Kometa po dramatu: Výhra s fleky na kráse. Hanáci se fauly v závěru ochudili o tlak
Zbláznili se? Sympatický herní projev degradovali borci Olomouce v poslední pětiminutovce, kdyrychle po sobě třikrát zbytečně faulovali a místo snahy o vyrovnání úpěli až na posledních čtyřiadvacet sekund v oslabení. „Přišli jsme o momentum, které jsme měli ve třetí třetině. Je to škoda. Toho se musíme vyvarovat,“ uvedl útočník Jakub Orsava, autor jedné trefy hostů. Kometa s výpomocí Hanáků udržela vedení 3:2, kapitán Jakub Flek zapsal dva góly a asistenci.
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Žádná nuda v Brně. Tento zápas bavil. Závěr mohl být extrémně zajímavý, kdyby se Olomoučtí nevyfaulovali. Na trestnou postupně zamířili Cosgrove, Matýs a Gewiese. Hlavně faul beka Petra Gewieseho byl úlet, když trefil loktem do tváře Silvestera Kuska.
K power play se hosté prodrali až na poslední sekundy po Irvingově podobně hloupém vyloučení. „Ještě jsme tam něco měli, ale ke gólu to nevedlo,“ posteskl si Jakub Orsava.
Poslední celek tabulky nicméně ukázal zlepšení. Byť po první dvacetiminutovce prohrával 0:2 po skvělých akcích Kristiána Pospíšila s Jakubem Flekem, nezabalil to a Daniel Herčík krásnou ránou proměnil přesilovku.
Jenže přišla další chyba, světový šampion Flek sebral v mezikruží odražený puk po Králově pokusu a snadno ho poslal do odkryté klece. V ní si vedl zdatně Oldřich Cichoň, stejně jako na druhé straně Aleš Stezka.
Snahu utnuly fauly
Ve třetí části se děla komeťácká klasika. Zábranského svěřenci se zatáhli bránit těsný výsledek. Tentokrát jim to prošlo. I díky zkratům protivníka. „Dokázali jsme na ně vytvořit tlak, oni byli trošku zalezlí,“ všímal si útočník Orsava, někdejší hráč Komety. Snahu nakonec utnuly tři fauly. „Furt tam jsou střípky, které nás stojí body,“ shrnul zkušený křídelník.
Domácí drželi produktivitou lídři Flek s Pospíšilem, které trenéři každou sezonu roztrhávají a zase dávají k sobě. Jako by si nikdo nebyl jistý, jestli jsou na ledě platnější společně anebo každý v jiné formaci. Aktuálně válí v jedné lajně.
„Střílel jsem tam, kam jsem chtěl,“ tvrdil Pospíšil, jenž po Flekově „žabičce“ parádně zacílil pod horní tyčku. Kamarádovi předtím nezištně nabil zpoza branky, když rychle dojel nahozený kotouč. „Viděl jsem Flíčka, že šel za mnou. Chceme být silní ve forčeku,“ popisoval.
Zvládnutá třetí třetina
Pro domácí je podstatné, že si tentokrát nenechali výhru protéct mezi prsty jako ve středu s Třincem. Bez nervů se to ale teď neobešlo. „Byl jsem nervózní,“ nezapíral Flek.
„Ztracených zápasů na konci jsme měli letos na můj vkus až moc. Naše třetí třetiny jsme hodně řešili, bylo to téma. Jsem rád, že jsme to konečně prolomili,“ dodal. Negativa? Kometa opět nevyužila žádnou přesilovou hru, byť jich měla (neúplných) sedm. Jednu branku však dala těsně po skončení početní výhody. „Troufnu si říct, že jsme na dobré cestě. Šancí jsme měli dost,“ mínil kapitán vítězů.
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Třinec
|17
|13
|1
|1
|2
|67:39
|42
|2
Pardubice
|17
|11
|1
|1
|4
|64:43
|36
|3
Kladno
|17
|7
|3
|3
|4
|53:49
|30
|4
K. Vary
|17
|8
|2
|0
|7
|41:33
|28
|5
Č. Budějovice
|17
|8
|0
|2
|7
|45:47
|26
|6
Sparta
|17
|7
|1
|2
|7
|45:40
|25
|7
Plzeň
|17
|4
|6
|1
|6
|44:42
|25
|8
Liberec
|16
|6
|1
|4
|5
|44:43
|24
|9
Mountfield
|16
|6
|2
|2
|6
|43:42
|24
|10
Brno
|16
|5
|3
|3
|5
|43:43
|24
|11
Litvínov
|17
|6
|1
|1
|9
|36:45
|21
|12
M. Boleslav
|17
|4
|2
|1
|10
|35:57
|17
|13
Vítkovice
|16
|4
|1
|2
|9
|38:52
|16
|14
Olomouc
|17
|3
|1
|2
|11
|32:55
|13
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