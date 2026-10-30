Reprezentační srdcař Plekanec o Rusech: Šok! Mysleli jsme si, jestli to není apríl
Pro národní tým dýchal jako hráč, ale i jako trenér. Tomáš Plekanec je reprezentační srdcař a když po extraligovém zápase dostal otázku na aktuální dění okolo návratu Rusů, neskrýval rozpaky. „Byli jsme v šoku, mysleli jsme si, zda to není nějaký apríl nebo něco takového,“ uvedl kladenský asistent, jenž se do mateřského klubu přesunul v rámci trenérské party, která ještě před rokem v čele s Radimem Rulíkem šéfovala reprezentační střídačce.
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Po utkání Rytířů s Libercem, v němž domácí zapsali páté vítězství v řadě (4:2) a dotahují se na čelo tabulky, byl tématem i návrat Rusů do světového hokeje.
„Já se přiznám, že jsem byl šokovaný. A jsem sám zvědavý na to, co z této kauzy bude. Fakt jsem na to zvědavý, jak se k tomu postaví svazy a jednotlivé týmy. Absolutně s tím rozhodnutím nesouhlasím,“ zodpověděl na tiskové konferenci dotaz Jiří Kudrna, kouč Liberce.
Všichni mají stejný názor
Podobně mluvil i Plekanec, jenž dlouhou část kariéry spojil s národním týmem, odehrál jedenáct světových šampionátů. Zlata se dočkal jako kouč, když výrazně pomohl ke zlaté Praze v roce 2024. Právě spolu se šéfem Rulíkem, současným bossem Kladna.
„Byli jsme v šoku, mysleli jsme si, jestli to není apríl. Všichni, co se k tomu už vyjádřili, zastávají úplně stejný názor, tak uvidíme, jak to celé dopadne,“ reagoval někdejší skvělý útočník, jenž v NHL odehrál tisíc zápasů.
Otázka padla i na kladenského obránce Michala Kempného, mistra světa z Prahy a vítěze Stanley Cupu. A rovněž oddaného reprezentanta, jenž patří ke klíčovým hráčům národního týmu v posledních letech. Ten se však na ožehavé téma nechtěl moc vybavovat, protože zpráva se objevila v den zápasu. A právě na něj se soustředil.
Kempný: Jsme malí páni
„Čekal jsem, že se mě na tohle zeptáte, ale já nevím. Něco jsem četl, ale nemám to načtené, takže bych to určitě nechtěl nějak hlouběji komentovat. Trošku si to projdu, podívám se na to, protože jsme měli zápas a opravdu jsem byl mimo dění. Takže moc nevím, co se stalo nebo co se děje,“ uvedl dlouhodobě jeden z nejlepších obránců extraligy.
Určitě se ale o situaci zajímá. I pro samotné reprezentanty je to důležitá a citlivá kauza. „Samozřejmě je to důležitá informace. Na druhou stranu jsme malí páni na to, abychom něco rozhodovali nebo nějakým způsobem řešili. Ale určitě se podívám, co se stalo. A uvidíme, jaké to bude mít řešení,“ dodal účastník šesti mistrovství světa i posledního olympijského turnaje v Miláně.
Jisté je, že mezi reprezentanty to bude předmětem vášnivých debat. Nedá se čekat, že by někdo z nich byl z překvapivého rozhodnutí sportovního arbitrážního soudu (CAS) nadšený. Naopak i pro ně to musel být šok.
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Třinec
|16
|12
|1
|1
|2
|64:38
|39
|2
Pardubice
|16
|10
|1
|1
|4
|60:43
|33
|3
Kladno
|16
|7
|3
|2
|4
|48:43
|29
|4
Č. Budějovice
|16
|8
|0
|2
|6
|43:44
|26
|5
K. Vary
|16
|7
|2
|0
|7
|38:31
|25
|6
Mountfield
|15
|6
|2
|1
|6
|40:38
|23
|7
Plzeň
|16
|4
|5
|1
|6
|38:37
|23
|8
Sparta
|16
|6
|1
|2
|7
|42:40
|22
|9
Liberec
|15
|6
|0
|4
|5
|40:40
|22
|10
Brno
|15
|4
|3
|3
|5
|40:41
|21
|11
Litvínov
|16
|6
|1
|1
|8
|36:42
|21
|12
M. Boleslav
|16
|4
|2
|1
|9
|35:53
|17
|13
Vítkovice
|15
|4
|1
|2
|8
|37:49
|16
|14
Olomouc
|16
|3
|1
|2
|10
|30:52
|13
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