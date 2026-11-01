Gólový elixír v Plzni! Kladno čtyřikrát smazalo ztrátu, za Plzeň řádili beci: Zlaté dva body
Na začátku zápasu vytáhli nad hlavu choreo a sami nemohli tušit, co tím přivolají. Fanoušci Plzně se prezentovali populárními Galy Asterixem a Obelixem, kteří měli jasný vzkaz: „Chce to gólový elixír!“ V souboji s Kladnem pak padlo za šedesát minut deset branek a domácí Škodovka slavila výhru 6:5 po samostatných nájezdech. „Určitě to bylo atraktivní pro oko diváka. Doufám, že bude gólových elixírů do dalších zápasů víc a víc,“ prohlásil po utkání Lukáš Strnad. Při přestřelce se trefil jako jediný z útočníků Plzně, v jejíchž barvách kralovali obránci.
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Čtyřikrát se dostali do ztráty a museli dotahovat. Pro Kladno v aktuální formě ovšem nešlo o neřešitelný problém. Rytíři v Plzni čtyřikrát odmazali manko, čtyři minuty před koncem si dokonce vzali vedení pro sebe. Divokou přestřelku musely přesto zaslouženě rozhodnout nájezdy. V sedmé sérii je ve prospěch domácích rozsekl Michal Teplý.
Čtyři góly beků Plzně
„Pro nás zlaté dva body, protože Kladno je teď v laufu. Mají formu, je to vidět, mají klid na hokejkách. Ale vyrovnali jsme se jim, chtěl bych kluky pochválit. Body jsou teď důležité,“ ocenil asistent domácího kouče Václav Pletka. „Vyrovnaný zápas, který se přeléval z jedné strany na druhou. Jsme rádi, že jsme tady bodovali,“ dodal jeho protějšek Radim Rulík.
Spokojený mohl být s produktivitou vlastního týmu. Jako nedostatek naopak viděl bránění soupeřových beků. Dva góly vstřelil Dylan MacPherson, trefili se i Igor Merežko s Carterem Robertsonem. Branka Lukáše Strnada se rovněž zrodila po střele MacPhersona a šikovné teči.
„Dalo se to zablokovat. Nebyli jsme v dráze střely, a když jo, nepodařilo se nám to. To jediné bych řekl, že z naší strany určitě mělo být lepší. Ale někdy se to takhle stane, musíme na tom zapracovat,“ prohlásil Rulík.
„Když nám to tam nepadalo, nabádali jsme kluky, ať víc střílí, ať to létá na bránu. Útočníci, ať tam chodí, cloní, může je to trefit. Jsme rádi, že nám to tam napadalo,“ ocenil excelentní přínos beků Pletka.
Zápasy Kladna s Plzní baví
Z úst všech aktérů po utkání opakovaně zaznívalo, že pro diváky šlo o perfektní podívanou. O něco méně spokojení už mohli být trenéři. „Moc branek. Ale zase je dobré, že jsme góly i dali,“ hodnotil Rulík.
Bez přehánění už se dá mluvit o tom, že zápasy mezi Kladnem a Plzní v této sezoně baví. Při prvním setkání na ČEZ stadionu smazali Rytíři třígólovou ztrátu a došli si pro bod. Tentokrát zvládli čtyřikrát dorovnat a znovu soupeři nepovolili bodovat naplno. „Tohle byl jiný zápas, přetahovalo se to. Góly jsme dostali po naší chybě, že jsme třeba nedostali puk ze třetiny. Ale oni to tam nahodili, dobře clonili před brankářem. Bylo to divoké utkání z obou stran,“ připustil Pletka. Před reprezentační přestávkou naordinoval hráčům s kolegy dva dny volna, pak čeká Plzeň v Lize mistrů Davos.
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Třinec
|17
|13
|1
|1
|2
|67:39
|42
|2
Pardubice
|17
|11
|1
|1
|4
|64:43
|36
|3
Kladno
|17
|7
|3
|3
|4
|53:49
|30
|4
K. Vary
|17
|8
|2
|0
|7
|41:33
|28
|5
Č. Budějovice
|17
|8
|0
|2
|7
|45:47
|26
|6
Sparta
|17
|7
|1
|2
|7
|45:40
|25
|7
Plzeň
|17
|4
|6
|1
|6
|44:42
|25
|8
Liberec
|16
|6
|1
|4
|5
|44:43
|24
|9
Mountfield
|16
|6
|2
|2
|6
|43:42
|24
|10
Brno
|16
|5
|3
|3
|5
|43:43
|24
|11
Litvínov
|17
|6
|1
|1
|9
|36:45
|21
|12
M. Boleslav
|17
|4
|2
|1
|10
|35:57
|17
|13
Vítkovice
|16
|4
|1
|2
|9
|38:52
|16
|14
Olomouc
|17
|3
|1
|2
|11
|32:55
|13
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