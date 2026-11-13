Prořídlý Litvínov hledal hráče, kde se dalo. Pomohl i syn legendy ze třetí ligy
Litvínov pokosila zranění. Na led vyjel po přestávce v prořídlejší sestavě než před ní, chybělo osm hráčů. Naskočili tři extraligoví debutanti z třetí soutěže a Američan Cole Coskey z prvoligového Chomutova. Verva v poslepovaném složení rozhodně nepůsobila jak nějaké béčko. Rvala se statečně, dvakrát vedla, jednou dokonce o dva góly. Ale nevydržela. Motor ve třetí třetině otročil na 4:3. Dvěma trefami přispěl k vítězství Nick Olesen.
Čtěte iSport.cz v Googlu přednostně
Nastavte si iSport.cz jako preferovaný zdroj a naše články uvidíte ve vyhledávání výš.
Kapitán Matúš Sukeĺ se zranil při tréninku den před utkáním. Na soupisce Vervy nebyli Ondřej Kaše, David Kämpf, Michal Moravčík a další čtyři hráči. V neutěšené situaci vypomohli Cole Coskey a z druholigového Mostu na záskok syn jedné z litvínovských legend a spolumajitele klubu Vojtěch Kysela a Štěpán Turek, v obraně Petr Soušek, jenž ještě v poledne vyjel na led za juniorku proti Slavii.
Úžasný den pro kluky z Mostu
„Lepili jsme to, jak jsme mohli. Pro kluky, co tu byli z Mostu, to bylo asi něco jiného, než jsou zvyklí, ale zvládli to. Udělali si v kariéře krásný den, ne pokaždé se stane, že budou hrát extraligu. Jsme rádi, že nám pomohli. Škoda pro naše mužstvo, nezasloužili jsme si prohrát,“ uvedl trenér Robert Reichel.
„Věděli jsme, že to bude těžký zápas, ale zároveň jsme si uvědomovali, že musíme hrát jako tým. Padat do střel a bojovat. Utkání jsme měli dobře rozehrané. Jenže ve třetí třetině jsme od toho trošku ustoupili. Nechali jsme je nadechnout, což se nám nevyplatilo,“ hodnotil Matěj Maštalířský, jenž ve 13. minutě otevřel skóre.
David Kaše předtím neproměnil trestné střílení a dvě další šance. Za neúčasti hvězdné dvojice K+K střídal právě s Maštalířským a Coskeym. Jejich lajna nejvíc provětrávala českobudějovickou obranu a poslala Vervu dvakrát do vedení. Maštalířský nejprve předložil puk Kašemu na pravou stranu. Milan Klouček v brance hostů se stihl rychle přemístit, vyražený kotouč však David Kaše dojel a nabil Maštalířskému.
Coskey opět bodoval
Coskey naskočil za Vervu dosud jednou během října a bodoval. Ve svém druhém startu proti Motoru dal svůj první gól v nejvyšší české soutěži a připsal si další asistenci. Jeho trefa se zkoumala a videu. Kaše totiž přepadl přes českobudějovického gólmana. Nešlo však o nedovolené bránění, na Kloučka ho postrčil obránce Pýcha.
I jedna branka Motoru musela na přezkum, ale neplatila. Litvínovský gólman Tomek chytil kotouč po šťouchnutí Matěje Tomana před čarou. V tu chvíli však už měli náskok Jihočeši. Ve třetí třetině zápas zlomili na 3:4. Nakoplo je vyrovnání na začátku poslední třetiny.
„Utkání se pro nás nevyvíjelo moc dobře. Důležitý okamžik byl právě začátek třetí třetiny, kdy jsme hned v první minutě dali na 3:3. Pak rozhodla využitá přesilovka. Důležitý byl i závěr, kdy jsme ubránili oslabení čtyři na šest. Hráčům patří kredit, že jsme se i za nepříznivého stavu dostali zpátky do zápasu a vezeme tři body,“ ocenil asistent kouče hostů David Vrbata.
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Třinec
|18
|14
|1
|1
|2
|72:41
|45
|2
Pardubice
|18
|12
|1
|1
|4
|70:45
|39
|3
Kladno
|18
|7
|4
|3
|4
|56:51
|32
|4
Č. Budějovice
|18
|9
|0
|2
|7
|49:50
|29
|5
Sparta
|18
|8
|1
|2
|7
|48:41
|28
|6
K. Vary
|18
|8
|2
|0
|8
|42:36
|28
|7
Plzeň
|18
|5
|6
|1
|6
|46:43
|28
|8
Mountfield
|17
|6
|2
|2
|7
|44:44
|24
|9
Liberec
|17
|6
|1
|4
|6
|46:48
|24
|10
Brno
|17
|5
|3
|3
|6
|45:49
|24
|11
Litvínov
|18
|6
|1
|1
|10
|39:49
|21
|12
M. Boleslav
|18
|5
|2
|1
|10
|38:58
|20
|13
Vítkovice
|17
|4
|1
|2
|10
|39:55
|16
|14
Olomouc
|18
|3
|1
|3
|11
|34:58
|14
- Play-off
- Předkolo Play-off
- Baráž