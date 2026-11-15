Emotivní pocta v Plzni. Vlasák se zařadil mezi legendy a neskrýval dojetí: Dostalo mě to
Stál na červeném koberci na ledové ploše, po boku měl rodinu i další legendy hokejové Plzně. Z tribun znělo bouřlivým chorálem jeho jméno, zatímco fanoušci vestoje tleskali a Tomáš Vlasák stěží skrýval dojetí. Protřel si oči, pak poprvé promluvil do mikrofonu. „Trošku se mi klepe hlas, dostalo mě to. Tak mě když tak omluvte,“ začal děkovnou řeč. O malou chvíli později vystoupalo jeho číslo 26 pod strop arény, kde doplnilo dosavadních sedm vyřazených dresů.
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Už hodinu a půl před zápasem usedl před novináře, aby promluvil o významné události. Tomáš Vlasák přijel do Plzně s Mladou Boleslaví, kde působí jako sportovní ředitel. Nedělní večer byl ale z velké části o něm. „Bývám hodně nervózní a dneska si zápas užiju trošku jinak. Tím nechci říct, že mi na výsledku nezáleží, to záleží. Ale určitě to bude něco jiného než běžné utkání,“ připustil trojnásobný mistr světa.
Nervozitu nahradila emoce jiná. Dojetí. Když Vlasák stanul před ochozy skandující jeho jméno, v očích měl slzy. Je to obrovská pocta, nesmírně si vážím, že si na mě klub vzpomněl. Hráčů je vždycky hafo. Vážím si toho i proto, že jsem tady byl asi nejdelší dobu v hokejové kariéře. Už jsem říkal, že jsem tady našel druhý domov. Je to pro mě hodně emotivní,“ vyprávěl.
Přátelské objetí s osudovým spoluhráčem
Po boku nejbližších sledoval, jak baner s jeho jménem vystoupal nad jednu z branek. „Už je tam,“ spustil kotel domácích, když číslo 26 zastavilo pod stropem. Fanoušci se pak vytasili s velkým choreem s jeho podobiznou, zatímco legenda vhazovala slavnostní buly. Na červeném koberci došlo i k přátelskému objetí mezi Vlasákem a spolumajitelem plzeňského klubu Martinem Strakou.
„Stoprocentně byl můj osudový spoluhráč. Bylo jich víc, nerad bych na někoho zapomněl, ale spolu jsme hráli nejdéle a vyhráli jsme nejcennější pohár, který se tady dá vyhrát. Od prvního přípravného zápasu jsem se cítil, jako bych s ním hrál poslepu a strašně dlouho. Přitom to byl náš první společný zápas,“ ohlížel se Vlasák.
Do Plzně přišel odchovanec Slavie v roce 2007 už jako dvaatřicetiletý veterán s minulostí v Litvínově, Finsku, Švédsku, Švýcarsku, Rusku nebo Los Angeles. Na západě Čech se stal v ročníku 2010/11 nejproduktivnějším hráčem i nejlepším střelcem soutěže. Dohromady za Škodu odehrál 384 utkání a nasázel 147 gólů., vrchol zažil v roce 2013, kdy s týmem získal titul.
Tenkrát jsem nervózní byl
„Určitě se mi vybaví poslední zápas, kdy to tam Martinovi spadlo. Nebýval jsem až tak nervózní, ale tenkrát jsem nervózní byl. Věděl jsem, že to je jedna z posledních šancí, jak můžu titul v Česku získat. Tam to pro mě bylo hodně důležité a hodně emotivní,“ vzpomínal Vlasák.
S Plzní nakonec spojil svoje jméno po dobu sedmnácti let. Sedm ročníků zapsal jako hráč, dalších devět přidal v roli asistenta trenéra a sportovního manažera. „Nikam do angažmá nejdete s tím, že tam strávíte deset let, pět let. Takhle naplánovat si to nejde. Nejsem odsud, nenarodil jsem se tady, ale spojil jsem se Škodovkou 17 let, což je obrovský kus života. Hlavně ve sportu,“ věděla ikona klubu.
Od roku 2024 působí jako sportovní ředitel v Mladé Boleslavi. V předchozím působišti na Vlasáka přesto nezapomněli a ocenili ho symbolicky při utkání s Bruslaři. „Většina kluků mi pogratulovala, říkala, ať si to užiju,“ nastínil jednapadesátiletý muž, jak vnímali slávu hráči Boleslavi. Sami mu pak udělali radost, když už ve třetí minutě odskočili do vedení po přesilovkové trefě Tomáš Fořta.
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Třinec
|19
|15
|1
|1
|2
|76:42
|48
|2
Pardubice
|19
|12
|1
|1
|5
|71:47
|39
|3
Kladno
|19
|7
|4
|3
|5
|57:55
|32
|4
Č. Budějovice
|19
|10
|0
|2
|7
|51:51
|32
|5
K. Vary
|18
|8
|2
|0
|8
|42:36
|28
|6
Sparta
|19
|8
|1
|2
|8
|49:44
|28
|7
Plzeň
|18
|5
|6
|1
|6
|46:43
|28
|8
Liberec
|18
|7
|1
|4
|6
|51:49
|27
|9
Mountfield
|18
|7
|2
|2
|7
|47:45
|27
|10
Brno
|17
|5
|3
|3
|6
|45:49
|24
|11
Litvínov
|19
|6
|1
|1
|11
|40:54
|21
|12
M. Boleslav
|18
|5
|2
|1
|10
|38:58
|20
|13
Vítkovice
|18
|4
|2
|2
|10
|41:56
|18
|14
Olomouc
|19
|3
|1
|4
|11
|35:60
|15
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