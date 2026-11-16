Pardubický bek mohl jít do Liberce, proč to nevyšlo? Hráč Motoru má namířeno do Finska
Ondřej Mikliš z extraligového kádru Pardubic si hledá nové angažmá. Už nějakou dobu se na vyřešení jeho budoucnosti pracuje, ale není to tak jednoduché. Podle vyjádření trenéra Karla Mlejnka sám obránce požádal o výměnu, informace webu iSport hovoří o debatách s Libercem. Na stole měla být výměna za beka Michala Ivana, ovšem v jeho kontraktu se má nacházet klauzule o výměně s hráčským souhlasem. A ta nebyla aktivována, respektive je to překážka k uskutečnění trejdu.
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Mikliš přišel před minulou sezonu na východ Čech ze Sparty, dohodu s Dynamem měl vypracovanou v předstihu, nejspíš však na nové adrese čekal větší vytížení. V mistrovské sezoně si v průměru přišel na 15:32 minuty na zápas, nyní je to o 40 sekund méně, poslední dva ligové duely s Kometou a Motorem už nehrál. Celkem zvládl v Pardubicích 84 ligových bitev s bilancí 5+4 a čtyřmi plusovými body.