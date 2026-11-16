Jágr exkluzivně o rozlučce: Tělo si řeklo! Vyždímal poslední kapku, co mu chybí z hokeje?
Neřekl to úplně naplno. Ale z jeho slov se to dá vyčíst. Kariéra nejlepšího hokejisty v československé historii je u konce. Jaromír Jágr (54) v exkluzivním rozhovoru pro deník Sport už mluví o rozlučce a dává si řečnickou otázku, jestli by o ní fanoušci měli zájem. „Chtěl bych udělat jednu v Česku, jednu na Moravě,“ hlásí druhý nejproduktivnější hráč v historii NHL. Co mu z hokeje nejvíc chybí? Je smířený, že skutečně neodehraje už žádný zápas? U příležitosti vydání speciálních sběratelských kartiček promluvil i o svých pamětech JÁ68.
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Nejdřív na kladenském stadionu natočil reklamní spoty na výjimečnou kolekci hráčských karet, v jedné z nich jsou rozstříhané kousky jeho oficiálního dresu. Potom se ve VIP prostorech usadil ke stolu a otevřeně promluvil o svém aktuálním rozpoložení. Poslední zápas odehrál téměř před rokem – 21. prosince v Liberci. A na další to nevypadá.
Máme před sebou knihu JÁ68, kterou jsme dávali dohromady třináct let. Jak tě těší mimořádně pozitivní recenze i prestižní ceny, které získala?
„Z toho mám radost. Nebudeme si nalhávat, že ne. Každé ocenění je skvělý. Na druhou stranu největší potěšení by mělo být z toho, jak se líbí lidem. A ti žádné ocenění nedávají…“
Jistě budeš rád, aby ti lidé poslali na sítě videovzkaz, jak se ti líbí.
„Věřím, že jo. Druhou část už asi nestihneme, když jsme tuhle dělali třináct let. To už budu mrtvý… Těch se určitě můžeme zeptat a poprosit, aby nám poslali názory i připomínky. Ale věřím, že bude všechno pozitivní, protože byla napsaná skvěle. I tobě se to povedlo, musím říct! Překvapivě!“ (smích)
Musíme připomenout spoluautora Lukáše Tomka, šéfredaktora deníku Sport. Co ti o speciální publikaci říkali sami čtenáři, když si přišli pro podpis?
„Já jsem ji moc nepodepisoval, protože jsme měli domluvené, že jich podepíšu jenom 680. Takže potom jsem se slušností odmítl. Ale když na to přišla řeč, většina reakcí byla pozitivních. Spíš od rodičů, kteří vychovávají děti, třeba malé hokejisty. Mám dojem, že je to napsané speciálně pro ně. Pro rodiče i děti. Aby věděli, jakým způsobem jsem byl vychovávaný já. A co se musí stát, aby ses stal tím nejlepším, jakým můžeš být. Ne všichni se stanou nejlepší na světě, to ani nejde. To může být jenom jeden. Ale každý by měl mít cíl dosáhnout svého maxima – v jakémkoliv oboru, nejen ve sportu.“
Kdo si knížku koupí teď, dostane kartičku ze speciální sady. Jak se ti líbí?
„Jsou skvělé. Přesně takové, jaké by měly být. Je i limitovaná edice, v níž jsou kousky mého oficiálního dresu. Mohou je získat čtenáři, kteří si je koupí na mém eshopu a uspějí v soutěži. Ten, kdo ji získá, určitě bude spokojený. Jsou krásné.“
Chybí mi být hrdinou. Ale bolest a tréninky? To ne
Od vydání uplynul rok. Jak seš spokojený s novým životem? Tím po hokeji?
„Nemyslím si, že je to nový život, ale mám daleko víc času. Předtím jsem ho věnoval hokeji. Je jedno, jestli hraješ v NHL nebo v extralize. Pokud chceš nejlepší možné výkony, musíš se tomu stoprocentně věnovat. Čím jsi starší, je to časově náročnější. Regenerace trvá déle. Já jsem mohl hrát tak dlouho, protože jsem neměl rodinu a děti. Pokud ano, to by se nedalo zvládnout.“
Nechybí ti hokej?
(dlouho přemýšlí) „Takhle jednoduše se na to odpovědět nedá. Chybí mi atmosféra. Chvíle, když můžeš jít na led a máš možnost rozhodnout zápas. Být hrdinou. To jsem vždycky miloval. Propojení s diváky, energie. Chybí mi plné zimáky, hlavně s národním týmem. Kdy jsme věděli, že bude plný dům. Když hrajete venku, nikdo vám nepřeje. Pokud doma, fandí. Je v tom přelévání energie, emoce. To mi chybí. Ale námaha, tréninky, bolest? To ani ne.“
Přes měsíc si strávil na Floridě a vypadáš stále fit. Musel ses tam udržovat v kondici...
„Jo? Tam jsem hlavně přibíral. (smích) Minimálně pět kilo navíc. Floridu mám rád hlavně díky počasí. Člověk ráno vstane a nemusí řešit, co si má vzít na sebe. Jestli bude zima, pršet nebo bude foukat. Tam je skoro pořád stejný počasí v jakémkoliv ročním období. Navíc mám rád moře. Myslím, že slaná voda léčí a pomáhá tělu líp regenerovat. Sluníčko mi dodává sílu. To jsem zjistil už na konci kariéry v NHL, kdy jsem šel hrát právě na Floridu. Myslel jsem si, že jsou to moje poslední zápasy, ale díky tamnímu podnebí jsem si kariéru prodloužil o další tři, čtyři roky.“
Vyždímal jsem to do poslední kapičky
Také o tom moc hezky v knížce mluvíš. Ta má otevřený konec s tím, že máš v sobě neustále touhu hrát. To se ale už trochu změnilo, nebo ne?
„Sám jsi říkal, že se psala dlouhou dobu. Když se dokončovala, touha ve mně byla. Ale… (přemýšlí) Hele, to je život. Nějaký čas trvalo, než se vytiskla, pak šla do prodeje. A v profesionálním sportu je každý den znát. Mění se myšlenky, pocity. Změna může přijít každou minutu.“
Jak to myslíš?
„Tělo si vždycky řekne. Pokud ho posloucháš, poví ti, že nastal správný čas. Pokud už tomu nemáš co dát a máš pocit, že víc škodíš, než prospíváš, je čas odejít. Ale myslím, že jsem to vyždímal do poslední kapičky.“
Takže ti vnitřní hlas jasně řekl, že s kariérou je konec?
„Věřím, že tělo je geniální nástroj. Kdybych opravdu chtěl, dávalo by mi to smysl nebo bych měl motivaci, tak se to dá. Ale mně už to smysl nedává. Pokud už ti to nedává ani radost a děláš něco jenom z povinnosti, to nemá cenu. Život je moc krátký na to, abys dělal věci, které musíš. Pokud máš možnost, dělej jenom to, co chceš. V čem vidíš smysl. V tom je svoboda… Jinak si myslím, že nám svobody na světě už nám moc nezbylo. Pokud ji máš, měl bys dělat maximum, aby sis ji co nejvíc udržel. Chápu, že ne každý má štěstí, aby si to mohl dovolit. Já jsem měl největší štěstí, že moje práce byla zároveň zálibou a radostí.“
Hokej byl tvůj život. Láska. Seš připravený, že už neodehraješ žádný zápas?
„S tím nemám absolutně problém. Pokud posloucháš Boha a tělo, tak informace k tobě přicházejí. Ty to víš. Cítíš. Vím, že se spousta lidí bude ptát: Jak to pozná? Ale to poznáš. Když to přijde, pocítíš to.“
Rozlučka? Nechci, aby se lidé přišli dívat na dědky
Fanoušci k tobě mají úctu, obdiv a rádi by se s tebou rozloučili při speciálním utkání. Uvažuješ o něm?
„Víš co… (přemýšlí) Upřímně, já jsem ani neoznámil konec. Protože nejsem člověk, který tohle rád vyhlašuje. I když to někdy vypadalo, že rád mluvím o svém životu, nikdy to tak nebylo. Můžu v klidu odejít a nemusím o tom nikomu říkat. Vím, že spousta novinářů bylo překvapených, že jsem neoznámil konec. Ale proč? Z mého pohledu není moje povinnost něco říkat, oznamovat. Ani to tak necítím.“
A ta rozlučka?
„Je pravda, že něco v hlavě mám. Nevím, jestli by to lidi zajímalo. Ale pokud by k tomu došlo, ideální termín by byl začátek srpna 2027. O rok později v Praze bude Světový pohár, navíc nevím, jestli bych v tu dobu ještě zvládl bruslit. Pokud k rozlučce dojde, chtěl bych udělat jednu v Česku, jednu na Moravě. Rád bych přivedl opravdu kvalitní hráče. Bývalé spoluhráče, ale i stále aktivní. Aby zápas měl úroveň. Nechci, aby se lidi přišli podívat na dědky, kteří na tom šmajdají. Byl bych rád, kdyby se rozloučili i další hráči, kteří to neudělali nebo k tomu neměli příležitost. Takových je z naší generace víc. A rozhodně by si to taky zasloužili. Ale nechci předbíhat, uvidíme, co na to řeknou lidi. Třeba je to zajímat nebude. Třeba by nikdo nepřišel. Uvidíme.“
To si rozhodně nemyslím. Naopak si odstartoval velké téma, ve které fanoušci doufali. Rádi ti právě při rozlučce vyjádří respekt. Kdy v tobě tahle myšlenka uzrála?
„Já jsem o tom zatím důkladně nepřemýšlel. Přitom takový krok se musí zvážit ze všech stran. Tys mi dal otázku, já jsem na ni odpověděl. Jak bych si představoval, aby proběhla, kdyby se uskutečnila. Víc nic. Aby to nebyla jenom rozlučka s Jágrem, ale oslava hokeje. Aby mohli fanoušci vidět i slavné světové hráče.“
Máš v hlavě i uvedení do Síně slávy v Torontu? Že dostaneš jako druhý nejproduktivnější hráč v historii výjimku a nebudeš muset čekat tři roky?
„Tohle neřeším. Jak jsme se o tom už bavili, oficiálně jsem nic neřekl. Ale asi to není úplně potřeba. Gary Bettman (komisař NHL) nebo lidi, kteří to mají na starost asi chápou, že když jsem za rok neodehrál ani jeden zápas, není to v mých letech kvůli tomu, že jsem zraněný. Ale spíš, že jsem skončil… Ale nepřemýšlel jsem o tom.“
Šéf NHL před časem v rozhovoru pro Sport Magazín mluvil o tom, že by byl rád, kdyby ses stal ambasadorem nejlepší hokejové ligy světa. Lákalo by tě to?
„Víš co… (přemýšlí) Já už jsem mluvil o tom, že miluju svobodu. Když si člověk přečte naši knížku, tak i v ní se píše, že moc svobodných rozhodnutí během života jsem neudělal. Od pěti let jsem dělal to, co bylo nejlepší pro tým. Neříkám, že mi to vadilo, ale pořád jsem se podřizoval. Poslouchal jsem. Jsi součástí mužstva a nemůžeš se rozhodovat na základě pocitů. Člověk se někdy ocitne v situaci, v níž být nechtěl. Ale musel se podřídit většině. A já jsem se podřizoval skoro padesát let… Teď mám malou chvíli si dělat věci, kdy já chci. Jak já chci.“
Jaké to je?
„Hezké. Ale vidím, že to nejde dělat dlouho. Člověk pak ztrácí disciplínu, která je v životě hrozně důležitá. Já na ni měl založený hokejový život, nikdy jsem nevynechal. Šel jsem makat, i když jsem nemusel. Každý den. Když koukám na dokumenty o slavných sportovcích nebo úspěšných lidech napříč obory, měli v sobě to samé. Pracují víc než ostatní. Proto jsou nejlepší. Ve sportu, v byznyse, všude. Disciplína musí být.“
S čím přijde? Kam se uberou tvoje další kroky?
„Zatím nevím. To je všechno otázka času. Něco přijde.“
Ale teď si užíváš, že ráno vstaneš, a nemáš žádné povinnosti?
„Je to příjemný, ale není dobrý si na to zvyknout. Je pak těžké se zbavit jakéhokoliv zlozvyku. Nejtěžší je se zvednout a jít něco dělat, když člověk nemusí.“
Jakmile se zastavíš, skončíš
Budeš si chodit zase pro radost bruslit?
„Když jsem byl v Česku, chodil jsem. Každý den, protože se chci udržovat. Pořád miluju sladký a celkově jídlo. A když nemáš žádný výdej, špatně to dopadá. Vidím některé sportovce po konci kariéry a nechci být jeden z nich.“
I v knížce mluvíš o tom, že budeš sportovat pořád. Abys hezky vypadal.
„Nevím, jestli jsem říkal hezky. To už mi asi nevyjde.“ (smích)
Aby ses každopádně udržoval zdravý.
„Ano. Chci se cítit dobře, protože jakékoliv cvičení přispívá pevnému zdraví. Celý život je o pohybu. Jakmile se zastavíš, skončíš. Všechno se na světě pohybuje. To jenom my lidi jsme dostali svobodnou vůli od Boha, že si můžeme dělat, co chceme. Nemáme nic nařízené. Kdyby měla zeměkoule svobodnou vůli, tak jsme všichni mrtví. Protože by se přestala točit… Nebavilo by ji to. Proto je pohyb tak důležitý. Rád pozoruju druhé lidi a je vidět, jestli ve stáří někdo cvičí, nebo ne. Pokud se neprotahuješ a necvičíš, svaly dokážou s tělem dělat hrozný věci.“
Kladno chce titul
Jak tě těší hokejoví Rytíři, kterým se daří? Stále v kladenském klubu vlastníš dvacet procent.
„Já mám radost hlavně za majitele Tomáše Drastila. Nechci se chválit, ale myslím, že to bylo ode mě dobré rozhodnutí klub prodat právě jemu. Tomáš hokej miluje, chce získat titul. Nevím, do jaké doby se to povede. Nechci tady něco vyhlašovat, ale on pro to dělá maximum. Navíc jsou to správné kroky. Vím, že je to pro něj velice těžký. Protože návratnost peněz je minimální. Nemáme O2 arenu. Kladno není Praha ani Brno. I kdybys hrál super hokej a měl jsi nejlepší hráče na světě, víc jak pět tisíc lidí sem nedostaneš.“
Ale výsledky jsou.
„Jsem rád, že se vyhrává a tabulkou se stoupá. Je třeba ocenit i kroky, které dělá Pleky (Tomáš Plekanec). Taky hokej miluje, věnuje mu opravdu veškerý čas. Kroky, které udělal, nejen s hráči, ale i s trenérským štábem, jsou správné. Sice někdy drahé, ale správné. Díky Tomášovi (Drastilovi) to najednou všechno do sebe zapadá. Nemusíš se ptát, jestli to jde, ale uděláš to. Věřím, že budeme mít v sezoně vyprodáno.“
Zpětně se ukazuje, jaký kus práce si odvedl tím, že si klub udržel při životě, ekonomicky si ho nenechal padnout a teď si ho předal dál, aby se mohl posunout. Což asi ne všichni fanoušci dokázali tehdy ocenit.
„Kritika bude vždycky. My lidé jsme na to největší experti. Všechno víme nejlíp. To jsem nezažíval jenom já. Když to vidím okolo… Třeba fotbal je ještě tisíckrát horší. Není to jednoduchý opravdu. Dnešní manažeři a trenéři musejí mít skvělou psychiku, aby to všechno ustáli a vydrželi. Nebo musíš být dost starý na to, abys neměl sociální sítě. A ještě k tomu slepý, abys nemohl číst noviny a web. (smích) Musíš se zavřít do svého světa a věřit, že to, co děláš, je správný krok. Jinak co fanoušek, to trenér.“
Fotografování v dresu kladenských Rytířů • Pavel Mazáč / Sport
Od televize bývá realita vidět jinak.
„Kritizovat je velice jednoduchý. Když někdo nemá pravdu a jenom nadává, nic se neděje. Protože nemá informace ani zodpovědnost. Jenže realita může být úplně jiná. Což je jedna z věcí, kterých se snažím vyvarovat. Pomlouvat, kritizovat, soudit. Ne, to není můj styl. Ale v současnosti se tomu skoro nevyhneš. To už bys asi ani nemluvil. Nebo jedině o počasí.“
Když jsme u něj, tak ještě se vraťme k Floridě. Jak se ti líbil hokej tamních Panthers? Párkrát ses zašel podívat, fanoušci pak postovali společné fotky.
„Mám tam spoustu kamarádů. Generální manažer Bill Zito mi vždycky vyhoví, když něco potřebuju. I to je moc příjemné. Nejen super počasí, ale hraje se tam i super hokej. Panthers mají výborně složený tým, je radost se na ně dívat. Hrají jiným stylem než většina týmů v NHL.“
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Třinec
|19
|15
|1
|1
|2
|76:42
|48
|2
Pardubice
|19
|12
|1
|1
|5
|71:47
|39
|3
Kladno
|19
|7
|4
|3
|5
|57:55
|32
|4
Č. Budějovice
|19
|10
|0
|2
|7
|51:51
|32
|5
Plzeň
|19
|5
|7
|1
|6
|49:45
|30
|6
K. Vary
|18
|8
|2
|0
|8
|42:36
|28
|7
Sparta
|19
|8
|1
|2
|8
|49:44
|28
|8
Liberec
|18
|7
|1
|4
|6
|51:49
|27
|9
Mountfield
|18
|7
|2
|2
|7
|47:45
|27
|10
Brno
|17
|5
|3
|3
|6
|45:49
|24
|11
Litvínov
|19
|6
|1
|1
|11
|40:54
|21
|12
M. Boleslav
|19
|5
|2
|2
|10
|40:61
|21
|13
Vítkovice
|18
|4
|2
|2
|10
|41:56
|18
|14
Olomouc
|19
|3
|1
|4
|11
|35:60
|15
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