Freibergs zuří kvůli Rusku: Byl jsem hodně na**aný! Z hokejistů udělají blbce
Proti tolerantnímu postoji hokejových organizací vůči Rusům bojuje dlouhodobě. Lotyšský obránce ve službách Olomouce Ralfs Freibergs, který kroutí v české extralize devátou sezonu, se nebojí otevřených názorů zejména na sociální síti X. Za svůj boj získává uznání, zároveň čelí výhružkám. Když dostane otázku na návrat Ruska do mezinárodního hokeje, spustí upřímný vodopád pocitů. „Když jsem to viděl, byl jsem hodně nasraný,“ říká bez příkras.
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Co s vámi udělala zpráva o přijetí Ruska zpátky na mezinárodní akce IIHF?
„V den zápasu moc nesedím na telefonu, jinak řeším lotyšskou i českou politiku pořád. Ale podíval jsem se rychle na deset, patnáct minut, jaké jsou novinky. Viděl jsem to a byl jsem hodně nasraný. Říkal jsem si proč. Proč to udělali, co bude dál? Nemůžu dát zatím plnohodnotný názor, ale vidím, jak to asi bude. Prostě špatná situace.“
Najednou jsou překvapení...
V jakém smyslu?
„Je to pět let, co Rusko napadlo Ukrajinu. Vnímám malou podporu od Evropy. A v hokeji je to teď stejné. Všechny federace jsou překvapené, ale byly volby IIHF, kdy už viděli, jaká může být situace. A najednou jsou překvapení? Na Kanárských ostrovech to neřešili. Největší chybu udělali v IIHF. Třeba curlingová organizace měla postoj, že nemůže pustit teroristy zpátky.“
Lotyšům navíc sportovní zápasy s Ruskem i pod neutrální vlajkou v současné situaci zakazuje zákon.
„V Lotyšsku opravdu nemůžeme hrát zápasy proti Rusku nebo Bělorusku. Nejhorší je, když nepojedeme na mistrovství světa, zatímco ostatní týmy ho bojkotovat nebudou. Nejhorší je, když zbudeš sám. Kdyby všechny země byly pospolu, řekly názor, byla by to jiná situace. Když jsem ale viděl reakce Finska nebo Švédska, byl jsem hodně překvapený. Ale největší chyba je od IIHF.“
Jaké řešení tedy očekáváte?
„Nejhorší bude, že federace udělají největší blbce z hokejistů. Hodí to na ně, jestli na MS pojedou, nebo ne. Já už za nároďák nehraju, ukončil jsem reprezentační kariéru. Ale jaký bude názor hokejistů? Mohli by sice udělat nějakou asociaci a nejet na MS, ale stejně se tam pohrnou jiní hráči. Hodně těžká situace.“
Musím říct svůj názor
Budete ji obšírněji komentovat? Za své otevřené názory sklízíte na síti X velkou podporu.
„Podívám se na Twitter, a všichni chtějí slyšet můj názor. Neměl jsem teď čas, ale po zápase musím napsat nějakou zprávu a říct svůj názor. Mám taky svůj podcast, každé pondělí běží v Lotyšsku. Musím něco napsat, aby to lidi viděli.“
Těší vás teď přes to všechno aspoň zlepšené výkony Olomouce?
„Ano. Získáváme body, začínáme hrát hokej, jaký chceme. Hlavně nezůstat dole. Začali jsme pracovat na přesilovkách, výborná oslabení. Olda v bráně má sebevědomí. Jsme rádi za vývoj.“
Čím jste zlepšili přesilovky, které jste proti Motoru (4:0) dvakrát využili?
„Řekl bych, že jsme potřebovali i štěstí. Hodně o přesilovkách mluvíme, každý den máme video před tréninkem i po něm, taky dostáváme materiály na WhatsApp. Pracujeme na tom hodně. Jsme rádi a je pozitivní, že jsme dali dva góly.“
Chci dát všechno týmu
Pomohlo vám hodně, že jste šli do vedení prvním gólem?
„Jasně, protože poslední dobou na začátku góly dostáváme. Když dáme první, cítíme, že můžeme zápas vyhrát. Když jste poslední, chcete najít pozitivum, což může být právě první gól. Pak jste na vlně. Pokračujete, můžete vyhrát zápas. Musíte získat sebedůvěru.“
Týká se i vás osobně? Trenér váš přínos chválí i mimo led.
„Mám 35 let. Celý život přistupuji k hokeji jako profík, chci dát všechno týmu. Nemám už žádné osobní ambice ve smyslu, že potřebuji body. Prožil jsem si to ve Zlíně a na začátku kariéry. Pro mě je teď hlavní týmový výkon. Dávám všechno do tréninků.“
I kvůli věku?
„Čím starší člověk je, tím víc musí pracovat. Po posledním MS jsem skončil s nároďákem, abychom mohl více pracovat na sobě. Podepsal jsem smlouvu a řekl jsem si, že hokeji můžu dát ještě dva roky. A pak uvidím. Nechci podepsat na dýl, protože nevím, jestli to za tři roky půjde stejně. Ale chci být pořád lepší, střílím i před tréninkem.“
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Třinec
|16
|12
|1
|1
|2
|64:38
|39
|2
Pardubice
|16
|10
|1
|1
|4
|60:43
|33
|3
Kladno
|16
|7
|3
|2
|4
|48:43
|29
|4
Č. Budějovice
|16
|8
|0
|2
|6
|43:44
|26
|5
K. Vary
|16
|7
|2
|0
|7
|38:31
|25
|6
Mountfield
|15
|6
|2
|1
|6
|40:38
|23
|7
Plzeň
|16
|4
|5
|1
|6
|38:37
|23
|8
Sparta
|16
|6
|1
|2
|7
|42:40
|22
|9
Liberec
|15
|6
|0
|4
|5
|40:40
|22
|10
Brno
|15
|4
|3
|3
|5
|40:41
|21
|11
Litvínov
|16
|6
|1
|1
|8
|36:42
|21
|12
M. Boleslav
|16
|4
|2
|1
|9
|35:53
|17
|13
Vítkovice
|15
|4
|1
|2
|8
|37:49
|16
|14
Olomouc
|16
|3
|1
|2
|10
|30:52
|13
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