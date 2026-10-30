Sparta se souží, ale odkaz chce udržet. Vzdala se loga a vybízí fanoušky všech klubů
Na ledě se jim nedaří. Sparta se po 15 kolech extraligy propadla na 11. příčku. Klub s velkými ambicemi se před sezonou viděl jinde. Bez ohledu na výsledky ovšem Pražané oslaví v aktuálním ročníku zásadní milník. Je tomu dvacet let, co celek z hlavního města spustil dobročinný projekt, kterým podporuje dárcovství krve a kostní dřeně. Tradici chce udržet v plné parádě bez ohledu na to, že tým z posledních čtyř utkání vydoloval jen dva body. Vzývá také fanoušky ostatních klubů.
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Jedním z bývalých hráčů, kteří Sparťanskou krev pravidelně podporují, je extraligový mistr z let 1993, 2000 a 2002 a manažer mládeže Pavel Šrek. Když se pražský velkoklub v roce 2007 poprvé rozhodl projekt uskutečnit, dohrával obránce s bohatou sparťanskou minulostí kariéru za Roudnici nad Labem. Na tehdejší zkušenost si však pořád dobře vzpomíná.
„Dvě dekády, to je něco šílenýho. Myslím, že to bylo tehdy v Thomayerce vůbec poprvé, kdy jsem se odhodlal k tomu krev darovat. Měl jsem z toho možná zbytečné obavy, fakt to nic není. Jsem rád, že se Sparta téhle myšlenky nevzdala a naopak ji posouvá každým rokem dál. Počty dárců stoupají. Jsem rád, že můžu pomoct. Půlhoďka času, co někomu může zachránit život,“ říká někdejší obránce, který se zapojuje do darování krve každou sezonu.
Jak Hanzlík vylekal sestřičky
U rozběhu projektu stál také bývalý tiskový mluvčí Sparty Lukáš Rejmon, který byl zároveň u dosud posledního titulu rudých. Nyní se jeho cesty s klubem znovu střetly, stávajícímu mluvčímu pomáhá vytvářet nový web třeba právě pro tento projekt. Pamatuje si, že původní myšlenku z hráčů nejaktivněji rozdmýchali obránci František Ptáček a Jan Hanzlík. Stejně tak si ale vybaví jistou neochotu trenérů Františka Výborného s Marianem Jelínkem.
„Ze začátku nebyli úplně nadšení. Nebyli si jistí, co se sportovcem udělá, když daruje téměř půllitru krve. U Honzy Hanzlíka se sestřičky zhrozily, protože nebylo zvykem, že by k nim chodili dárci s celou rukou potetovanou. Měly problém mu najít žíly,“ popisuje Rejmon dřevní doby projektu.
Záměr byl jasný. „Chtěli jsme ukázat, že hráči nejsou primadony, ale lidé, co rádi pomohou dobré věci. V Thomayerově nemocnici byli šťastní, že téma někdo vykopl a dal mu mediální pozornost. V tehdejší době neměli tolik nástrojů, jak o potřebě darování krve informovat,“ říká dřívější tiskový mluvčí.
Je jedno, komu kdo fandí
Sparťanská krev se mezitím dál rozvíjí. Ideou klubu je letos přispět k dobré věci i bez ohledu na to, jak se mužstvu momentálně (ne)daří na ledě. Apeluje na to, aby se k iniciativě přidali fanoušci dalších táborů. To byl ostatně důvod, proč se sparťané vzdali vlastního loga a překryli ho červeným vzkazem „Daruj krev“.
Odběry v rámci akce oficiálně nabízí sedm českých nemocnic, včetně tří mimo Prahu. „Záchranáře nezajímá, komu fandíš. Jen to, jestli je krev po ruce,“ hlásá motto v úvodním videu, na němž sparťanští hokejisté, příznivci i známé osobnosti spojené s klubem svlékají dresy.
Odměnou za dobrovolnictví budou vouchery na volné vstupenky pro extraligová utkání Sparty s Hradcem Králové a Plzní (15. a 29. listopadu).
Dlouhý: Výsledky na přípravu nemají vliv
Člen sparťanské správní rady Jakub Dlouhý ví, jaká je aktuální sportovní situace v tradičním českém klubu. „Výsledky nás samozřejmě trápí,“ neskrývá. Zároveň za nimi ovšem nevidí důvod, proč by se letošní ročník Sparťanské krve měl potýkat s nižším zájmem. Pražané chtějí naopak aktivovat co nejvíc fanoušků napříč republikou, aby dárcovství zvážili. Jaký zájem odborník na marketing a komunikaci očekává?
Jsou sportovní výsledky velkou komplikací v rámci pořádání Sparťanské krve?
„Výsledky nás samozřejmě trápí, s tím nemůžeme být spokojení. Ale na přípravu Sparťanské krve to nemá vliv. Dlouhodobě se snažíme, aby podobné projekty fungovaly bez ohledu na to, jestli zrovna vyhráváme, nebo prohráváme. Nemocnice potřebují krev pořád. Máme dvacátý ročník, za sebou velmi úspěšný loňský rok a chceme ho zase posunout dál.“
Myslíte si, že vzhledem k postavení v tabulce bude mít akce pořád stejný zásah?
„Sportovní výsledek samozřejmě pomáhá všemu, co klub dělá. Nemá smysl tvrdit opak. Zároveň ale vidíme, že zájem pomáhat je mezi fanoušky pořád obrovský. Místa na darování přímo v kabině byla obsazená během několika minut. To je pro nás konkrétní signál. Navíc budeme celý listopad hrát ve speciálních dresech doma i venku, takže výzvu dostaneme také před fanoušky soupeřů. Dresy potom vydražíme ve prospěch transfuzních oddělení. Příležitostí, jak se zapojit, je tedy celá řada.“
Jaký tedy očekáváte zájem, třeba i od fanoušků mimo Spartu?
„Loni přišlo s úmyslem darovat krev přes sedm tisíc lidí, úspěšných odběrů bylo téměř šest a půl tisíce. To už je opravdu významná pomoc. Letos přidáváme další dvě nemocnice, v Příbrami a Čáslavi, takže darování zase přiblížíme dalším lidem. Kolik mezi nimi bude fanoušků jiných klubů, neumím odhadnout. Ale chceme jim jasně říct, že je to i pro ně. Nemusí začít fandit Spartě, aby se zapojili do Sparťanské krve. Podstatné je, aby přišli darovat a ideálně se potom vraceli pravidelně.“
V čem je ještě letošní projekt jiný?
„Poprvé budeme ve speciálních dresech hrát celý měsíc, doma i venku. A poprvé takto pracujeme s naším logem, které překrývá tah štětce symbolizující krev. Klubový znak je pro nás velmi důležitý, stejně jako pro naše fanoušky. Ale každý třetí člověk bude během života potřebovat darovanou krev. V takové chvíli klubová příslušnost opravdu nehraje roli. To je celé sdělení letošní kampaně. A pokud vlastní dárcovské akce pořádají i naši největší rivalové, je to jedině dobře. Čím více lidí k odběrům přivedeme, tím větší smysl to má.“
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Třinec
|15
|12
|1
|1
|1
|62:34
|39
|2
Pardubice
|15
|9
|1
|1
|4
|56:41
|30
|3
Kladno
|15
|6
|3
|2
|4
|44:41
|26
|4
Č. Budějovice
|15
|8
|0
|2
|5
|43:40
|26
|5
K. Vary
|15
|7
|2
|0
|6
|36:27
|25
|6
Mountfield
|15
|6
|2
|1
|6
|40:38
|23
|7
Liberec
|14
|6
|0
|4
|4
|38:36
|22
|8
Brno
|15
|4
|3
|3
|5
|40:41
|21
|9
Litvínov
|15
|6
|1
|1
|7
|34:39
|21
|10
Plzeň
|15
|3
|5
|1
|6
|34:35
|20
|11
Sparta
|15
|5
|1
|2
|7
|38:39
|19
|12
M. Boleslav
|15
|4
|2
|1
|8
|34:49
|17
|13
Vítkovice
|14
|3
|1
|2
|8
|34:47
|13
|14
Olomouc
|15
|2
|1
|2
|10
|26:52
|10
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