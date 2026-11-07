Slunce, sudí, hotely. Nosek porovnává svět extraligy a NHL. Co je jinak a co mu schází?
Po dvanácti letech přeházel nejen hokejový život naruby. Tomáš Nosek vzal na Floridě rodinu a vrátil se s ní do rodných Pardubic. Hrát jiný sport na odlišných rozměrech proti jiným hráčům na druhé straně i na té své. Jiné herní systémy, jiní rozhodčí, a když teď v listopadu udeřily první mrazy a plískanice, najdete dost důvodů srovnávat nesrovnatelné. Ale loňský šampion Stanley Cupu do toho jde. Co mu nejvíc schází?
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Neználkové netuší, jak obrovskou změnou Tomáš Nosek za pochodu prochází. Na podzim roku 2014 to měl přesně obráceně. Z Evropy šel dobývat zámořské území. Trpělivost a ochota vynikat do té doby v neznámé roli mu vynesla dvanáctiletou štaci za oceánem, patřičný kredit všech tamních parťáků i velitelů střídaček (nejen) za to, jak dobře se dokáže nabourávat do hlav protivníků.
Tomáš Nosek se postupně převtělil do role vojáka, ochotného za svůj tým padnout a vypomoci detaily, na první pohled a nezřídka nepatrnými, ovšem v kontextu boje zásadními. Pochopil, že tudy vede cesta k setrvání mezi šlechtou.
Detroit, Vegas, Florida… A teď Pardubice. Návrat v době, kdy mělo Dynamo prakticky uzavřenou soupisku, našlehanou nástupy Davida Tomáška a Matěje Stránského. Nesnadný hráčův comeback přidělal starosti i realizačnímu štábu.
Sedmkrát v jiné formaci
Jen to nechápejte špatně. Šlo o příjemné trable. Složitější jen v tom, že takové personě potřebujete najít odpovídající místo. S čímž souvisí přepsání předchozích papírků s náčrtem ideální sestavy.
To všechno k profi hokeji patří. Pardubice už dříve pyšně hlásily, že smlouva s Tomášem Noskem leží v šuplíku, jen ji vytáhnout. Možná to přišlo o rok dřív. Ale to je fuk.
Během 17 odehraných extraligových kol jste 34letého pracanta našli v sedmi variantách útočných formací. Původní záměr s ustanovením druhé lajny s Davidem Tomáškem a Jiřím Smejkalem vydržel první tři kola, následně Filip Pešán vyslal místo Noska Jáchyma Kondelíka a navrátilci našel pozici ve třetí linii s Milošem Kelemenem a Janem Mandátem. Znovu tříkolová epizoda.
„Na začátku to nebylo úplně špatné, ale přiznávám, že jsem se trošku sžíval s širokým hřištěm a s jiným stylem hokeje. Ale zvykám si a myslím, že je to postupně i vidět. V NHL se hraje víc nahoru dolů, což je dané hřištěm a větší rychlostí. Tady se častěji vyčkává, hraje se, řekněme, víc takticky,“ líčí Nosek, co na něj všechno působilo a do výkonů se částečně odráželo.
Šlo o to najít pevnou půdu pod nohama, potřebnou rutinu a podklad pro odvedení ideální šichty. Hledání potřebné chemie taky zabíralo čas. Ale všechno záležitosti, jimž se nevyhnete.
Pro Noska hraje, že má čas. To samé Dynamo. Nemusí vyloženě zářit v základní fázi. Ano, nahoře hrát potřebuje, bylo by divné, kdyby s hvězdným kádrem kuckal někde uprostřed tabulky. Bavit diváky taky musí, nicméně tlak z předchozích nedotažených ročníků pominul.
Sparta, Kometa? To má správný náboj
Pro Noska je zásadní, že se nestěhuje z centrální pozice, byť fluktuace křídel je v týmu už tradicí. „Ideální by bylo hrát se stále stejnými spoluhráči a zvykat si na sebe. Ale měli jsme nějaká zranění, v jednu chvíli až dost. To mi přišlo až drsné. Víc zraněných útočníků než zdravých. Ale podrželi nás skvěle útočníci z béčka. A hlavně, v NHL to bylo podobné, kolem mě se dost kluků točilo. Zvykl jsem si a nemám s tím problém. Zápasy mě baví, ale to vždycky a všude. Snažím se užívat si je. Tady mě asi nejvíc chytlo derby, mám rád zápasy se Spartou, s Třincem nebo s Kometou. Tam šlo vidět, že to má ten správný náboj,“ pokračuje Nosek.
A co mu chybí? Jednoznačně počasí. V českém listopadu není radno chodit ven v šortkách a žabkách jako na východním pobřeží USA. Krásný, teplotně nadprůměrný říjen skončil a u Nosků lehce spadla nálada. „Byl jsem čtyři roky ve Vegas, dva roky na Floridě, kde pořád svítí sluníčko. Vím, jak tamní počasí dokáže pozitivně zapůsobit na psychiku. Netvrdím, že mi chybí Amerika, ale schází mi tamní počasí. Ze všeho nejvíc,“ říká upřímně.
Cestování na zápasy
Nejde o rozmazlenost, ovšem pokud se jednou stanete stabilní součástí NHL, zkrátka si zvyknete na skvělý servis. Přeprava byznys třídou, kde se samozřejmě nepodává okoralá houska s plátkem gothaje. Maraton 82 zápasů si žádá potřebné podmínky pro hráče. Nestýská se mu po pohodlných privátních spojích?
„Spíš jsem si zvykl na to, že jsme ven cestovali den předem. Tady jezdíme v den utkání, na což si pořád zvykám, to se přiznám. V NHL přiletíte k soupeři a máte čas cestu rozchodit, rozkoukat se v místě. Tady jdete z autobusu rovnou na zápas. Pro mě je to tady těžší, teprve se s tím srovnávám. Ale už je to lepší.“
Každý navrátilec ze zámoří neopomene zmínit rozdílný styl posuzování zápasů. V NHL se hokej pojímá jinak i ze strany sudích. Liga před lety učinila kroky k tomu, aby padalo víc gólů, což pomáhá atraktivitě a sledovanosti. V Česku se tenhle směr zatím nedaří prosazovat.
Kdyby se pískalo jako v NHL...
V den utkání vám k tomu hráči nic moc nepoví, protože by byli penalizováni. A tak vám sváj názor řeknou bokem, anebo v obecnějším duchu, který se neváže ke konkrétní zápasové situaci. Cítíte však jednoznačně, že pro šikovné ofenzivní hráče je to velké téma.
Měli by rádi větší volnost při svých akcích a výraznější fyzický odstup od soupeřů. „Nerad bych se k tomu vyjadřoval, ale je jasné, že metr je v Americe úplně jiný. Tady je víc soubojů, které se pouštějí, zatímco za mořem se někdy trestají i náznaky faulu. Hráče obejmete, dáte mu ruku na tělo nebo nasadíte drobný háček a ruka sudího letí nahoru. To tady není, metr je nastavený úplně jinak,“ porovnává dva světy. „Kdyby se začalo pískat jako v NHL, je to tu samé vyloučení,“ usmívá se.
Listopadovou reprezentační přestávku vítá na dohnání zameškaného. „Na začátku jsem musel zkrátit obvyklou letní přípravu, takže se mi tahle pauza hodí na dotrénování. Celkově jsem rád, že můžu hrát doma. Daří se nám, i když to vždycky může být lepší,“ nabízí svůj pohled na vstup Dynama do obhajovacího ročníku.
Své Panthers sleduje už jen na dálku a v rámci sestřihů. „Highlighty si dám, v noci na to čas nemám. Ale můžu říct, že sestřihy sleduju víc tady než v Americe,“ dodává Tomáš Nosek, majitel 11 sezonních bodů (5+6).
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Třinec
|17
|13
|1
|1
|2
|67:39
|42
|2
Pardubice
|17
|11
|1
|1
|4
|64:43
|36
|3
Kladno
|17
|7
|3
|3
|4
|53:49
|30
|4
K. Vary
|17
|8
|2
|0
|7
|41:33
|28
|5
Č. Budějovice
|17
|8
|0
|2
|7
|45:47
|26
|6
Sparta
|17
|7
|1
|2
|7
|45:40
|25
|7
Plzeň
|17
|4
|6
|1
|6
|44:42
|25
|8
Liberec
|16
|6
|1
|4
|5
|44:43
|24
|9
Mountfield
|16
|6
|2
|2
|6
|43:42
|24
|10
Brno
|16
|5
|3
|3
|5
|43:43
|24
|11
Litvínov
|17
|6
|1
|1
|9
|36:45
|21
|12
M. Boleslav
|17
|4
|2
|1
|10
|35:57
|17
|13
Vítkovice
|16
|4
|1
|2
|9
|38:52
|16
|14
Olomouc
|17
|3
|1
|2
|11
|32:55
|13
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