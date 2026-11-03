Objednáte si maximálně croissant, vtipkuje Rutta o Ženevě. Za Spartu bude mydlit i kamarády
Před devíti lety odcházel z Česka na zkušenou do Ameriky. Teď se Jan Rutta vrací v rozeběhnuté sezoně jako dvojnásobný vítěz Stanley Cupu a mistr světa. Pomoct má Spartě, která odstartovala do ročníku vlažně a hledá nový impuls. „Sparta je největší klub v Čechách, očekávání budou vždycky velká. Jsem rád, že poslední dva zápasy byly vítězné,“ vyprávěl šestatřicetiletý bek, když v úterý dopoledne poprvé zavítal do kabiny Pražanů.
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V pondělí oficiálně dotáhl přestup ze Švýcarska do Sparty, večer přicestoval do Česka a druhý den už se hlásil v novém pracovišti. Jan Rutta se v posilovně potkal se spoluhráči, kteří se dávají dohromady po zranění, pak přímo v kabině podstoupil odběr v rámci projektu Sparťanská krev.
„Hned jsem potkal Raskena (Adama Rašku), Horynu (Romana Horáka). To jsou kluci, které znám. Potkal jsem se s Markem Pysykem, to je Kanaďan a ti jsou vždycky hodní,“ vykládal zkušený bek, zatímco mu hadičkou proudila červená tekutina z těla. „Za mě super, že se Sparta svojí značkou snaží pomoct lidem,“ ocenil dobročinnost klubu.
Sparta vás oficiálně oznámila jako posilu v pondělí. Jak se zrodil přestup ze Ženevy?
„Už od začátku sezony jsem si přál vrátit se domů. Jsem moc rád, že se to konečně povedlo. Vracím se po nějakých devíti letech. Byla to super kapitola v životě, ale už mě to strašně moc táhlo do Česka. Moc se na to těším.“
Zájem a oťukávání
V Česku se prakticky od začátku sezony spekulovalo, že přijdete do Sparty. Byl zájem a naťukávání už dříve?
„Já se tím netajil. Loni jsem hrál ve Švýcarsku, nějak jsem to odehrál a smlouvu ještě měl, takže se to muselo nějak řešit. Nebylo to jednoduché, ale jsem rád, že se to dotáhlo.“
Proč jste se chtěl vrátit do Česka?
„Mám rodinu, která si to přála už dlouho. Už je čas, mám nějaký věk a v zahraničí jsem byl dlouho. Jsem rád, že babičky a dědové můžou být s malým. Já se těším na českou kabinu a extraligu.“
Při příchodu jste na klubovém webu zmiňoval, že v Ženevě byl problémem jazyk. Takže rozhodoval osobní a rodinný život?
„Rodinný život ve Švýcarsku nebyl úplně ideální. Byli jsme ve francouzské části, tam si člověk na poště nic nevyřeší, v pekárně si objednáte maximálně croissant, protože to je jediné, co člověk zná. Byl to jenom další důvod, proč se vrátit domů.“
Možná je škoda, že vás nepotkal v kariéře v NHL Montreal, kde byste se mohl naučit francouzsky.
„Nevím. Seko (Jiří Sekáč) v Montrealu hrál a podle mě zná tak bonjour.“
Po hokejové stránce jste ale musel být v Ženevě spokojený, ne? Týmu se dařilo.
„Loni jsme skončili v semifinále, letos je tým za mě možná ještě trošku lepší. Po hokejové stránce mě to mrzelo, protože jsem tam měl rozdělanou nějakou práci. Ale nemůžu se dočkat, až rozdělám práci tady.“
V minulých letech jste se Spartou v létě trénoval. Měl jste jasno, že si při návratu plácnete s ní?
„Přesně tak. V době, co jsem začal hrát v Americe, jsem se přestěhoval do Prahy. Jako pravá náplava jsem moc rád, že můžu hrát v uvozovkách doma.“
Vnímal jste, že Sparta zatím v sezoně nepodávala takové výkony, jaké se od ní očekávaly?
„Sparta je největší klub v Česku, očekávání budou vždycky velká. Jsem rád, že poslední dva zápasy byly vítězné. Teď je pauza, snad se kluci na repre nezraní a po pauze na to vlétneme.“
Reprezentace se momentálně připravuje na první akci sezony. Chcete se do ní zase podívat, je to cíl?
„Co se týče reprezentace, mám o ni zájem. Ale teď je moje priorita dobře se zařadit do sparťanského kádru a uvidíme, co bude do budoucna.“
Souboje s Pardubicemi
V posledních letech je obrovská rivalita mezi Spartou a Pardubicemi, kde znáte hromadu hráčů právě z nároďáku. Těšíte se na vzájemné zápasy, až nastoupíte třeba proti Romanu Červenkovi nebo Lukáši Sedlákovi?
„Za mě super. V Americe jsem hrál taky proti Čechům, které znám, a mydlil jsem je. To se asi měnit nebude.“ (usmívá se)
Máte rád rivality s kamarády?
„Nevím, spíš to mám tak, že když mám dres, nebudu se koukat, jestli je proti mně kamarád, nebo ne. Člověk se může pak v létě potkat na golfu, ale v sezoně si toho nikdo moc neodpustí.“
Opakovaně jste v minulosti říkal, že extraligu sledujete. Víte tedy, co od ní očekávat?
„Upřímně ani nevím. Každá soutěž je něčím specifická, ale moc se těším, mám z toho respekt. V extralize má ještě každý tým vlastní hřiště, Sparta má úzké, někdo jiný má velké. Jsem zvědavý, je to nová výzva. Liga je kvalitní. Najdu si zase cestu, jak být pro tým co nejvíc prospěšný.“
Věděl jsem, že odcházím, a stejně jsem hrál
S čím přicházíte do Sparty? V extralize jste před lety platil za ofenzivnějšího beka, z NHL si vás naopak všichni pamatují spíš jako psa obranáře.
„Šel jsem do Ameriky jako ofenzivní bek, ale tam mě naučili hrát obranu. Na defenzivě si zakládám. V Evropě je trošku víc času, takže se potkám víc s pukem. Jsem sám zvědavý, jaká extraliga bude.“
V pátek jste ještě hrál ve Švýcarsku, i když jste věděl, že půjdete do Sparty. Bylo to zvláštní?
„Takhle jsem hrál už posledních pár zápasů. V Ženevě jsme měli šíleně moc zraněných, na marodce bylo jedenáct kluků z kádru. Takže to chvilku trvalo. Už jsem to věděl, je mi, kolik mi je, a zase to byla nová zkušenost. Vědět, že odcházím, a stejně jsem hrál. Tým jsem měl moc rád, aspoň jsem si poslední zápasy užil.“
Dobře se o vás ví, že jste velký fanoušek fotbalové Sparty. Využijete, že budete moct častěji zavítat na Letnou?
„Vždycky jsem stihl jenom konec nebo začátek sezony. Určitě si cestu na Letnou naplánuju.“
Výsledky fotbalistů vám ale asi moc nedělají radost. V tabulce je Sparta až čtvrtá.
„Já v Česku fandím Spartě a v Anglii Tottenhamu. U mě to není úplně o výsledcích. Rád chodím na Letnou, ten tým mám rád. Jako fanoušek si samozřejmě přeju, aby se mu co nejvíc dařilo. Ale když se nedaří, stejně jdu, když mám čas.“
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Třinec
|17
|13
|1
|1
|2
|67:39
|42
|2
Pardubice
|17
|11
|1
|1
|4
|64:43
|36
|3
Kladno
|17
|7
|3
|3
|4
|53:49
|30
|4
K. Vary
|17
|8
|2
|0
|7
|41:33
|28
|5
Č. Budějovice
|17
|8
|0
|2
|7
|45:47
|26
|6
Sparta
|17
|7
|1
|2
|7
|45:40
|25
|7
Plzeň
|17
|4
|6
|1
|6
|44:42
|25
|8
Liberec
|16
|6
|1
|4
|5
|44:43
|24
|9
Mountfield
|16
|6
|2
|2
|6
|43:42
|24
|10
Brno
|16
|5
|3
|3
|5
|43:43
|24
|11
Litvínov
|17
|6
|1
|1
|9
|36:45
|21
|12
M. Boleslav
|17
|4
|2
|1
|10
|35:57
|17
|13
Vítkovice
|16
|4
|1
|2
|9
|38:52
|16
|14
Olomouc
|17
|3
|1
|2
|11
|32:55
|13
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