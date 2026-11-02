Zimák ŽIVĚ: Vary odmítly hrát, Sparta nemohla! Kdo šokoval ligu a kdo ji zklamal?
Poslední extraligové zápasy před reprezentační pauzou měly šťávu. A často i vlivem dění mimo hokej. Na Spartě se start utkání s Litvínovem odkládal, protože zlobila kostka. Karlovy Vary ještě předtím v pátek zase vůbec nenastoupily na led poté, co trenéra Pavla Pateru rozhněval neodpískaný faul Pardubic na Petra Tomka. Podcast Zimák bizarní momenty pochopitelně rozebere. A přidá i pohledy na vítěze nebo poražené úvodní pasáže před první reprezentační pauzou. U mikrofonů se sejdou redaktoři iSportu Patrik Czepiec, Filip Ardon, Miroslav Horák a Pavel Bárta.
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|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Třinec
|17
|13
|1
|1
|2
|67:39
|42
|2
Pardubice
|17
|11
|1
|1
|4
|64:43
|36
|3
Kladno
|17
|7
|3
|3
|4
|53:49
|30
|4
K. Vary
|17
|8
|2
|0
|7
|41:33
|28
|5
Č. Budějovice
|17
|8
|0
|2
|7
|45:47
|26
|6
Sparta
|17
|7
|1
|2
|7
|45:40
|25
|7
Plzeň
|17
|4
|6
|1
|6
|44:42
|25
|8
Liberec
|16
|6
|1
|4
|5
|44:43
|24
|9
Mountfield
|16
|6
|2
|2
|6
|43:42
|24
|10
Brno
|16
|5
|3
|3
|5
|43:43
|24
|11
Litvínov
|17
|6
|1
|1
|9
|36:45
|21
|12
M. Boleslav
|17
|4
|2
|1
|10
|35:57
|17
|13
Vítkovice
|16
|4
|1
|2
|9
|38:52
|16
|14
Olomouc
|17
|3
|1
|2
|11
|32:55
|13
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