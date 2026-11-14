Nejlepší začátek za 14 let! Kladno atakuje čísla z výluky, Plekanec optimismus mírní
Rytíři Kladno zvítězili v Olomouci 3:2 po nájezdech, bodovali posedmé v řadě a po osmáctém kole drží v extralize třetí místo.
Středočeši prožívají pod vedením Tomáše Plekance a Radima Rulíka nejlepší vstup do sezony od výlukového ročníku 2012/13.
Hlavní kouč však navzdory zisku dvaatřiceti bodů mírní euforii a varuje hráče před předčasným uspokojením v polovině listopadu.
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Roky zavedené pořádky se v extralize mění. V porovnání s dřívějšími sezonami zaskočí pohled na tabulku, třetí místo totiž okupují Rytíři. Že Kladno patří na dno? Takové rýpance už na cizích stadionech neslyšíte. Středočeši prožili nejlepší první třetinu základní části od výlukové sezony 2012/13, kdy v jejich dresu zářila esa ze zámoří. V pátek v Olomouci bodovali už posedmé za sebou.
Koncem ledna 2025 se oficiálně rozjela nová éra kladenského hokeje. Jaromír Jágr prodal 80% podíl podnikateli Tomáši Drastilovi, jenž navýšil rozpočet a postupně přiváděl posily. Na led i do kanceláří. Brzy po svém nástupu jmenoval Tomáše Plekance do funkce sportovního ředitele.
Bodová série
Na pomalejší rozjezd uplynulého ročníku nechal zapomenout velmi povedený závěr. Rytíři se konečně dostali do předkola, v němž měli Spartu na lopatě. Od postupu do čtvrtfinále je v rozhodující páté partii dělily pouhé tři minuty.
To už stál na střídačce Plekanec, který v roli hlavního trenéra nahradil Davida Čermáka. Ještě během sezony navíc stihl zlanařit parťáky z národního týmu v čele s Radimem Rulíkem. Kladno rázem získalo jeden z nejsilnějších realizáků v extralize.
Zatím to jen potvrzuje. Po osmnáctém kole si lebedí na třetím místě, bodovalo už sedmkrát za sebou. Naposledy vyšlo naprázdno 16. října po domácím utkání s Kometou.
„Náš cíl je se furt zvedat, neudělat krok dozadu a neustále se zlepšovat,“ pověděl Kelly Klíma po vítězném duelu v Olomouci, který Rytíři zvládli na nájezdy.
„Je skvělé, když vidíme, že věci, které máme dělat, fungují. Proto nás to vede touhle cestou. Myslím si, že je to správná cesta. Není náhoda, že sbíráme body, ale musíme v tom pokračovat. Musíme eliminovat chyby, které se tam objevují,“ měl jasno obránce Michal Houdek.
Přehnaný optimismus v Kladně brzdí. Sami vědí, že zápasů zbývá hafo. „Hrozně bych se chtěl vyvarovat slova spokojenost. Zavádí to k tomu, že jsme všichni spokojení a poté výkonnost nebo soustředění prostě klesne,“ varoval Plekanec.
„Tohle my rozhodně nechceme. Ano, body tam máme, koncepčně pracujeme dál, ale naše hra rozhodně není dokonalá, i když v ní jsou dobré prvky. Potřebujeme pořád pracovat. Je teprve půlka listopadu a sezona je ještě před námi,“ navázala legenda Montrealu Canadiens.
Výluka? Kladno plné hvězd
Dvaatřicet získaných bodů je rozhodně nad plán. Sám Plekanec pamatuje ročník, který Rytíři rozjeli lépe, byť za jiných okolností.
Při výluce NHL v sezoně 2012/13 se všeobecně očekávalo, že po pár měsících se hráči do zámoří vrátí. Velká část slavných kladenských odchovanců tehdy načala ročník doma, v modrobílém dresu se kromě Plekance proháněli Marek Židlický, Tomáš Kaberle, Jiří Tlustý nebo Jaromír Jágr. Z pozice kapitána jim velel mazák Pavel Patera.
Když zkraje listopadu 2012 vyhrála obávaná mašina 9:6 v Pardubicích, Patera i Plekanec odjeli s hattrickem. Pro Rytíře to byl osmnáctý špíl sezoně, po němž měli 35 bodů. Jen o tři víc než nyní. „Některé části hry nejsou úplně ono, ale obecně tam spokojenost je. Kluci prostě makají a hrají systém,“ těšilo Plekance.
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Třinec
|18
|14
|1
|1
|2
|72:41
|45
|2
Pardubice
|18
|12
|1
|1
|4
|70:45
|39
|3
Kladno
|18
|7
|4
|3
|4
|56:51
|32
|4
Č. Budějovice
|18
|9
|0
|2
|7
|49:50
|29
|5
Sparta
|18
|8
|1
|2
|7
|48:41
|28
|6
K. Vary
|18
|8
|2
|0
|8
|42:36
|28
|7
Plzeň
|18
|5
|6
|1
|6
|46:43
|28
|8
Mountfield
|17
|6
|2
|2
|7
|44:44
|24
|9
Liberec
|17
|6
|1
|4
|6
|46:48
|24
|10
Brno
|17
|5
|3
|3
|6
|45:49
|24
|11
Litvínov
|18
|6
|1
|1
|10
|39:49
|21
|12
M. Boleslav
|18
|5
|2
|1
|10
|38:58
|20
|13
Vítkovice
|17
|4
|1
|2
|10
|39:55
|16
|14
Olomouc
|18
|3
|1
|3
|11
|34:58
|14
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