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Zimák ŽIVĚ: Vary odmítly hrát, Sparta nemohla! Kdo šokoval ligu a kdo ji zklamal?

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Poslední extraligové zápasy před reprezentační pauzou měly šťávu. A často i vlivem dění mimo hokej. Na Spartě se start utkání s Litvínovem odkládal, protože zlobila kostka. Karlovy Vary ještě předtím v pátek zase vůbec nenastoupily na led poté, co trenéra Pavla Pateru rozhněval neodpískaný faul Pardubic na Petra Tomka. Podcast Zimák bizarní momenty pochopitelně rozebere. A přidá i pohledy na vítěze nebo poražené úvodní pasáže před první reprezentační pauzou. U mikrofonů se sejdou redaktoři iSportu Patrik Czepiec, Filip Ardon, Miroslav Horák a Pavel Bárta.

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#TýmZVVPPPPSkóreB
1Třinec171311267:3942
2Pardubice171111464:4336
3Kladno17733453:4930
4K. Vary17820741:3328
5Č. Budějovice17802745:4726
6Sparta17712745:4025
7Plzeň17461644:4225
8Liberec16614544:4324
9Mountfield16622643:4224
10Brno16533543:4324
11Litvínov17611936:4521
12M. Boleslav174211035:5717
13Vítkovice16412938:5216
14Olomouc173121132:5513
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