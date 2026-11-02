Sparta má velkou posilu, přichází Rutta! Ví, co je třeba k vítězství, řekl Divíšek
Obranu Sparty v hokejové extralize posílí šestatřicetiletý Jan Rutta. Dvojnásobný vítěz Stanleyova poháru a mistr světa z roku 2024 z Prahy dosud hrál za Ženevu, s Pražany však absolvoval v posledních letech letní přípravu. Do Česka se vrací po devíti letech. Klub o jeho příchodu informoval na webu.
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„Popravdě sám nevím, co od extraligy čekat. Každá liga v Evropě je svým způsobem jiná, ale jsem rád, že budu hrát doma. Když jsem se vracel z Ameriky, podepsal jsem v Ženevě, ale po Spartě jsem pořád trošku koukal. Těším se, že v Česku budu blízko celé rodiny a kamarádů,“ řekl Rutta.
Rutta se stal v NHL šampionem s Tampou Bay v letech 2021 a 2022, hrál také za Chicago, Pittsburgh a San Jose. V základní části elitní ligy nastoupil do 417 utkání a zaznamenal 98 bodů za 23 gólů a 75 asistencí. V play off přidal za 49 startů tři branky a osm nahrávek.
Do Evropy se vrátil loni v létě, kdy se dohodl na kontraktu s Ženevou. V této sezoně nastoupil do 16 zápasů nejvyšší švýcarské soutěže s bilancí čtyř bodů (2+2). Celkem odehrál za Servette včetně vyřazovacích bojů 70 duelů, vstřelil osm gólů a nastřádal 20 přihrávek.
„Je to zkušený obránce, který má za sebou velké úspěchy a ví, co je potřeba k vítězství. Věříme, že svou vítěznou mentalitu přenese i do naší kabiny. Pečlivě jsme ho sledovali a je vidět, že je výborně fyzicky připravený a ve skvělé kondici,“ uvedl člen správní rady odpovědný za sport Tomáš Divíšek.
Rutta v posledních letech absolvoval se Spartou letní přípravu, s většinou nových spoluhráčů se i díky tomu dobře zná. O účastníka únorových olympijských her v Miláně a tří světových šampionátů měli Pražané dlouhodobý zájem.
„S Honzou jsme byli dlouhodobě v kontaktu, ale teprve nyní nastaly podmínky, abychom se dohodli. Jsme moc rádi, že se jeho příchod podařilo dotáhnout, a věříme, že pro nás bude důležitou posilou,“ doplnil Divíšek.
Sparta, která patřila společně s obhájcem titulu Pardubicemi k hlavním favoritům extraligy, má za sebou velmi nepřesvědčivý start do sezony. Díky třem výhrám z posledních čtyř utkání se posunula na šesté místo, dosud ale vyhrála nejvýš dva zápasy po sobě.
Další zápas po reprezentační přestávce čeká svěřence kouče Patrika Augusty v pátek 13. listopadu na ledě Karlových Varů. Na západě Čech prožije svoji premiéru ve Spartě pravděpodobně i Rutta, jenž právě proti Západočechům vstřelil i svůj první extraligový gól.
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Třinec
|17
|13
|1
|1
|2
|67:39
|42
|2
Pardubice
|17
|11
|1
|1
|4
|64:43
|36
|3
Kladno
|17
|7
|3
|3
|4
|53:49
|30
|4
K. Vary
|17
|8
|2
|0
|7
|41:33
|28
|5
Č. Budějovice
|17
|8
|0
|2
|7
|45:47
|26
|6
Sparta
|17
|7
|1
|2
|7
|45:40
|25
|7
Plzeň
|17
|4
|6
|1
|6
|44:42
|25
|8
Liberec
|16
|6
|1
|4
|5
|44:43
|24
|9
Mountfield
|16
|6
|2
|2
|6
|43:42
|24
|10
Brno
|16
|5
|3
|3
|5
|43:43
|24
|11
Litvínov
|17
|6
|1
|1
|9
|36:45
|21
|12
M. Boleslav
|17
|4
|2
|1
|10
|35:57
|17
|13
Vítkovice
|16
|4
|1
|2
|9
|38:52
|16
|14
Olomouc
|17
|3
|1
|2
|11
|32:55
|13
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