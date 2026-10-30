Nám je pětadvacet! smál se Lev. Plzeňští mistři z roku 2013 sestřelili kamaráda Mazance
A pak že to nejde. „Šli jsme si za góly a zaslouženě je dali. Za tři body jsme rádi, Třinec neporážíte každý den,“ řekl asistent trenéra Václav Pletka. Plzeňská smršť ve třetí části způsobila krach Ocelářů. Indiáni otočili čtyřmi trefami. Po výsledku 4:2 si po šesti zápasech připsali tři body. Třinec prohrál v základní hrací době teprve podruhé v této sezoně a potřetí celkem.
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Matyáš Filip měl do zápasu pět asistencí a dvakrát proměnil nájezd. Gól ze hry ještě nedal. Ve druhé třetině mu Lukáš Strnad nahrál do výborné pozice, ale Marek Mazanec ho vychytal. Spící střelec se však dočkal. Napodruhé spolupráce se Strnadem vyšla i s koncovkou. Trefou k tyči zatroubil na začátku třetí třetiny k obratu. Takovému, jaké dosud předváděl spíše soupeř z Třince.
„Nevím, jestli byla smůla nebo moje neschopnost, že jsem ještě nedal gól. Kdybych byl v jiném rozpoložení, řešil bych zakončení jinak. Takhle cpete všechno na bránu a doufáte. Jsem rád, že se to zlomilo,“ povídal Filip. Střelecké trápení prolomil 77 sekund po zahájení poslední třetiny.
Do třetí třetiny jsme šli s tím, že nemáme co ztratit
„Jsem rád, že to tam konečně nějak propadlo a snad na to navážu. První třetina byla opatrnější, oni dali na 1:0, ve druhé jsme byli lepší, hráli na puku, byli u nich. Pak se dostali párkrát k nám do pásma a dali druhou branku. Do třetí jsme šli s tím, že nemáme co ztratit a zkusíme to urvat. Koncovka nás trápí, ale otočili jsme to skvěle,“ líčil.
Až neuvěřitelně vyrovnané a skoupé na góly byly vzájemné zápasy obou týmů. V předchozích devíti utkáních vítěz uspěl o jediný gól, sedmkrát se nerozhodlo po 60 minutách. Tentokrát to tak nebylo. Ale napřed se zdálo, že tři body uchvátí Oceláři a že to bude zápas Daniela Voženílka. Hraje za dva. Jede na dvoje plíce a má sílu tažného koně.
Jeden nešťastný odraz
Dostal se do první větší šance zápasu, kdy ho vybídl ke střele Martin Růžička. Zrodily se u něj obě gólové akce Ocelářů. Nejprve v útočném pásmu přenechal puk Růžičkovi a ten přistrčil Martinu Marinčinovi. Potom našel u vzdálenější tyče perfektně Libora Hudáčka.
„Utkání jsme měli celkem pod kontrolou, vytvořili si nějaké šance. Ale potom přišel jeden nešťastný odraz. To je sport. Dostali jsme gól, pak udělali špatná rozhodnutí s pukem a stálo nás to vítězství. Ale v průběhu zápasu jsme byli lepší,“ hodnotil Voženílek.
Takový večer přijde možná jednou za kariéru
Po velkém úterním obratu Třince v Brně přišel zlom ve prospěch Plzně. Tři ze čtyř branek dali Marku Mazancovi plzeňští mistři. Bývalí spoluhráči z týmu, který v roce 2013 získal historický titul. Jan Schleiss, Jakub Lev a Jakub Jeřábek.
„Když jsme minulý zápas šli na led, Mikko Petman nás pobízel: ‚Let´s go veterans!‘ Sedíme v kabině vedle sebe. ‚Hele, uklidni se, nám je pětadvacet,‘ řekli jsme mu. Jsem rád, že jsme za to vzali zrovna my, Plzeňáci. Tenhle klub máme v srdci, chtěli jsme se vrátit. Proti nám byl gólman, který s námi chodil na základku, prožil celé mládí, máme hodně společných vzpomínek. Takový večer přijde možná jednou za kariéru. Máme hodně vzpomínek,“ řekl Jakub Lev, jeden ze strůjců velkého obratu.
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Třinec
|16
|12
|1
|1
|2
|64:38
|39
|2
Pardubice
|16
|10
|1
|1
|4
|60:43
|33
|3
Kladno
|16
|7
|3
|2
|4
|48:43
|29
|4
Č. Budějovice
|16
|8
|0
|2
|6
|43:44
|26
|5
K. Vary
|16
|7
|2
|0
|7
|38:31
|25
|6
Mountfield
|15
|6
|2
|1
|6
|40:38
|23
|7
Plzeň
|16
|4
|5
|1
|6
|38:37
|23
|8
Sparta
|16
|6
|1
|2
|7
|42:40
|22
|9
Liberec
|15
|6
|0
|4
|5
|40:40
|22
|10
Brno
|15
|4
|3
|3
|5
|40:41
|21
|11
Litvínov
|16
|6
|1
|1
|8
|36:42
|21
|12
M. Boleslav
|16
|4
|2
|1
|9
|35:53
|17
|13
Vítkovice
|15
|4
|1
|2
|8
|37:49
|16
|14
Olomouc
|16
|3
|1
|2
|10
|30:52
|13
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