Pocta pro naději Sparty, Michálek mezi třemi největšími talenty. Má na NHL, věří expert
Draft 2028 je velmi daleko. Preference odborníků i skautů se do jeho uskutečnění ještě mnohokrát změní. Přesto Česko slaví zajímavý úspěch. Obránce Sparty Matyáš Michálek se v úplně prvním výběru renomovaného redaktora Coreyho Pronmana z The Athletic umístil na seznamu deseti nejzajímavějších talentů. Dokonce si vysloužil parádní třetí pozici. „V tomto draftu by měli zazářit spoluhráči z WHL Liam Pue a Maddox Schultz. A spolu s nimi také Michálek,“ píše Pronman.
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Není tajemstvím, že se tuzemský hokej shání po vysoce kvalitních obráncích. Do aktuálního ročníku NHL dosud zasáhlo jen pět českých zadáků. Drafty od roku 2020 prošlo rovných dvacet jmen z defenzivy, ale buď se hráči neuchytili, nebo se čeká na jejich další vývoj.
Matyáš Michálek je dalším velmi zajímavým talentem s budoucností na nejsledovanějším trhu. A třeba by i mohl atakovat šesté místo Davida Jiříčka, který z české extraligy vystřelil mezi největší naděje draftu v roce 2022. Sparťanův čas přijde až za rok a půl. Už teď ovšem zaujal v rankingu odborníka Coreyho Pronmana.
Dobrý bruslař i při 193 centimetrech
„Velmi atraktivní a komplexní obránce, který splňuje všechna očekávání týmů z NHL ohledně hráče na modré čáře. Při 193 centimetrech výšky je velmi dobrý bruslař, který bez potíží předává přihrávky, dobře vykrývá prostory. Pod tlakem prokazuje vynikající rozvahu i schopnost provádět obtížné průnikové pasy. Má předpoklady hrát v NHL ve dvou elitních obranných dvojicích,“ líčí novinář v textu The Athletic.
Michálek se tak jako jediný Čech dostal do jeho elitní desítky. Že v 16 letech vyrostl skoro ke dvěma metrům, mu v očích skautů určitě prospěje. Už při ostře sledovaných mládežnických turnajích ovšem ukazoval velký potenciál a jako hráč nižší věkové kategorie pomohl na jaře české osmnáctce k zisku bronzu na mistrovství světa na Slovensku.
Na lavičce má mentora
Jeho schopností si všímá také sparťanský asistent Ladislav Šmíd, který v pražském klubu na obránce dohlíží. A sám v NHL sehrál 583 utkání za Edmonton a Calgary. Michálka už uvedl v extralize do akce ve čtyřech případech. Na ledě se teenager, který začal s hokejem v Neratovicích, rozhodně neztratil.
„Hrát v 16 letech v O2 areně není sranda, ale on byl ledově klidný. A co na něm miluju? Že je ohromně koučovatelný. Cokoliv mu řeknete, tak na to je schopný hned zareagovat,“ vykládal Šmíd po debutu hokejisty, který by se mohl na draftu 2028 výrazně přihlásit o slovo.
Jaké umístění nakonec získá? Otázka budoucnosti. Čeští obránci se navíc v uplynulých letech v mnoha případech přesvědčili, že pozice v pořadníku ještě kariéru mezi nejlepšími nedělá. Ta pravá zkouška začíná až poté.
|PRONMANŮV ŽEBŘÍČEK
|#
|HRÁČ
|POZ.
|TÝM / SOUTĚŽ
|1.
|Liam Pue
|Ú
|Regina Pats, WHL
|2.
|Maddox Schultz
|Ú
|Regina Pats, WHL
|3.
|Matyáš Michálek
|O
|Sparta Praha
|4.
|Trevor Shorter
|O
|Chicago Steel, USHL
|5.
|Paavo Fugleberg
|Ú
|TPS U20, Finsko
|6.
|Benjamin Veitch
|Ú
|Newfoundland Regiment, QMJHL
|7.
|Joey Cullen
|Ú
|NTDP Juniors, USHL
|8.
|Kash Kwajah
|Ú
|Sudbury Wolves, OHL
|9.
|Wilson Boumedienne
|Ú
|Fargo Force, USHL
|10.
|Zaac Charbonneau
|Ú
|Muskegon Lumberjacks, USHL
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Třinec
|17
|13
|1
|1
|2
|67:39
|42
|2
Pardubice
|17
|11
|1
|1
|4
|64:43
|36
|3
Kladno
|17
|7
|3
|3
|4
|53:49
|30
|4
K. Vary
|17
|8
|2
|0
|7
|41:33
|28
|5
Č. Budějovice
|17
|8
|0
|2
|7
|45:47
|26
|6
Sparta
|17
|7
|1
|2
|7
|45:40
|25
|7
Plzeň
|17
|4
|6
|1
|6
|44:42
|25
|8
Liberec
|16
|6
|1
|4
|5
|44:43
|24
|9
Mountfield
|16
|6
|2
|2
|6
|43:42
|24
|10
Brno
|16
|5
|3
|3
|5
|43:43
|24
|11
Litvínov
|17
|6
|1
|1
|9
|36:45
|21
|12
M. Boleslav
|17
|4
|2
|1
|10
|35:57
|17
|13
Vítkovice
|16
|4
|1
|2
|9
|38:52
|16
|14
Olomouc
|17
|3
|1
|2
|11
|32:55
|13
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