Tak jste ženská, nebo co?! Pešán vyčítal sudím reakci vůči frustrovanému Čerešňákovi
Veskrze zásadní moment, po němž Motor vstřelil první gól, přišel v nedělním emotivním extraligovém duelu mezi Českými Budějovicemi a Pardubicemi. Kouč Dynama Filip Pešán při něm těžko skrýval naštvání na verdikt rozhodčích Sýkory a Zelisky. Ti ve druhém dějství vyloučili Petera Čerešňáka za nesportovní chování a v následné přesilovce Jan Ordoš srovnal na 1:1. Na konci stejného dějství pak šlupka Martina Beránka v 19. kole otočila skóre na 2:1 a šlo o gól vítězný. Dynamo teprve podruhé v ročníku neskórovalo v početní převaze, jeho hráči museli jít pykat hned šestkrát. Ne vždy za faul.
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O co přesně šlo? Tak pěkně po pořádku. Ve 26. minutě se obránce Čerešňák diví, že je vyloučen za držení Martina Beránka. Ten totiž krátce před odpískáním zákroku pardubickému zadákovi chytil hokejku. Domácí hráč dostal soupeře do nevýhody v rámci osobního souboje a vyloučen měl být on, pokud někdo. Ovšem píšťalka se ozvala až poté, co se Čerešňák chytil Beránka. Hosté šli potřetí do oslabení.
Nedlouho poté, co se Čerešňák vrátil z trestné lavice, dostal se u střídaček do klinče s Tomášem Kundrátkem. Po fyzickém, ale čistém souboji oba hráči padli na led. Naštvaný Čerešňák vstal a zvednutou rukou sudím signalizoval, že by mělo přijít Kundrátkovo vyloučení. To přišlo, jenže znovu pro Čerešňáka a za nesportovní chování.
Protože jsme silní na kotouči, tak máme padat?
Což naštvalo Filipa Pešána. Mikroport ČT zachytil konverzaci mezi ním a jedním ze sudích. „Proběhl souboj, za nás čistej. A Peter se nemůže zvednout a dělat na mě gestikulace, že to mám zvednout. Peter by si měl všímat hry a ne toho, jak já rozhoduju,“ vysvětloval rozhodčí dvouminutový verdikt.
Pardubický kouč dal okamžitě najevo, že je na jeho hráče odpískáno méně budějovických faulů, než se ve skutečnosti děje. „Berte to tak, že tady jsou tři zákroky minimálně stejný jak tam… A my, protože jsme silní na kotouči, tak máme padat? Takže to je frustrace.“
A z toho důvodu Pešán ihned dodal, že by sudí měli po Čerešňákově výboji přimhouřit oko a nechat to být. „Takže byste za mě měl unést, že po vás štěkně. Doprčic, tak jste ženská, nebo co?!“ vmetl Sýkorovi do tváře.
Rozhodčí trenérovu hypotézu odmítl. „Nejsme ženský, ale musí tady zůstat nějaká pravidla a nemůže tady být anarchie,“ prohlásil Sýkora a odjel. Z následné přesilovky Jan Ordoš srovnal na 1:1.
Nakvašeně sprintoval na trestnou
S některými výroky pruhovaných mužů měli problémy i domácí. Například Michal Bulíř se na konci první dvacetiminutovky chytal za hlavu a nakvašeně sprintoval na trestnou poté, co inkasoval stejný postih jako Čerešňák v prvním případě. S podobnými okolnostmi. Bulířovu hokejku si podržel David Tomášek a hned jak se lehce paralyzovaný Bulíř dotkl soupeřova stehna, šel ven.
Čerešňákův „nesportovní“ trest z půlky zápasu, propsaný do Ordošovy trefy Motor mohutně zvedl, vrcholem vyšponované energie byl rychlý přenos akce z obrany do útoku v poslední minutě druhé třetiny, kdy se Beránek úprkem vydal do brejku a z levého křídla s pomocí teče Jana Ščotky nekompromisně zvedl na 2:1.
Východočeši si v kabině museli poradit s naběhlým vztekem. Z jejich pohledu bylo zajímavé sledovat, jak si poradí s nekomfortní situací, kdy hráči mají pocit, že jde spousta věcí proti nim. A opačně, zda Motor dokáže mistra udržet na distanc.
To se mu podařilo i díky dvěma dalším pardubickým oslabením, přičemž trest podrážení Jakuba Lauka v 55. minutě byl opět z kategorie zvláštních, domácí hráč totiž uklouzl. Navrch pak Lauko dostal osobní desetiminutový postih. Budějovickou přesilovku záhy znegoval dvěma minutami Nick Olesen, ale domácí hektický závěr zkušeně zvládli.
Hráčům se nedivím
Zatímco vítězové mohutně oslavovali cenný tříbodový zisk, hosté mlčky zamířili do šaten.
Na tiskové konferenci Pešánův kolega Karel Mlejnek souhlasil, že bylo těžké hráče po některých verdiktech arbitrů udržet v potřebném módu. Šlo vidět, že někteří hráči byli v průběhu hry otrávení. „Dneska byly momenty, kdy se tomu nedivím,“ reagoval na to Mlejnek.
Nicméně prohru na nikoho mimo kabinu nesvaloval. „Na trestné lavici se utkání nevyhrávají, to je jednoznačné. Na hráče jsme apelovali, v průběhu sezony na tom pracujeme a nemyslím si, že s vyloučeními máme extra problémy. Utkání hodně ovlivnila první třetina, byli jsme v ní lepším týmem a měli si tam vypracovat větší náskok. V druhé třetině, to co se nám nepovedlo, se povedlo soupeři. A dvakrát. Ve třetí třetině to z naší strany nějak plynulo, oslabení nás do závěru nakoplo, ale srovnat jsme už nedokázali,“ mrzelo jej.
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Třinec
|19
|15
|1
|1
|2
|76:42
|48
|2
Pardubice
|19
|12
|1
|1
|5
|71:47
|39
|3
Kladno
|19
|7
|4
|3
|5
|57:55
|32
|4
Č. Budějovice
|19
|10
|0
|2
|7
|51:51
|32
|5
Plzeň
|19
|5
|7
|1
|6
|49:45
|30
|6
K. Vary
|18
|8
|2
|0
|8
|42:36
|28
|7
Sparta
|19
|8
|1
|2
|8
|49:44
|28
|8
Liberec
|18
|7
|1
|4
|6
|51:49
|27
|9
Mountfield
|18
|7
|2
|2
|7
|47:45
|27
|10
Brno
|17
|5
|3
|3
|6
|45:49
|24
|11
Litvínov
|19
|6
|1
|1
|11
|40:54
|21
|12
M. Boleslav
|19
|5
|2
|2
|10
|40:61
|21
|13
Vítkovice
|18
|4
|2
|2
|10
|41:56
|18
|14
Olomouc
|19
|3
|1
|4
|11
|35:60
|15
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