Boleslav u mistra vyhořela. Kouč se styděl, hráč mluvil o ostudě. Kdo se omluvil nároďáku?
Určitě je napadlo, že by mohli potrápit mistra podobně, jako to v úterý dokázal Litvínov. Mladoboleslavští hráči před sebou měli zajímavý předobraz tabulkového souseda, který skolil pardubické hvězdy na jeho půdě 3:2. Repete senzace se nekonalo, Dynamo si v nedělním odpoledni odškrtlo pohodové vítězství 4:0 a kabinou poražených se rozhostilo zlověstné ticho. Nebýt výtečného Dominika Furcha, Bruslaři by odjížděli s pořádným debaklem.
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Ústí není Praha a Boleslav není Litvínov. Aspoň v tomto případě. Tým Roberta Reichla před necelým týdnem na východě Čech odevzdal na ledě všechno, co takový tým musí mít, aby zaskočil velkého favorita. Nejen dovednosti, ale i vášeň, charakter a všechnu potřebnou ochotu plnit pokyny a důležité detaily do puntíku. Padat do střel po hlavě, blokovat bezmyšlenkovitě i ty nejtvrdší palebné pokusy, které vám hravě zlomí kost.
Tak přesně tohle všechno Bruslaři potřebovali, ale nevytáhli se. „Dnes jsme tady vůbec nebyli, nechali jsme se jednoznačně přehrát. Můžu se jen stydět, co jsme tady předvedli. Víc k tomu nemám co říct,“ hlesl kouč Petr Haken.
Výborný Furch
Klika, že v bráně až do konce vydržel s pevnou vůlí a nasazením Dominik Furch. Ten jenom během první části čelil 20 střelám hráčů Dynama, zneškodnil sólové nájezdy Jakuba Lauka i Miguela Tourignyho a udržel bezgólové skóre. Hosté poprvé vypálili na Romana Willa až na konci čtrnácté minuty.
Veterán Furch svým spoluhráčům připravil ideální podmínky k tomu, aby se v pauze oklepali a po návratu na bojiště nasadili úplně odlišný výkon, respektive přístup. „Kdybychom neměli Dominika Furcha, po první třetině by nesvítilo 0:0,“ popsal i kouč Haken.
Realita uvažovaného boleslavského vzkříšení byla chmurná. Po půl minutě Patrik Poulíček rozepsal střeleckou listinu, první oslabení přineslo druhou kapitulaci, do konce prostřední části bylo Tomášovi Noskovi dovoleno, aby z brankoviště pohodlně dokonal dravou akci Jakuba Lauka. Další šílené (ne)bránění využil dobře naladěný David Tomášek.
Líp bránit a střílet na bránu
„Nepodali jsme vůbec žádný výkon, máme na daleko víc. Z naší strany ostuda, všude jsme byli pomalejší, zkrátka špatný,“ sypal ze sebe útočník Jakub Lichtag, jenž také děkoval Furchovi za ochranu před obrovským výpraskem.
„Domino byl skvělý celý zápas. Kdyby tu nebyl, nevím, co by se tady rozpoutalo. Musíme na tom zapracovat. Jak? Líp bránit, střílet na bránu,“ popsal Lichtag jednoduchý recept, který se však někdy snadno zmíní a hůř provádí.
„Jedna věc je něco si říkat, druhá věc to udělat. Všechny nás štve, jaký výkon jsme podali. Doma jsme si dokázali, že proti nim můžeme hrát, ale tady bylo všechno špatně,“ uzavřel Lichtag.
Pardubicím chyběl v sestavě obránce Tomáš Dvořák, jenž se zároveň musel omluvit trenérům reprezentace z pondělního srazu před Nocco Hockey Games v Praze a Helsinkách. „Tomáš je zdravotně indisponovaný a teprve uvidíme, jestli se dá během pauzy dohromady,“ řekl k tomu kouč Filip Pešán.
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Třinec
|16
|12
|1
|1
|2
|64:38
|39
|2
Pardubice
|17
|11
|1
|1
|4
|64:43
|36
|3
Kladno
|16
|7
|3
|2
|4
|48:43
|29
|4
Č. Budějovice
|16
|8
|0
|2
|6
|43:44
|26
|5
K. Vary
|16
|7
|2
|0
|7
|38:31
|25
|6
Liberec
|16
|6
|1
|4
|5
|44:43
|24
|7
Mountfield
|16
|6
|2
|2
|6
|43:42
|24
|8
Plzeň
|16
|4
|5
|1
|6
|38:37
|23
|9
Sparta
|16
|6
|1
|2
|7
|42:40
|22
|10
Brno
|15
|4
|3
|3
|5
|40:41
|21
|11
Litvínov
|16
|6
|1
|1
|8
|36:42
|21
|12
M. Boleslav
|17
|4
|2
|1
|10
|35:57
|17
|13
Vítkovice
|15
|4
|1
|2
|8
|37:49
|16
|14
Olomouc
|16
|3
|1
|2
|10
|30:52
|13
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