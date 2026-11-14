Medik Kysela pomohl Litvínovu. Syn legendy si debut užil, ale hokeji už nevěnuje vše
Navzdory porážce 3:4 s Českými Budějovicemi mluvil o splněném snu. Vojtěch Kysela se dočkal ve 25 letech premiéry v extralize. Oslabenému týmu přichvátal na pomoc z druholigového Mostu. „Hokeji už sice nevěnuju úplně všechny svoje síly, protože studuju na vysoké škole, ale splněný sen to je. Jsem rád, že jsem si mohl zahrát zrovna v Litvínově, odkud pocházím. Takže hezké,“ vyprávěl po svém debutu.
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Jeho otec Robert Kysela, výborný střelec a mistr světa z roku 1996, v klubu taky vyrostl a patří mezi litvínovské legendy. V nejvyšší soutěži působil téměř 19 sezon, z nich prvních patnáct hrál za Chezu. Byl prezidentem klubu, pět let dělal generálního manažera. Včetně mistrovské sezony 2014/15. Vrátil se coby spolumajitel, patřil ke skupině patriotů, kteří se zasadili o záchranu hokeje v Litvínově.
„Táta měl k litvínovskému hokeji vždycky hezký vztah. I když skončil jako manažer, zajímal se o něj. Myslím, že mu na něm záleží. S Jirkou Šlégrem věnovali hodně sil, aby se jim klub povedlo zachránit,“ povídal Vojtěch Kysela.
Syn je budoucí MUDr.
Pokračovatelem rodu je nejen hokejově a kvůli tomu, že vyjel na led v černožlutých barvách Litvínova. Spojuje je i vzdělání. Robert Kysela vystudoval ekonomii a získal titul inženýra. Syn je budoucí MUDr. Studuje na 2. lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze. O specializaci zatím nemá vyhraněnou představu. Nicméně ve čtvrtém ročníku už se věnuje klinickým předmětům jako oční lékařství, ORL a interna.
„Vždycky mě to zajímalo, a když jsem cítil, že bych to v hokeji měl asi těžší, řekl jsem si, že tahle cesta by pro mě nebyla špatná. Začal jsem ve 23 letech, takže jsem stál na pomezí, jestli bych se do toho někdy pustil, kdybych se rozmýšlel ještě delší dobu. Rozhodl jsem se takhle a k tomu se snažím dělat hokej, jak mi dovolí škola. Hokej mám rád. Ale tím, že už žiju trochu jiný život, nemusím trpět ani nějakým srovnáváním s tátou,“ přemítal.
Na ledě strávil zhruba čtyři a půl minuty
Ale než se rozhodl, že chce nosit bílý plášť, chtěl v hokeji prorazit. Pobýval v USA, v Česku hrál kromě Litvínova za Prostějov, Letňany a Sokolov. V posledních třech sezonách zakotvil v Mostě. Před prvním zápasem po reprezentační přestávce napočítala Verva osm ztrát, včetně potrestaného Martina Havelky. První byl z Mostu povolán útočník Štěpán Turek. Nakonec si elitní tým vytáhl i Kyselu.
„Štěpán s týmem trénoval týden, počítal s tím delší dobu. Já se to dozvěděl až den před zápasem, když se na tréninku zranil kapitán Matúš Sukeľ a dostal možnost jít hrát,“ líčil Kysela mladší, který jako centr vedl čtvrtou lajnu. Na ledě strávil zhruba čtyři a půl minuty, než ve třetí části trenéři stáhli sestavu na tři útoky.
„Pan Reichel jasně řekl, že se nemáme vůbec koukat na to, v jaké jsme sestavě. Nastavit si do hlavy, že jdeme vyhrát. Všichni jsme k tomu tak přistoupili a mrzí nás, že jsme to v oslabeném složení nedotáhli do vítězství. Mohli jsme bodovat a naše hra nebyla úplně nejhorší, zlomil to blbý gól na začátku poslední třetiny,“ litoval Kysela po porážce 3:4 s Motorem.
Skok je ohromný úplně ve všem
Proti amatérské druhé lize byla extraliga jak výlet do jiné dimenze. „Skok je ohromný úplně ve všem. Hráči jsou rychlejší, silnější, mají lepší techniku, jsou takticky vyzrálejší. Pro mě a Štěpána Turka to bylo strašně těžké. Když jsme šli na led, snažili jsme se neudělat chybu a puk hodit dolů do pásma, aby si ostatní kluci odpočinuli,“ popisoval „Kyslík“ junior, který měl jednu střelu na branku. „Spíš šlo o nahození, snažil jsem se nic nevymýšlet,“ řekl ke svému vystoupení.
Do sestavy se dostal i proto, že v pátek hrála taky litvínovská juniorka. Za ni nastoupil už v poledne proti Slavii obránce Petr Soušek. Večer naskočil ještě za áčko třetí extraligový litvínovský debutant. Kysela po utkání netušil, jestli za mužstvo nastoupí i v nedělním kole. „Zatím jsme se nebavili, jestli budu pomáhat dál. Myslím, že svou práci jsme odvedli. A trenéři nás vzali, protože nemohli použít juniory, kteří měli ve stejný čas důležitý zápas. Příště spíš asi sáhnou do juniorky,“ dodal.
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Třinec
|18
|14
|1
|1
|2
|72:41
|45
|2
Pardubice
|18
|12
|1
|1
|4
|70:45
|39
|3
Kladno
|18
|7
|4
|3
|4
|56:51
|32
|4
Č. Budějovice
|18
|9
|0
|2
|7
|49:50
|29
|5
Sparta
|18
|8
|1
|2
|7
|48:41
|28
|6
K. Vary
|18
|8
|2
|0
|8
|42:36
|28
|7
Plzeň
|18
|5
|6
|1
|6
|46:43
|28
|8
Mountfield
|17
|6
|2
|2
|7
|44:44
|24
|9
Liberec
|17
|6
|1
|4
|6
|46:48
|24
|10
Brno
|17
|5
|3
|3
|6
|45:49
|24
|11
Litvínov
|18
|6
|1
|1
|10
|39:49
|21
|12
M. Boleslav
|18
|5
|2
|1
|10
|38:58
|20
|13
Vítkovice
|17
|4
|1
|2
|10
|39:55
|16
|14
Olomouc
|18
|3
|1
|3
|11
|34:58
|14
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