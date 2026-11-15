Čerešňákův černý víkend. Ze sklepa mu ukradli drahé kolo, pak mu kypěly emoce na Motoru
Kdo holduje silniční cyklistice, ví, co je tahle za parádu. Jasně, najdete i dražší modely, ale tahle „silnička“ rozhodně nepatří mezi tuctové zboží. A láká nejen ke koupi, ale jak vidno, tak vykutálené zloděje ke krádeži. Své o tom ví i Peter Čerešňák. Obránce extraligových Pardubic o víkendu přišel o kolo, které se obvykle prodává za zhruba 125 tisíc korun. V neděli pak byl u porážky Dynama 1:2 v Českých Budějovicích a zároveň jednou z nejdůležitějších postav.
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Celý název zní LAPIERRE Xelius DRS 8.0 Paris Stone Beige a cyklističtí nadšenci mají tohle kolo v oblibě. A nejen oni evidentně. Hned jak Peter Čerešňák zjistil, že o nedávno pořízenou chloubu přišel, zalarmoval okolí a i prostřednictvím sociálních sítí zažádal o případnou pomoc s hledáním ukradeného bicyklu. „Ale teď už to nechci řešit. Buď se najde, nebo ne,“ reagoval po porážce v Budějovicích.
Byl zklamaný z porážky i z toho, co se na ledě dělo. Pardubičtí hráči některé výroky arbitrů hůř rozdýchávali. Zkušený slovenský bek musel ve druhé třetině na trestnou lavici za nesportovní chování, v oslabení hosté inkasovali na 1:1. „Většinou jednou ročně mám takový výpad, do konce sezony už se opakovat nebude. Někdy na člověka dolehne křivda nebo něco, o čemž si myslí, že by mělo být jinak. Ale musíme si na to dávat pozor. V Budějovicích nás to stálo zápas. Je to pořád jen základní část, play off je ještě daleko, ale i tak je třeba si na to dát pozor,“ říkal už vyrovnaně po zápase.
Ocenil výkon domácích
Takže poučení. Nejen pro Petera Čerešňáka, ale i celý tým Dynama. Naštvání na některé pruhované výroky totiž částečně stálo za jejich porážkou. Hosté čelili šesti přesilovkám Motoru. „Hráli jsme víc oslabení, zkusili jsme si ho, ale bohužel jsme v něm ztratili zápas. Pak jsme to doháněli, tlak tam byl, ale to i od nich. Nic jsme nezabalili, makali jsme, ale oni byli šťastnější,“ podotkl na adresu vítězného Motoru.
Ten patří k největším překvapením soutěže a i Čerešňák to vidí stejně. „Hráli proti nám dobře. Měli hodně šancí, připravili se na nás. V klubu to tady zvedli, pomalu to otáčejí k lepšímu. Je třeba s nimi počítat…“
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Třinec
|19
|15
|1
|1
|2
|76:42
|48
|2
Pardubice
|19
|12
|1
|1
|5
|71:47
|39
|3
Kladno
|19
|7
|4
|3
|5
|57:55
|32
|4
Č. Budějovice
|19
|10
|0
|2
|7
|51:51
|32
|5
Plzeň
|19
|5
|7
|1
|6
|49:45
|30
|6
K. Vary
|18
|8
|2
|0
|8
|42:36
|28
|7
Sparta
|19
|8
|1
|2
|8
|49:44
|28
|8
Liberec
|18
|7
|1
|4
|6
|51:49
|27
|9
Mountfield
|18
|7
|2
|2
|7
|47:45
|27
|10
Brno
|17
|5
|3
|3
|6
|45:49
|24
|11
Litvínov
|19
|6
|1
|1
|11
|40:54
|21
|12
M. Boleslav
|19
|5
|2
|2
|10
|40:61
|21
|13
Vítkovice
|18
|4
|2
|2
|10
|41:56
|18
|14
Olomouc
|19
|3
|1
|4
|11
|35:60
|15
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