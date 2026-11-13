Emoce i šarvátky, na Hané to jiskřilo. Jinak hrát nemůžeme, ví kouč. Cichoň jedničkou?
Nabralo to pořádné grády. Utkání 18. kola Tipsport extraligy mezi hokejisty Olomouce a Kladna bavilo. Vypjatými momenty, góly, šancemi i zahozenými tutovkami. Rozhodly až nájezdy, v nichž vládli Rytíři 3:2. Ti zároveň bodovali už posedmé za sebou. „Určitě panuje spokojenost, ale spíš koukáme na herní prvky, které potřebujeme zlepšovat. Některé části hry nejsou úplně ono, ale obecně tam spokojenost je. Věříme, že to budeme zlepšovat,“ uvedl kladenský asistent Tomáš Plekanec.
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První velký svár přišel už v 8. minutě, kdy Nicolas Hlava chytil Matúše Spodniaka. V první třetině to zajiskřilo ještě dvakrát, třeba když Jakub Kos skončil po strkanici u střídaček na zemi. Vidět byl i chvat Oldřicha Cichoně, jemuž se znelíbila aktivita Filipa Přikryla v brankovišti.
Navzdory nepříznivému výsledku dobrá zpráva pro olomoucké fanoušky. Hanáci působí oproti začátku sezony mnohem živěji. Několikrát se štengrovali i bratři Vitouchové. „Jinak hrát nemůžeme, hokejově nikoho nepřehrajeme a zadarmo vám nikdo nic nedá. Když nebudeme bojovat, moc zápasů nevyhrajeme,“ věděl olomoucký asistent Petr Svoboda.
V neděli už nemusí být Mora poslední
Ruku v ruce se zvýšenou bojovností a správnou drzostí jdou také výsledky. Z posledních šesti utkání Mora vydolovala devět bodů a po nedělním kole ve Vítkovicích už nemusí být poslední. I díky Cichoňovi, možná nové jedničce.
Čtyřiadvacetiletý brankář zaskočil v říjnovém zápase s Mladou Boleslaví za zraněného Matěje Machovského a uzdraveného parťáka nepustil do kasy ani po reprezentační pauze. Důvěra se trenérům vyplatila, Cichoň ve 30. minutě ukradl gól Kellymu Klímovi a v prodloužení zářil při úniku Daniela Audetta. „Těžší byl asi brejk v prodloužení,“ zamyslel se Cichoň.
„Olda se z loňského roku poučil, nabral spoustu zkušeností. Je vidět, že si věří a v bráně se trošku zklidnil. Myslím si, že mančaft před ním hraje trošku jinak než před Machym. Čísla hovoří za vše, má výbornou úspěšnost a vždycky nám dá šanci bodovat. Víme, že u nás je základním stavebním kamenem gólman,“ prozradil Svoboda.
Já jen zaskakuju
Zatímco Machovský má momentálně 87,94% úspěšnost zákroků, Cichoň je na tom o víc než čtyři procenta lépe. „Machy se zranil a já jsem nějakým způsobem zachytal dobře, takže mě tam znovu dali. Machy je ale furt jednička a já ho zaskakuju. Snad budu pokračovat ve stabilních výkonech. Každý gólman rád chytá, když ho to trefuje,“ usmál se Cichoň.
Nevyšly mu až nájezdy, v nichž inkasoval třikrát ze čtyř pokusů. Proměnili známí šikulové - Audette, Hrabík a Klíma. „Ne vždy se nájezdy povedou, ale teď se povedly, za což jsme rádi,“ pokývl Tomáš Plekanec. „Vždycky je škoda prohrát na nájezdy. Byl jsem v postoji agresivní, tím jsem se roztáhl a dostal góly. Mrzí mě to,“ povzdechl si Cichoň.
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Pardubice
|51
|26
|6
|7
|12
|163:116
|97
|2
Plzeň
|51
|24
|5
|8
|14
|137:102
|90
|3
Liberec
|51
|25
|3
|9
|14
|145:117
|90
|4
Mountfield
|51
|23
|8
|2
|18
|138:119
|87
|5
Třinec
|51
|23
|7
|3
|18
|147:129
|86
|6
Sparta
|51
|23
|6
|4
|18
|160:133
|85
|7
K. Vary
|51
|22
|7
|5
|17
|136:129
|85
|8
Brno
|51
|19
|5
|6
|21
|136:145
|73
|9
Č. Budějovice
|51
|18
|5
|6
|22
|139:145
|70
|10
Vítkovice
|51
|18
|5
|6
|22
|133:155
|70
|11
Kladno
|51
|17
|5
|6
|23
|126:136
|67
|12
Olomouc
|51
|19
|3
|3
|26
|120:153
|66
|13
M. Boleslav
|51
|15
|6
|5
|25
|101:137
|62
|14
Litvínov
|51
|11
|3
|4
|33
|106:171
|43
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