Kometa se profaulovala k výprasku u mistra. Takhle to dál nejde, zlobil se kouč Zábranský
Můžete tomu říkat přemíra snahy, pohlcení emocemi, nebo taky hloupost. Opakovaná hloupost. Poslední spojení asi nejvíc vystihuje sadu pěti zbytečných až nesmyslných vyloučení, kvůli nimž především Kometa padla v 18. kole hokejové extraligy v Pardubicích 2:6. Zprvu poněkud ospalé Dynamo si pomohlo třemi využitými přesilovkami, navíc i gólem v oslabení. Stejně jako v září v Brně se v něm prosadil Jan Mandát, když využil hrubky gólmana Rabčana. Ten se faulem holí do obličeje Miloše Kelemena podepsal i pod čtvrtou radost vítězů a záhy po pátém inkasu odstoupil.
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Kabinou poražených se po boji proháněla tichá frustrace. Kometa protrpěla zápas, po kterém se vám chce práskat dveřmi, kopat do odpadkových košů, řvát kolem sebe na všechny strany. Anebo jste zticha, protože víte, že křik ničemu nepomůže. Varianta B tentokrát platila. Snaha hrát a bodovat byla, o tom není pochyb. Ale ta prezentace…
Začnete blbě, hned faulem, pak chybou, dorovnáte, abyste se doslova profaulovali do vzteku. Ten se ještě prohloubil tím, že sudí hostům odebrali minimálně jednu, spíš dvě přesilovky za stavu 1:1 a 1:2. Těžké na strávení. Včetně faktu, že Východočeši srazili soka podesáté v řadě.
S hráči to ještě osobně proberu
„Měli jsme strašně moc zbytečných vyloučení, v tom vidím problém. Pokud děláme útočné fauly a opakovaně, nejen v tomto zápase, tak v těžkých utkáních nemůžeme pomýšlet na úspěch, to se z naší hry musí úplně vytratit. S hráči to ještě osobně proberu, toto nejde takhle dál,“ popsal hlavní kouč Libor Zábranský ve vysílání Oneplay.
Teoreticky jedenáct dnů prostoru máte k tomu, abyste v reprezentační přestávce promysleli a pak natrénovali, co potřebujete. Pravda, Kometa měla plnění domácích úkolů ztížené tím, že hned kvartet hráčů reprezentoval na Finských hrách (obránci Kučeřík, Zábranský, útočníci Flek, Kunc).
Brňané v pauze nutně potřebovali vyladit přesilovky a po návratu do soutěže začít zvedat šílená procenta úspěšnosti (9,3%). Co bylo k vidění? Napoprvé katastrofa. Nejslabší početní převaha v extralize začala své opravky děsivě. Paradoxně vzadu… Eugen Rabčan chtěl za bránou rozehrát puk, netrefil jej a napadající Jan Mandát překonal rozhozeného gólmana.
Vzorce byly vidět
Napodruhé už to ovšem přišlo. A šlo vidět, že Kometa si přece jen něco stihla připravit. Přímo gólová akce na 1:1 o tom nic nenapověděla, protože Kristián Pospíšil skóroval s velkou klikou po smolné teči Tomáše Noska. Ovšem některé brněnské nápady nesly zajímavou myšlenku a potřebný moment překvapení.
Kdo chtěl vidět, rozpoznal lehký progres. „Vzorce, na kterých pracujeme, byly vidět a bude to lepší,“ je přesvědčený Zábranský.
Tak tedy příště. Ale zpátky do bitvy. Hosté ve druhé části třikrát zbytečně faulovali, čímž si sami rozvrtali hru. Na přesilovkový gól Vladimíra Sobotky (29.) navázal z brejku první trefou sezony Martin Kaut (38.) a domácí vedli 3:1. Zdálo se, že Kometa už tady směřuje volným pádem k porážce, z trudné nálady vyhmátl parťáky energický Jakub Brabenec, solidně fungující ve třetí formaci a po měsíci opět se solidní porcí času na ledě.
Sudí přehlédl dva fauly
Důležitá okolnost? Domácím prošly u sudích dva zákroky v důležitých momentech: těsně před Sobotkovým navýšením na 2:1 byl diskutabilně znemožněn únik Jakubu Flekovi a před Kautovým gólem sudí přehlédli faul vysokou holí na Adama Zbořila.
Další pozoruhodnou nehodu spáchal na konci prostředního dějství Rabčan, když chtěl ztížit Kelemenovo napadání u branky, ale holí škrtnul soupeři do tváře či helmy. Hosté šli znovu do čtyř a po necelé půlminutě od návratu z kabiny inkasovali pátý kousek, už třetí v oslabení. Bylo po zápase, hotovo dvacet. Skepse hostů nabrala výrazné rozměry, které prohloubila ještě Košťálkova povedená rána na 6:2. Reprezentační bek se ocitl blízko prvního hattricku kariéry, při Králově dvouminutovém prohřešku trefil tyčku.
Na druhé straně, když bylo třeba, zavřel vrata Roman Will. Bylo to zapotřebí. Výsledek přece jen trochu mate. Kouč Filip Pešán rozhodně nelétal v oblacích. „Nehráli jsme dobrý zápas, nešly nám nohy, prohrávali jsme osobní souboje, s rychlostí hráčů Komety jsme měli problémy, nebyli jsme nedůrazní. Rozhodly speciální týmy,“ pravil s tím, že roli v mdlém úvodu mohla hrát středeční cesta na Ligu mistrů do Finska s nočním návratem, takže ve čtvrtek se odehrával jen dobrovolný trénink.
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Třinec
|18
|14
|1
|1
|2
|72:41
|45
|2
Pardubice
|18
|12
|1
|1
|4
|70:45
|39
|3
Kladno
|18
|7
|4
|3
|4
|56:51
|32
|4
Č. Budějovice
|18
|9
|0
|2
|7
|49:50
|29
|5
Sparta
|18
|8
|1
|2
|7
|48:41
|28
|6
K. Vary
|18
|8
|2
|0
|8
|42:36
|28
|7
Plzeň
|18
|5
|6
|1
|6
|46:43
|28
|8
Mountfield
|17
|6
|2
|2
|7
|44:44
|24
|9
Liberec
|17
|6
|1
|4
|6
|46:48
|24
|10
Brno
|17
|5
|3
|3
|6
|45:49
|24
|11
Litvínov
|18
|6
|1
|1
|10
|39:49
|21
|12
M. Boleslav
|18
|5
|2
|1
|10
|38:58
|20
|13
Vítkovice
|17
|4
|1
|2
|10
|39:55
|16
|14
Olomouc
|18
|3
|1
|3
|11
|34:58
|14
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