Mountfield
|15
|6
|2
|1
|6
|40:38
|23
|7
Liberec
|14
|6
|0
|4
|4
|38:36
|22
|8
Brno
|15
|4
|3
|3
|5
|40:41
|21
|9
Litvínov
|15
|6
|1
|1
|7
|34:39
|21
|10
Plzeň
|15
|3
|5
|1
|6
|34:35
|20
|11
Sparta
|15
|5
|1
|2
|7
|38:39
|19
|12
M. Boleslav
|15
|4
|2
|1
|8
|34:49
|17
|13
Vítkovice
|14
|3
|1
|2
|8
|34:47
|13
|14
Olomouc
|15
|2
|1
|2
|10
|26:52
|10
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