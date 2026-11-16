Zimák ŽIVĚ: Proč se Sparta vypíná? Naštvaný Pešán, litvínovská „školka“ a pocta Vlasákovi
Po třech vítězstvích se v domovské O2 areně zase prosazovali ztuha. Sparťané v neděli prohráli s Hradcem a musí řešit, proč tak často vypadávají ze zásuvky. Otázka i pro experty podcastu Zimák Jaroslava Bednáře, Zdeňka Jandu, Míru Horáka a Patrika Czepiece. V živém přenosu od 11.30 se dostane na další silná témata včetně pardubické ztráty 1:2 s Motorem, při níž smutný víkend završil okradený bek Peter Čerešňák a na sudí se zlobil kouč Filip Pešán. Co dál? Litvínov vybalil „školku“, ženy neuspěly na MS a Rusko už stoprocentně nenastoupí na šampionátu juniorů.
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