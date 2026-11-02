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Sparta má velkou posilu, přichází Rutta! Ví, co je třeba k vítězství, řekl Divíšek

Do Sparty přichází obránce Jan Rutta
Do Sparty přichází obránce Jan RuttaZdroj: Koláž Jiří Bejček / iSport
Obránce Jan Rutta se po vynechání zápasu s Francií vrací do přípravy
Jan Rutta
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ČTK, iSport.cz
Tipsport extraliga
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Obranu Sparty v hokejové extralize posílí šestatřicetiletý Jan Rutta. Dvojnásobný vítěz Stanleyova poháru a mistr světa z roku 2024 z Prahy dosud hrál za Ženevu, s Pražany však absolvoval v posledních letech letní přípravu. Do Česka se vrací po devíti letech. Klub o jeho příchodu informoval na webu.

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„Popravdě sám nevím, co od extraligy čekat. Každá liga v Evropě je svým způsobem jiná, ale jsem rád, že budu hrát doma. Když jsem se vracel z Ameriky, podepsal jsem v Ženevě, ale po Spartě jsem pořád trošku koukal. Těším se, že v Česku budu blízko celé rodiny a kamarádů,“ řekl Rutta.

Rutta se stal v NHL šampionem s Tampou Bay v letech 2021 a 2022, hrál také za Chicago, Pittsburgh a San Jose. V základní části elitní ligy nastoupil do 417 utkání a zaznamenal 98 bodů za 23 gólů a 75 asistencí. V play off přidal za 49 startů tři branky a osm nahrávek.

Do Evropy se vrátil loni v létě, kdy se dohodl na kontraktu s Ženevou. V této sezoně nastoupil do 16 zápasů nejvyšší švýcarské soutěže s bilancí čtyř bodů (2+2). Celkem odehrál za Servette včetně vyřazovacích bojů 70 duelů, vstřelil osm gólů a nastřádal 20 přihrávek.

„Je to zkušený obránce, který má za sebou velké úspěchy a ví, co je potřeba k vítězství. Věříme, že svou vítěznou mentalitu přenese i do naší kabiny. Pečlivě jsme ho sledovali a je vidět, že je výborně fyzicky připravený a ve skvělé kondici,“ uvedl člen správní rady odpovědný za sport Tomáš Divíšek.

Rutta v posledních letech absolvoval se Spartou letní přípravu, s většinou nových spoluhráčů se i díky tomu dobře zná. O účastníka únorových olympijských her v Miláně a tří světových šampionátů měli Pražané dlouhodobý zájem.

„S Honzou jsme byli dlouhodobě v kontaktu, ale teprve nyní nastaly podmínky, abychom se dohodli. Jsme moc rádi, že se jeho příchod podařilo dotáhnout, a věříme, že pro nás bude důležitou posilou,“ doplnil Divíšek.

Sparta, která patřila společně s obhájcem titulu Pardubicemi k hlavním favoritům extraligy, má za sebou velmi nepřesvědčivý start do sezony. Díky třem výhrám z posledních čtyř utkání se posunula na šesté místo, dosud ale vyhrála nejvýš dva zápasy po sobě.

Další zápas po reprezentační přestávce čeká svěřence kouče Patrika Augusty v pátek 13. listopadu na ledě Karlových Varů. Na západě Čech prožije svoji premiéru ve Spartě pravděpodobně i Rutta, jenž právě proti Západočechům vstřelil i svůj první extraligový gól.

#TýmZVVPPPPSkóreB
1Třinec171311267:3942
2Pardubice171111464:4336
3Kladno17733453:4930
4K. Vary17820741:3328
5Č. Budějovice17802745:4726
6Sparta17712745:4025
7Plzeň17461644:4225
8Liberec16614544:4324
9Mountfield16622643:4224
10Brno16533543:4324
11Litvínov17611936:4521
12M. Boleslav174211035:5717
13Vítkovice16412938:5216
14Olomouc173121132:5513
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