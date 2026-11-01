Spartu nakopla nová krev. Po problémech s kostkou a neuznaných gólech zářila čtvrtá lajna
Tak přece se dočkal. Napřed vzal Jiřímu Pospíšilovi první extraligový gól litvínovský Matej Tomek v poslední chvíli zákrokem holí. Po famózní přihrávce od Michaela Špačka však dal druhou branku Pražanů a v polovině třetí části jim dodal větší klid. Zásah Martina Procházky nebyl uznán pro kopnutí bruslí, ale na vítězství Sparty 3:0 měli velký podíl členové čtvrté lajny. „Její nejlepší zápas, na ledě byli znát, dávali nám energii,“ ocenil asistent trenéra Ladislav Šmíd.
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Domácí nastoupili ve speciálních dresech. Podvacáté klub pořádá akci Sparťanská krev na podporu dárcovství nejcennější tekutiny. Připomíná ji logo překryté tahem štětce rudé barvy. Na ledě ji nakopla čerstvá krev ve čtvrtém útoku.
Ale hned na začátku se zápas zadrhl, když na plochu z kostky vysoko nad ledem pronikla jiná kapalina. Příčinou zdržení byla prasklá nádržka v zařízení zvaném smoke jet, které buď chrlí oheň, nebo páru. Závadu se podařilo odstranit během půl hodiny.
Kostka na ledě pražské O2 Areny • Zuzana Jarolímková / Sport
„Je nezvyk čekat dalších dvacet minut, ale snažili jsme se na to nemyslet. Jakmile jsme se mohli vrátit na led, dali jsme si pár sprintů a snažili se vrátit hlavou zpátky do zápasu,“ líčil Jiří Pospíšil.
„Netrvalo to zase tak dlouho, aby nás to ovlivnilo. Člověk však vypadne z tempa. Je nastavený, že se začíná v daný moment, jenže ten se pak odloží. Je to nepříjemné jak pro nás, tak pro soupeře, ale s tím se musíme vyrovnat,“ přidal se další nový člen čtvrtého útoku Martin Procházka.
Sparta po pauze nelenila
Po neplánované pauze se rychleji vzchopili domácí. Od začátku dominovali před brankou, z čehož vytěžili už ve 3. minutě vedení. Filip Chlapík objel bránu, kotouč mířil do tyče, pak do betonu Tomka, který ho nohou strčil za čáru. Byl ještě atakován Jiřím Sekáčem, ale po přezkumu u videa gól platil. Kapitán Sparty se trefil po devíti zápasech.
Prohlížel se i druhý zásah Sparty. Od brusle Martina Procházky kotouč zamířil do brány, holí se ho nedotkl. Podobný gól mu uznali na jaře v O2 Areně v pátém a rozhodujícím zápase předkola play off. Tehdy byl ve službách Kladna.
„Mrzelo mě to. Viděl jsem, že se tam odrazil puk, šel mi do brusle. Úmyslem nebylo kopnutí, ale pohyb tam byl, nastavil jsem nohu. Věděl jsem, že se puk odrazil a jen jsem sledoval, jak jde za čáru a vzdaluje se. Hokejku jsem měl zablokovanou. Taková trochu bezmoc, když jsem do něj nestačil píchnout. Doufal jsem, že to uznají, ale vnitřně jsem byl smířený, že to je padesát na padesát,“ popisoval útočník, který po deseti letech vyjel na led v O2 Areny ve sparťanském dresu.
Napodruhé to vyšlo
Dvě třetiny byli domácí víc na puku, měli šance. Ale dávat góly je pořád problém. Pospíšil mohl zvýšit už ve druhé třetině, kdy předvedl výbornou stahovačku a ocitl se před Tomkem úplně sám.
„Gólman mi to v poslední chvíli vypíchnul. Napodruhé to naštěstí vyšlo. Asi jsem udělal tu kličku o něco dřív a spadlo to tam. Neskutečný pocit!“ povídal útočník, který po skvělé bekhendové kličce dával na 2:0. „Asi jsem ji udělal o něco dřív,“ řekl Pospíšil.
Nově příchozí Martin Procházka s ním hraje v lajně, u olympijského vítěze, mistra světa a jmenovce Martina Procházky se učil hokejovým dovednostem. „Jemu vděčím za bekhendový blafák,“ smál se.
Závěrečný závar a power play
V závěru měl Litvínov dvě přesilovky. Odvolal brankáře a v šesti se snažil s výsledkem něco provést. Hrdinou závěrečných momentů však byl Jakub Kovář. Vychytal Davida Kämpfa i Petra Koblasu.
„Zásadní ale byl už začátek, kdy jsme poměrně brzy inkasovali. I druhý neuznaný gól na psychiku taky nebyl nic příjemného. Do zápasu jsme nevstoupili podle plánu. Ve třetí části Sparta hrála, co potřebovala, my se tlačili dopředu, abychom dali gól, což se nepovedlo. Pak je to už těžké,“ shrnul Koblasa.
Z posledních deseti vzájemných střetnutí vytěžili chemici pouze tři body, naposledy vyhráli doma v prosinci minulého roku. Sparta se vzchopila a už se dostala na dosah elitní čtyřce.
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Třinec
|17
|13
|1
|1
|2
|67:39
|42
|2
Pardubice
|17
|11
|1
|1
|4
|64:43
|36
|3
Kladno
|17
|7
|3
|3
|4
|53:49
|30
|4
K. Vary
|17
|8
|2
|0
|7
|41:33
|28
|5
Č. Budějovice
|17
|8
|0
|2
|7
|45:47
|26
|6
Sparta
|17
|7
|1
|2
|7
|45:40
|25
|7
Plzeň
|17
|4
|6
|1
|6
|44:42
|25
|8
Liberec
|16
|6
|1
|4
|5
|44:43
|24
|9
Mountfield
|16
|6
|2
|2
|6
|43:42
|24
|10
Brno
|16
|5
|3
|3
|5
|43:43
|24
|11
Litvínov
|17
|6
|1
|1
|9
|36:45
|21
|12
M. Boleslav
|17
|4
|2
|1
|10
|35:57
|17
|13
Vítkovice
|16
|4
|1
|2
|9
|38:52
|16
|14
Olomouc
|17
|3
|1
|2
|11
|32:55
|13
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