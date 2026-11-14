Z kola na brusle: Kreuziger vyjel na led v dresu Energie. Odkud se zná s Chárou?
Bývalý cyklista Roman Kreuziger vhodil v dresu Karlových Varů slavnostní buly před extraligovým utkáním 18. kola proti Spartě. Pražané následně vyhráli 3:1.
Na led vyjel s naraženými žebry z nedávného hokeje a během akce představil svoji bezpečnostní iniciativu Dám respekt.
Zkušený sportovec v rozhovoru zavzpomínal na přísné zákazy zimních sportů v Itálii i na přátelství se Zdenem Chárou.
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Figuroval už na soupisce Karlových Varů na multimediální kostce, o pár minut později vyjel na led. V bruslích, s helmou, v dresu Energie s číslem jedna a jmenovkou Křižák a s hokejkou v rukou. Někdejší profesionální cyklista Roman Kreuziger představil v pátek na extraligovém ledě svoji iniciativu Dám respekt, před utkáním proti Spartě absolvoval i slavnostní buly. „Řekněme, že to nebylo úplně ideální, protože jsem se minulý týden zranil zrovna při hokeji,“ rozpovídal se během přestávky pro iSport.
Na první pohled jste mohli vidět, že na bruslích nestojí poprvé. Roman Kreuziger na extraligovém ledě sebevědomě dojel do středového kruhu a postavil se proti Michalu Řepíkovi. Před utkáním mezi Karlovými Vary a Spartou stanul proti zastupujícímu kapitánovi Pražanů na vhazování. Jen pár okamžiků před tím běžela na kostce videa spojená s jeho iniciativou Dám respekt, která se zaměřuje na vztahy mezi řidiči a cyklisty na silnicích.
„Klub má aktivního jednatele Dana Tobolku. Spolu jsme se viděli na jedné vyjížďce, kde měli další partnery. Přišel s myšlenkou, že by bylo hezké propojit bývalého sportovce s varským hokejem. Mě baví výzvy, kdy člověk nezůstane u tradičních věcí a snaží se propojit různé sporty a věci dohromady,“ nastínil čtyřicetiletý bývalý cyklista, jak ke spolupráci s Energií došlo.
Smlouvy mu zakazovaly hrát hokej
Dalším přirozeným pojítkem byl Kreuzigerův vztah k hokeji. „Historicky jsme měli partu cyklistů, kteří si chodí jednou týdně v zimě lehce zahrát. Nevyjde to pokaždé, ale když to jde a jsem v Čechách, snažím se tam dostat,“ prozradil pátý muž na Tour de France v roce 2013.
Hokeji se ve volném času snažil věnovat už během kariéry. Ne všude pro to ale měli pochopení. „Popravdě to bylo ve smlouvách. Hlavně s italským týmem, kde jsme to měli zakázané, byly zakázané i lyže. V dalších letech a dalších týmech tomu byli mnohem více otevření. Brali to tak, že pokud člověk už někdy sportoval, hrál hokej v dětství, je to skvělá příprava. Naopak nás do toho tlačili, abychom ve volných chvílích tyhle věci využívali a snažili se odreagovat,“ nastínil.
V pátek do Varů přicestoval Kreuziger pochroumaný právě z hokeje. Proto se na bruslích necítil tak komfortně, jak by si představoval. „Zrovna jsem byl na rentgenu se žebry. Nemůžu dýchat, ale zlomená nejsou,“ prozradil s úsměvem.
Hokejisté, vášniví cyklisté
Během šestnácti profesionálních sezon procestoval Kreuziger svět. Bojoval na nejprestižnějších závodech, poznal se i s řadou dalších sportovců. Včetně hokejistů. „Znám se s Červenkou, s Martinem Strakou, se Slovákem Chárou. Dneska jsou kluci víc sportovní, vypadají hubenější. Ale dřív bývali větší a překvapilo mě, kolik hokejistů jezdí na kole a má pro to vášeň. Tady je to brankář,“ zmínil Kreuziger karlovarského Dominika Frodla.
Přestože reprezentační gólman má pro cyklistiku slabost, se sportovním ředitelem týmu Bahrain Victorious se před utkáním nepotkal. Soustředění mířilo pouze na Spartu a boj o body. „V kabině o mně asi věděli, ale nechtěl jsem tam rušit. Chápu, že trenér to má nastavené. Když mně někdo přijde do autobusu na Tour de France, taky to nemám úplně rád. Koncentrace je na zápas a neměla by utíkat nikam jinam,“ vysvětloval někdejší závodník.
Po kariéře už prý nemá tolik času, aby extraligu navštěvoval. Zatímco dříve chodil na stadiony pravidelně, teď je rád, že se podívá na hokej v Česku jednou za zimu. „S dětmi a prací v jiné roli není času tolik. Člověk je bohužel hodně vytížený,“ připustil pětinásobný vítěz ankety Král cyklistiky.
Cháru poznal přes cyklistiku
Pro iSport se rozpovídal i o tom, jak se seznámil se Slovákem Zdenem Chárou. Bývalý dlouholetý kapitán Bostonu v NHL se po konci hráčské kariéry vrhl na triatlony. Na kole je tedy v poslední době také jako doma.
„Já se k němu tenkrát dostal přes Petera Sagana, když jsme spolu byli v týmu. Pozval nás, když jsme byli na závodech v Kanadě, takže jsme se byli podívat na jejich přípravné zápasy,“ vzpomínal Kreuziger.
„Sport je v tomhle skvělý. Zažil jsem i Petra Čecha na Chelsea, různé hokejisty po světě. Člověk může spojit svoji práci s něčím příjemným a trochu se odreagovat. Taky ho pak překvapí, kolik lidí má zájmy v jiných sportech,“ zakončil.
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Třinec
|18
|14
|1
|1
|2
|72:41
|45
|2
Pardubice
|18
|12
|1
|1
|4
|70:45
|39
|3
Kladno
|18
|7
|4
|3
|4
|56:51
|32
|4
Č. Budějovice
|18
|9
|0
|2
|7
|49:50
|29
|5
Sparta
|18
|8
|1
|2
|7
|48:41
|28
|6
K. Vary
|18
|8
|2
|0
|8
|42:36
|28
|7
Plzeň
|18
|5
|6
|1
|6
|46:43
|28
|8
Mountfield
|17
|6
|2
|2
|7
|44:44
|24
|9
Liberec
|17
|6
|1
|4
|6
|46:48
|24
|10
Brno
|17
|5
|3
|3
|6
|45:49
|24
|11
Litvínov
|18
|6
|1
|1
|10
|39:49
|21
|12
M. Boleslav
|18
|5
|2
|1
|10
|38:58
|20
|13
Vítkovice
|17
|4
|1
|2
|10
|39:55
|16
|14
Olomouc
|18
|3
|1
|3
|11
|34:58
|14
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