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Pardubický bek mohl jít do Liberce, proč to nevyšlo? Hráč Motoru má namířeno do Finska

Pardubický bek mohl jít do Liberce, proč to nevyšlo? Hráč Motoru má namířeno do Finska
Pardubický bek mohl jít do Liberce, proč to nevyšlo? Hráč Motoru má namířeno do FinskaZdroj: koláž iSport.cz
Pardubický Ondřej Mikliš se raduje z gólu proti Spartě
Michal Ivan v dresu Liberce
Útočník Motoru Renars Krastenbergs
Sparťanský Filip Chlapík v souboji s Ondřejem Miklišem z Pardubic
Michal Ivan v dresu Liberce
Pawel Zygmunt z Litvínova v bitce proti Ondřeji Miklišovi z Pardubic
Spokojení hráči Pardubic
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Miroslav Horák
Miroslav Horák
Tipsport extraliga
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Ondřej Mikliš z extraligového kádru Pardubic si hledá nové angažmá. Už nějakou dobu se na vyřešení jeho budoucnosti pracuje, ale není to tak jednoduché. Podle vyjádření trenéra Karla Mlejnka sám obránce požádal o výměnu, informace webu iSport hovoří o debatách s Libercem. Na stole měla být výměna za beka Michala Ivana, ovšem v jeho kontraktu se má nacházet klauzule o výměně s hráčským souhlasem. A ta nebyla aktivována, respektive je to překážka k uskutečnění trejdu.

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Mikliš přišel před minulou sezonu na východ Čech ze Sparty, dohodu s Dynamem měl vypracovanou v předstihu, nejspíš však na nové adrese čekal větší vytížení. V mistrovské sezoně si v průměru přišel na 15:32 minuty na zápas, nyní je to o 40 sekund méně, poslední dva ligové duely s Kometou a Motorem už nehrál. Celkem zvládl v Pardubicích 84 ligových bitev s bilancí 5+4 a čtyřmi plusovými body.

Útočník Motoru by mohl zamířit do Finska

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