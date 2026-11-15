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Čerešňákův černý víkend. Ze sklepa mu ukradli drahé kolo, pak mu kypěly emoce na Motoru

Peter Čerešňák řeší krádež silničního kola
Peter Čerešňák řeší krádež silničního kolaZdroj: Koláž Jiří Bejček / iSport
Emotivní obránce Pardubic Peter Čerešňák v zápase na ledě Českých Budějovic
Pardubický Miloš Kelemen v diskuzi s rozhodčími
Hokejisté Českých Budějovic slaví vítězství nad Pardubicemi
Martin Beránek z Českých Budějovic se raduje z gólu
Jan Ordoš střílí gól v utkání proti Pardubicím
Posunutá branka Malcolma Subbana v utkání Budějovice - Pardubice
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Tipsport extraliga
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Kdo holduje silniční cyklistice, ví, co je tahle za parádu. Jasně, najdete i dražší modely, ale tahle „silnička“ rozhodně nepatří mezi tuctové zboží. A láká nejen ke koupi, ale jak vidno, tak vykutálené zloděje ke krádeži. Své o tom ví i Peter Čerešňák. Obránce extraligových Pardubic o víkendu přišel o kolo, které se obvykle prodává za zhruba 125 tisíc korun. V neděli pak byl u porážky Dynama 1:2 v Českých Budějovicích a zároveň jednou z nejdůležitějších postav.

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Celý název zní LAPIERRE Xelius DRS 8.0 Paris Stone Beige a cyklističtí nadšenci mají tohle kolo v oblibě. A nejen oni evidentně. Hned jak Peter Čerešňák zjistil, že o nedávno pořízenou chloubu přišel, zalarmoval okolí a i prostřednictvím sociálních sítí zažádal o případnou pomoc s hledáním ukradeného bicyklu. „Ale teď už to nechci řešit. Buď se najde, nebo ne,“ reagoval po porážce v Budějovicích.

Byl zklamaný z porážky i z toho, co se na ledě dělo. Pardubičtí hráči některé výroky arbitrů hůř rozdýchávali. Zkušený slovenský bek musel ve druhé třetině na trestnou lavici za nesportovní chování, v oslabení hosté inkasovali na 1:1. „Většinou jednou ročně mám takový výpad, do konce sezony už se opakovat nebude. Někdy na člověka dolehne křivda nebo něco, o čemž si myslí, že by mělo být jinak. Ale musíme si na to dávat pozor. V Budějovicích nás to stálo zápas. Je to pořád jen základní část, play off je ještě daleko, ale i tak je třeba si na to dát pozor,“ říkal už vyrovnaně po zápase.

Ocenil výkon domácích

Takže poučení. Nejen pro Petera Čerešňáka, ale i celý tým Dynama. Naštvání na některé pruhované výroky totiž částečně stálo za jejich porážkou. Hosté čelili šesti přesilovkám Motoru. „Hráli jsme víc oslabení, zkusili jsme si ho, ale bohužel jsme v něm ztratili zápas. Pak jsme to doháněli, tlak tam byl, ale to i od nich. Nic jsme nezabalili, makali jsme, ale oni byli šťastnější,“ podotkl na adresu vítězného Motoru.

Ten patří k největším překvapením soutěže a i Čerešňák to vidí stejně. „Hráli proti nám dobře. Měli hodně šancí, připravili se na nás. V klubu to tady zvedli, pomalu to otáčejí k lepšímu. Je třeba s nimi počítat…“

#TýmZVVPPPPSkóreB
1Třinec191511276:4248
2Pardubice191211571:4739
3Kladno19743557:5532
4Č. Budějovice191002751:5132
5Plzeň19571649:4530
6K. Vary18820842:3628
7Sparta19812849:4428
8Liberec18714651:4927
9Mountfield18722747:4527
10Brno17533645:4924
11Litvínov196111140:5421
12M. Boleslav195221040:6121
13Vítkovice184221041:5618
14Olomouc193141135:6015
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