Předposlední proti poslednímu? Z tribun se i pískalo. Fiala: Orsavu potřebujeme naklonovat
I přes výhru po nájezdech se na vítkovické hokejisty snášel v některých chvílích pískot. Utkání 19. kola extraligy mezi nimi a Olomoucí se příliš nelíbilo. Bylo znát, že ve hře je opravdu hodně. Ani jeden ze soupeřů nechtěl být v tabulce poslední. „Olomouc dobře bránila. Celkově jsme do toho za šedesát minut investovali dost na to, abychom byli odměněni třemi body. Zároveň jsme ale šťastní za dva,“ těšilo kouče Ostravanů Yoricka Treilleho po vítězství 2:1.
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Výkony Vítkovic mají k ideálu zatraceně daleko. Tradiční extraligová adresa zažívá jeden z nejhorších vstupů do sezony. Před utkáním s Olomoucí uhrála jen šestnáct bodů v sedmnácti utkáních, čímž vyrovnala svůj nelichotivý rekord z ročníku 2023/24. Za čtyřiatřicet extraligových sezon modrobílí nikdy nebyli po sedmnácti kolech horší.
Jejich nalomená psychika se promítla i do duelu s Olomoucí. Ačkoliv to Jindřich Abdul střelecky odšpuntoval už ve 13. minutě, ve zbytku utkání Ridera střelecky mlčela. Šance si vytvářela, jenže koncovku měla mizernou.
Prostě to neumíme dávat
„Nemluvil bych o střeleckém trápení, není to však moje práce. Já jsem tam od toho, abych chytil puk. Jestli budou kluci dávat góly, nebo ne, to mě nemůže zajímat,“ líčil brankář Dominik Hrachovina, hlavní hrdina nájezdové loterie.
K nim došlo až poté, co Michal Vitouch vyrovnal. Dále se už ale příležitosti zahazovaly, na obou stranách i ty úplně vyložené. „Šance jsme si vytvořili, i když i domácí jeli sami na bránu. Ale my jsme je měli první, takže jsme to mohli ukončit dřív. Bylo to přes kopírák jako s Kladnem. Prostě to neumíme dávat,“ vzpomněl si trenér Hanáků Petr Fiala na páteční špíl, který jeho celek rovněž ztratil v nájezdech.
„Zatím nám nejdou. Z devíti posledních nájezdů jsme dali dva góly a oba vstřelil Kuba Orsava. Potřebovali bychom ho naklonovat. Nedá se nic dělat, budeme to muset víc trénovat,“ povzdechl si kouč poražených.
Nějakým způsobem se rozhlížíme
Zkusil opravdu všechno. Po druhém proměněném nájezdu Vítkovic dokonce poslal do kasy Matěje Machovského místo Oldřicha Cichoně. Obvyklá jednička Mory při pokusech Šimona Stránského, Jindřicha Abdula a Davida Ciencialy neinkasovala.
„Bylo domluvené, že kdyby to nevyšlo, zkusíme je prohodit. Ale jinak nás Cichoň držel, dostal jeden gól, což je parádní. Určitě to nebylo tak, že by za to mohl. Prostě střelci soupeře jsou zatím lepší než naši,“ vysvětloval Fiala.
Olomouc má se střílením branek problémy, dokonce vůbec největší v extralize. Zatím dala jen pětatřicet gólů. „Musíme do toho hráče dostat. Nějakým způsobem se rozhlížíme, ale je těžké někoho přivést. Hráči musí potenci zlepšit,“ navázal olomoucký kouč. „Musíme na tom pracovat a být po gólech hladoví,“ přidal se Michal Vitouch.
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Třinec
|19
|15
|1
|1
|2
|76:42
|48
|2
Pardubice
|19
|12
|1
|1
|5
|71:47
|39
|3
Kladno
|19
|7
|4
|3
|5
|57:55
|32
|4
Č. Budějovice
|19
|10
|0
|2
|7
|51:51
|32
|5
Plzeň
|19
|5
|7
|1
|6
|49:45
|30
|6
K. Vary
|18
|8
|2
|0
|8
|42:36
|28
|7
Sparta
|19
|8
|1
|2
|8
|49:44
|28
|8
Liberec
|18
|7
|1
|4
|6
|51:49
|27
|9
Mountfield
|18
|7
|2
|2
|7
|47:45
|27
|10
Brno
|17
|5
|3
|3
|6
|45:49
|24
|11
Litvínov
|19
|6
|1
|1
|11
|40:54
|21
|12
M. Boleslav
|19
|5
|2
|2
|10
|40:61
|21
|13
Vítkovice
|18
|4
|2
|2
|10
|41:56
|18
|14
Olomouc
|19
|3
|1
|4
|11
|35:60
|15
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