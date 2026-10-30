Sekáč se rval, Sparta hazardovala. Zlepšení ano, ale důrazně zaznělo: Takhle ne!
Dojem z dobré první třetiny málem zahodili. Sparta v Mladé Boleslavi posbírala 22 trestných minut ve druhé části a hazardovala s třemi body za výhru. „Důrazně bylo řečeno, že takhle ne. Bavíme se o disciplíně celou sezonu, v situaci, kde se nacházíme, to je neakceptovatelné,“ nastínil asistent trenéra Ladislav Šmíd, co se dělo v kabině během přestávky. Pražané posléze přidali další góly a zvítězili 4:1. Dvěma body zazářili mladík Marek Daníček a Michael Špaček.
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Po předchozích kolech hledali cestu, kudy dál. Sparta nepodávala očekávané výkony, kupila porážky a bodové ztráty, trenéři měli těžké hlavy, kudy dál. Před zápasem s Bruslaři znovu promíchali sestavu a po první třetině mohli být spokojení. Pražané ožili, na branku pálili jednu ránu za druhou a v určitých úsecích hry soupeře na dlouho zamykali v jeho pásmu.
„Měli jsme pár hlubokých mítinků. Musíme se podívat do zrcadla, začíná to každým hráčem v kabině. Chtěli jsme, aby do zápasu šli nastavení, že jdeme vyhrát. To, co se stalo, se stalo, ale už to neovlivníme,“ popisoval asistent trenéra Ladislav Šmíd, jak s kolegy připravoval tým na další duel. „Vstup byl za posledních iks zápasů nejlepší, co jsme měli,“ přiznal.
Daníček se v extralize trefil poprvé
Vylepšená Sparta přesto vykřesala z úvodních dvaceti minut jen jediný gól, když se v přesilovce trefil dvacetiletý Marek Daníček. V extralize dal gól vůbec poprvé. „Musím poděkovat trenérům, že mi dávají takovou možnost se ukázat. Doufám, že jim to splácím,“ říkal po utkání.
Další splátku přidal už zkraje druhé části, kdy šikovně asistoval na gól Michaelu Špačkovi. Jenže pak Pražané zbytečně dali slibně rozjeté utkání všanc. Do další přestávky nasbírali šest dvouminutových trestů, navrch přidal Pavel Kousal zbytečnou desítku za napadání rozhodčích. Kapitán Filip Chlapík pykal za nesportovní chování, když rovněž štěkl po sudích.
„Oslabeními si to komplikujeme každý zápas. Máme vždycky hrozně moc vyloučených. Ale zase se ukázal charakter týmu, dostali jsme z toho jen jeden gól,“ prohlásil Daníček. „Ještě si o tom asi promluvíme zítra, pak to hodíme za hlavu. Otevíráme si pusu na rozhodčí, to ještě nikdy nikoho nikam neposunulo. Pak tam byly zbytečné fauly v útočném pásmu. To je další věc, které se musíme vyvarovat,“ dodal Šmíd.
Kvalitní oslabení Sparty znovu zafungovalo
Nedisciplinovanost soupeře potrestala Boleslav pouze jednou, když jistého Jakuba Kováře prostřelil Matěj Gardoň. Jinak znovu zafungovalo kvalitní oslabení, byť domácí měli nápor a sahali po vyrovnání. V závěrečném dějství ještě zahodili několik možností a Sparta definitivně rozhodla o svém triumfu dalšími dvěma zásahy.
„První a třetí třetinu jsme odehráli velice slušně, měli jsme víc ze hry. Trošku se trápíme v koncovce, ale za mě velice slušné utkání,“ pokyvoval asistent kouče Patrika Augusty. „Byla tam spousta šancí, kdy jsme mohli srovnat, ale Kovy (Jakub Kovář) chytal výborně a nepovedlo se nám to. Sparta si to pohlídala a zaslouženě vyhrála. Dobrý a hezký zápas. Byly tam i emoce,“ doplnil jeho protějšek Jakub Klepiš.
Najednou vidím, jak tam lítají rukavice
Nezvykle vyhrocené utkání začalo gradovat ve druhém dějství, kdy postupně přibývaly tresty hostů. Ze strany domácích byl hodně nastartovaný kapitán Adam Jánošík. Během přerušení se dostal do několika potyček, k bitce vybízel Jiřího Sekáče. Po přestávce oba zahodili rukavice a pustili se do dlouhé a hodně ostré pěstní přestřelky.
Trenérů se Sekáč na svolení k šarvátce neptal. „Ptal se mě Niko Seppälä. Říkám, že na to teď není čas, a najednou vidím, jak tam lítají rukavice a jde do toho Seko,“ smál se Šmíd. „Ale super, emoce k tomu patří. V českém hokeji to moc nevidíme, ale já jsem za to rád. Diváci si to užívají, nabudí to kabinu. Klobouk dolů před oběma,“ ocenil znesvářené kohouty.
Se zbytkem realizačního štábu i šatny bude doufat, že výhra může Spartu nakopnout. Daníček o tom nepochybuje. „Sparta půjde nahoru,“ prohlásil přesvědčeně.
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Třinec
|16
|12
|1
|1
|2
|64:38
|39
|2
Pardubice
|16
|10
|1
|1
|4
|60:43
|33
|3
Kladno
|16
|7
|3
|2
|4
|48:43
|29
|4
Č. Budějovice
|16
|8
|0
|2
|6
|43:44
|26
|5
K. Vary
|16
|7
|2
|0
|7
|38:31
|25
|6
Mountfield
|15
|6
|2
|1
|6
|40:38
|23
|7
Plzeň
|16
|4
|5
|1
|6
|38:37
|23
|8
Sparta
|16
|6
|1
|2
|7
|42:40
|22
|9
Liberec
|15
|6
|0
|4
|5
|40:40
|22
|10
Brno
|15
|4
|3
|3
|5
|40:41
|21
|11
Litvínov
|16
|6
|1
|1
|8
|36:42
|21
|12
M. Boleslav
|16
|4
|2
|1
|9
|35:53
|17
|13
Vítkovice
|15
|4
|1
|2
|8
|37:49
|16
|14
Olomouc
|16
|3
|1
|2
|10
|30:52
|13
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