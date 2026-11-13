Ještě silnější Třinec: získal posilu z vlastních řad. Je to trošku krutý, líčil Flynn
Rekordního vstupu do sezony v podání hokejistů Třince se Oscar Flynn dlouho neúčastnil. Už ve třetím kole nebezpečného útočníka Ocelářů vyřadilo zranění, po reprezentační pauze v něm ovšem úřadující lídr tabulky získal bonusovou ofenzivní vzpruhu. Schopný střelec při návratu pomohl udolat v 18. kole extraligy bývalého zaměstnavatele z Liberce 5:2 brankou z kraje druhé části. „Ze startu jsem se rozkoukával, ale kluci mi dost pomohli. Bylo to snazší tím, že jsme brzy odskočili do vedení,“ povídal Flynn.
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Zažil fantastickou přípravu, nejlepší ze všech extraligových útočníků. Oscar Flynn v ní nasázel dva hattricky, celkově se v šesti utkáních zacvičil bilancí 7+7. Třinec byl namlsaný, co rodák z britského Burnley předvede v ostrých zápasech. Jenže poté, co sedmadvacetiletý hráč dvěma góly pomohl k obratu s Kometou, skončil na marodce se svalovým zraněním.
Přišel tak téměř o celý podzim. „Přál jsem klukům, ale samozřejmě je to trošku krutý. Tak to v hokeji je – někdy dole, někdy nahoře. Jsem rád za všechny, co mi pomohli se dostat zpátky. Byla to nepříjemnost, ale krátce po zranění jsem aspoň mohl trénovat. Vypadl jsem jen ze zápasového rytmu,“ popisoval náročné momenty mimo mantinely.
Asi měli trochu těžší nohy
S mužstvem na ledě strávil více než měsíc, ale problém ho stále limitoval v plné zátěži. Do akce byl schopný znovu naskočit až po první reprezentační přestávce. A comeback ozdobil prudkou střelou se startem druhé části, což byl důležitý činitel u výsledku 5:2. Zvlášť poté, co za 56 sekund nachytal brankáře Petra Kváču zpoza klece ještě Daniel Kurovský.
„Zaslouženě jsme vyhráli. Po pauze je to vždycky trošku složitější. Plnili jsme, co jsme měli. Liberečtí kluci měli asi trošku těžší nohy z Ligy mistrů a cestování, my jsme toho využili,“ popisoval Flynn střetnutí, v němž sezonní prvotiny zapsali Patrik Koch i Petr Chlán.
Tygři se podruhé v řadě nevyvarovali dvou inkasovaných branek během necelé minuty, stejným stylem ztratili už středeční zápas osmifinále CHL v Kolíně nad Rýnem.
Žádné výmluvy na přelet
„Náhoda to určitě nebude, něco za tím je. Možná špatná koncentrace? Těžko hodnotit. Nemůžeme se vymlouvat ani na cestování, hrajeme hokej a program je, jaký je. Musíme se k tomu postavit jako profesionálové,“ nestěžoval si na přelet z Německa do Ostravy autor snížení na 2:4 Martin Faško-Rudáš.
Úvodní gól hostující družiny obstaral ještě v první třetině Adam Najman, když dostal příliš prostoru na nádhernou střelu do horních pater. Předcházelo tomu náročné rozhodnutí trenérského štábu hostů, který měl možnost vzít si výzvu na nedovolené bránění brankáři před trefou Jakuba Galvase na 2:0. Nakonec tak ovšem Severočeši neučinili.
„Bavili jsme se o challenge, určitě jsme ji zvažovali, ale nakonec jsme se rozhodli, že si ji nevezmeme. Takové bylo rozhodnutí,“ vysvětloval trenér Jiří Kudrna.
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Třinec
|18
|14
|1
|1
|2
|72:41
|45
|2
Pardubice
|18
|12
|1
|1
|4
|70:45
|39
|3
Kladno
|18
|7
|4
|3
|4
|56:51
|32
|4
Č. Budějovice
|18
|9
|0
|2
|7
|49:50
|29
|5
Sparta
|18
|8
|1
|2
|7
|48:41
|28
|6
K. Vary
|18
|8
|2
|0
|8
|42:36
|28
|7
Plzeň
|18
|5
|6
|1
|6
|46:43
|28
|8
Mountfield
|17
|6
|2
|2
|7
|44:44
|24
|9
Liberec
|17
|6
|1
|4
|6
|46:48
|24
|10
Brno
|17
|5
|3
|3
|6
|45:49
|24
|11
Litvínov
|18
|6
|1
|1
|10
|39:49
|21
|12
M. Boleslav
|18
|5
|2
|1
|10
|38:58
|20
|13
Vítkovice
|17
|4
|1
|2
|10
|39:55
|16
|14
Olomouc
|18
|3
|1
|3
|11
|34:58
|14
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