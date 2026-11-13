Jako táta a syn? Kdybych byl střelec, tak jo, smál se Rutta. Talentovi i Spartě dodal klid
Jeden oslavil na konci července 36. narozeniny, druhému bude zkraje příštího roku teprve 17 let. Sparta spojila při debutu Jana Ruttu s talentem Matyášem Michálkem a nově postavená první obrana šlapala. Dvojnásobný vítěz Stanley Cupu dodal Pražanům do hry důraz, klid a přehled a sedl si s parťákem, který by věkově mohl být klidně jeho synem. „Kdybych byl střelec, tak jo no. Ale žádné vtípky na to nebyly,“ smál se Rutta po výhře 3:1 v 18. kole hokejové extraligy v Karlových Varech.
Čtěte iSport.cz v Googlu přednostně
Nastavte si iSport.cz jako preferovaný zdroj a naše články uvidíte ve vyhledávání výš.
Nastoupil poprvé a rovnou ukázal, proč ho Sparta chtěla získat. Jan Rutta dostal od trenérů místo v první obraně, odehrál necelých dvacet minut a prostor dostával na oslabeních i v přesilovce. „Hlavně jsem chtěl, abychom vyhráli. Jak mě budou trenéři používat, je mi jedno. Jsem trošku starší hráč, to, co budou trenéři chtít, budu dělat. Mám samozřejmě radost, že jsem hrál trošičku víc,“ řekl zkušený bek k roli v týmu.
Skladbou obrany zaujali trenéři už před zápasem. K nejstaršímu zadákovi nasadili toho nejmladšího. Matyáš Michálek platí už v 16 letech za obrovský talent a při předchozích startech ukázal, že extraligu může už teď s přehledem hrát. S příchodem Rutty získal nového mentora.
Aušus mě vždycky fouknul s někým mladým
„Když jsem dohrával kariéru, Aušus (Patrik Augusta) mě vždycky fouknul s někým mladým. Já to vzal za své a záleželo mi na tom, aby se kluci ode mě něco naučili. Ruttič je na tom stejně. Super kluk, dá se s ním mluvit. Všiml jsem si, že při zápase hodně komunikoval s Michym. To od něj očekáváme,“ vysvětloval asistent hlavního kouče Ladislav Šmíd.
„Dodá obraně a celému týmu klid. Je vidět, že má zkušenosti, chodí první do soubojů, má dobré detaily a návyky. Je přirozený kapitán obrany. Máme tam i Krejču (Jakuba Krejčíka) samozřejmě, ale Ruttič to hraje jednoduše, dává puky rychle od hole. Jsme rádi, že je v našem týmu,“ dodal na konto čerstvé posily.
Mistr světa z Prahy ukázal hned při debutu vysoký standard. V obraně nezmatkoval, dokázal tvořit a párkrát ohrozil i Dominika Frodla v brance Energie, i když se zatím spíš zastřeloval. Sílu ukázal v soubojích u mantinelu a hru si řídil takovým způsobem, že občas jeho hlas doléhal v zaplněné hale až na balkony pod stropem.
„Říkal mi, ať jdu víc dopředu, on to bude krýt trošku víc zezadu. Ať hrajeme hlavně pospolu,“ prozradil Michálek, na co přišla taky řeč. „Dodal mi klid. Když udělám chybu, kterých jsem pár udělal, je vidět, že to za mě dokáže odbránit. Za to jsem rád,“ doplnil.
Respekt ze jména Sparta
Sparta s mezigeneračním duem obránců a bez kapitána Filipa Chlapíka vstoupila do zápasu v Karlových Varech výborně a o vítězství rozhodla prakticky za prvních sedm minut. I díky práci prvního páru udržela soupeře pod tlakem a po chybě Matyáše Váni skóroval Kristian Vesalainen, pak se z úniku prosadil navrátilec Martins Dzierkals.
„Vstup do zápasu byl špatný, nevím, jestli tam byl respekt ze jména Sparta. Ale vůbec jsme neměli pohyb, špatný gap, nemluvili jsme na sebe a to rozhodlo zápas. Od osmé minuty kluci hráli fakt dobře. Za 52 minut jsme tým pochválili,“ hodnotil trenér Energie Pavel Patera.
Pod tlak se dostala Sparta ve druhé třetině, kdy snížil Nicholas Jones. Marodkou rozbití domácí, ale další trefu nepřidali. Naději ještě vykřesali úspěšnou výzvou po zásahu Jiřího Sekáče, stejný střelec se však dočkal při soupeřově risku bez gólmana. Rutta při debutu nebodoval a bral dvě pozitivní účasti na ledě.
„Strašně jsem se těšil. Nejsem úplně nervózní na každý zápas, ale tady jsem trošku motýly měl. Jsem strašně rád, že jsem doma a že jsme vyhráli,“ vykládal zkušený bek. „Mohli jsme to určitě odehrát trošičku líp, ale jsme rádi za tři body. Člověk nemůže dominovat celý zápas. Jsem rád, že jsme to ustáli, ve chvílích kdy byly Vary lepší,“ ocenil.
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Třinec
|18
|14
|1
|1
|2
|72:41
|45
|2
Pardubice
|18
|12
|1
|1
|4
|70:45
|39
|3
Kladno
|18
|7
|4
|3
|4
|56:51
|32
|4
Č. Budějovice
|18
|9
|0
|2
|7
|49:50
|29
|5
Sparta
|18
|8
|1
|2
|7
|48:41
|28
|6
K. Vary
|18
|8
|2
|0
|8
|42:36
|28
|7
Plzeň
|18
|5
|6
|1
|6
|46:43
|28
|8
Mountfield
|17
|6
|2
|2
|7
|44:44
|24
|9
Liberec
|17
|6
|1
|4
|6
|46:48
|24
|10
Brno
|17
|5
|3
|3
|6
|45:49
|24
|11
Litvínov
|18
|6
|1
|1
|10
|39:49
|21
|12
M. Boleslav
|18
|5
|2
|1
|10
|38:58
|20
|13
Vítkovice
|17
|4
|1
|2
|10
|39:55
|16
|14
Olomouc
|18
|3
|1
|3
|11
|34:58
|14
- Play-off
- Předkolo Play-off
- Baráž