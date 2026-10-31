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Havelka mstil zákrok na Kašeho: Jasný vzkaz i ostatním týmům! Litvínovská hvězda nedohrála

Martin Havelka pomstil zákrok na Ondřeje Kašeho
Martin Havelka pomstil zákrok na Ondřeje KašehoZdroj: koláž iSport.cz
Bitka Martina Havelky s Rhettem Hollandem
Otřesený Ondřej Kaše po tvrdém hitu
Bitka Martina Havelky s Rhettem Hollandem
Otřesený Ondřej Kaše po tvrdém hitu
Zápas mezi Vítkovicemi a Litvínovem
Radost Litvínova
Radost Litvínova
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Daniel Fekets
Daniel Fekets
Tipsport extraliga
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Litvínovský útočník Martin Havelka vyslal v utkání 16. kola s Vítkovicemi (2:3) soupeřům jasný vzkaz: „Každý, kdo sáhne na naše hvězdy, bude trestaný.“ V 10. minutě vyzval k bitce Rhetta Hollanda, jenž krátce předtím složil Ondřeje Kašeho u mantinelu. Klíčový útočník domácích odjížděl otřesený a do zbytku utkání nezasáhl. „Holly tam dohrál Kašouna a oni se postavili za svého hráče. Holly by udělal to stejné, patří to k tomu,“ věděl vítkovický Jan Hladonik.

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Začátek zápasu s Vítkovicemi se Litvínovu nepovedl, po dvou minutách prohrával 0:2. Od poloviny první třetiny se navíc musel vypořádat se ztrátou Ondřeje Kašeho, kterého poblíž vítkovické střídačky dohrál Rhett Holland. Bývalý útočník Anaheimu, Bostonu či Caroliny byl viditelně otřesený, z ledu mu musel pomáhat jeho mladší bratr David.

Musí vidět, co přijde

Hit na Kašeho sudí netrestali. Holland proto zůstal na ledě i v nadcházejícím střídání, kdy si jej našel známý černožlutý mstitel Martin Havelka. „Kluci mi řekli, že to byl Holland. Hned jak zůstal na ledě, věděl jsem, že tam jdu. Je to jasný vzkaz i pro ostatní týmy. Myslím si, že do bitky se mu moc nechtělo, ale v tu chvíli mi to bylo jedno,“ líčil Havelka.

Ačkoliv jej Holland zpočátku pěstního souboje převalil, poté už měl navrch litvínovský ranař. „Mně jde spíš o zpětnou vazbu. Když sáhnou na naše hvězdy, musí prostě vidět, co přijde. I naši klíčoví hráči musí vědět, že je tam někdo, kdo se jich zastane,“ pokračoval Havelka.

Boj i za Kašeho

Kaše utkání nedohrál, podle oficiálního zápisu strávil ve hře jen 3 minuty a 26 sekund. I vzhledem k jeho opakovaným otřesům mozku v minulosti je to pro Litvínov problém. „Určitě jsme chtěli bojovat i za Ondru,“ měl jasno Matúš Sukeľ.

Chemici nakonec s Vítkovicemi prohráli 2:3, ačkoliv měli od druhé třetiny převahu. V závěru už však vyrovnat nestihli. „Energie tam byla obrovská, šlo to cítit z celé kabiny. Bohužel neuznaný gól na 1:3 nás trochu přibrzdil a trefili jsme se až v padesáté minutě. Pak jsme tlačili, chyběl jen kousek. Důležité je, že jsme se ale z toho stavu zvedli,“ hodnotil Havelka.

#TýmZVVPPPPSkóreB
1Třinec161211264:3839
2Pardubice161011460:4333
3Kladno16732448:4329
4Č. Budějovice16802643:4426
5K. Vary16720738:3125
6Mountfield15621640:3823
7Plzeň16451638:3723
8Sparta16612742:4022
9Liberec15604540:4022
10Brno15433540:4121
11Litvínov16611836:4221
12M. Boleslav16421935:5317
13Vítkovice15412837:4916
14Olomouc163121030:5213
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