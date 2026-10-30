Pískot ve Varech. Nechoďte na led, zavelel Patera. Sudí vzali Energii šanci na prodloužení
Tohle se nepovedlo. Závěr interesantního extraligového duelu mezi Karlovými Vary a Pardubicemi se rozpustil v mohutném pískotu domácích fanoušků, oprávněném naštvání Západočechů na verdikt arbitrů v nevhodný čas. Dynamo uskříplo sadu tří porážek v řadě a zvenku veze hodně příjemné tři body po triumfu 4:2. Třinecký lídr je v tabulce zase o kousek blíž. Přesně o šest bodů. Perlilo Tomáškovo čtyřgólové a osmibodové komando.
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Co se na konci stalo? Chyběla necelá minuta do finiše třetí třetiny, stav 2:3 pro hosty. Průbojný Petr Tomek při karlovarské power-play uprostřed hřiště našlápl k akci, ale byl podražen nohou Davida Tomáška. Logicky se svalil k zemi. Učebnicový faul, že by si i Stevie Wonder všiml. Jenže sudí Úlehla s Jarošem nechali píšťalku v klidovém režimu a po pár vteřinách Jiří Smejkal zakončoval do opuštěné brány na 4:2.
Bizarní situace
Jistě, stane se, každý dělá chyby. V daný moment jste to však těžko mohli uspokojivě vysvětlit Pavlu Paterovi. Ten si zavolal hlavního, ovšem krátké vyjádření evidentně nezabralo. Patera to nedokázal pochopit, své hráče odmítl poslat na vhazování, aby zápas mohl pokračovat. Dobrou minutu plejeři Pardubic čekali na soupeře, ti však seděli na střídačce. Bizarní situace. Takže se čekalo, až arbitři udělí domácímu týmu dvě minuty za zdržování. Až pak se pokračovalo. Rozpaky se rozlily po celé aréně.
Pro domácí nešťastný večer. Za stavu 1:1 tlačili, ohrožovali pardubickou branku, dostávali se do příležitostí, ovšem Roman Will držel parťáky v průběžné plichtě. Snažili se i Východočeši, ovšem šlo vidět, že momentálně neprocházejí ideálním obdobím. Pak jim však vyšla jedna akce v 50. minutě, kdy Tomáškova lajna přehrála soupeřovu v pásmu a teč Matěje Stránského přinesla vedení 2:1. A za dvě minuty rozparáděný Tomášek po perfektně vyhraném vhazování Jiřím Smejkalem pěkně trefil k tyčce na 3:1. Tahoun Ondřej Beránek v přesilovce (55.) po pardubické chybě v rozehrávce doručil naději, ale jak už bylo popsáno, pruhovaný omyl uškrtil Varům šanci proskočit do nastavení.
Patera na tiskovku nedorazil
Pavel Patera na tiskovou konferenci po utkání nedorazil, místo něj hodnotil duel Miloslav Hořava. A neobvyklý konec nekomentoval.
Střelec prvního gólu Petr Tomek mohl být naštvaný jen na výsledek, názor na dobrý výkon Energie podpořil i svými slovy. „Soupeře jsme od začátku přehrávali, pomohli jsme si přesilovkou, taky druhá třetina byla výborná, ale máme teď období, kdy výkony jsou lepší a lepší, ale tolik nám to na ledě nelepí. Jsem přesvědčený, že v neděli to otočíme na naši stranu,“ věří i po třech porážkách osmnáctiletý útočník.
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Třinec
|16
|12
|1
|1
|2
|64:38
|39
|2
Pardubice
|16
|10
|1
|1
|4
|60:43
|33
|3
Kladno
|16
|7
|3
|2
|4
|48:43
|29
|4
Č. Budějovice
|16
|8
|0
|2
|6
|43:44
|26
|5
K. Vary
|16
|7
|2
|0
|7
|38:31
|25
|6
Mountfield
|15
|6
|2
|1
|6
|40:38
|23
|7
Plzeň
|16
|4
|5
|1
|6
|38:37
|23
|8
Sparta
|16
|6
|1
|2
|7
|42:40
|22
|9
Liberec
|15
|6
|0
|4
|5
|40:40
|22
|10
Brno
|15
|4
|3
|3
|5
|40:41
|21
|11
Litvínov
|16
|6
|1
|1
|8
|36:42
|21
|12
M. Boleslav
|16
|4
|2
|1
|9
|35:53
|17
|13
Vítkovice
|15
|4
|1
|2
|8
|37:49
|16
|14
Olomouc
|16
|3
|1
|2
|10
|30:52
|13
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