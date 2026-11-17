McCormack: Bylo hodně těžké slyšet, že v Hradci nemám budoucnost. Co říká o Válovi?
Takové Kanaďany byste nejradši naklonovali. Musíte dlouho dumat, který zámořský hráč se tak rychle a bezvadně začlenil do extraligového týmu. Který udivoval sebevědomými, spolehlivými výkony a zásadním vlivem na úspěšnost týmu od prvních utkání. Graeme McCormack takovým plejerem je. Před pěti roky přišel pod Bílou věž z Michalovců. Majstrštyk vedení Mountfieldu. Před necelými třemi týdny ovšem vybuchl granát, klub vyměnil 35letého zadáka do Českých Budějovic za expardubického Ondřeje Válu. Samotnému McCormackovi trvalo, než vše rozdýchal… Povedlo se mu to určitě dříve než hradeckým fanouškům.
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Ti skalní se před páteční bitvou s Plzní sešikovali a zorganizovali protest. Po pěti minutách hry přestal kotel příznivců fandit. V reakci na odchod oblíbeného Kanaďana a příchod dalšího bývalého pardubického hráče. „Pro mě i pro moji rodinu to byl opravdu velký šok. Po tak dlouhé době v klubu, za který jsem kvalitně hrál a i tým si vedl dobře,“ pustil se čerstvě budějovický Kanaďan do vyprávění po nedělní výhře nad Pardubicemi.
Právě po minulém triumfu ve východočeském derby se pikantní a nečekaný přesun na jih Čech upekl. „Po vyhraném derby jsem zjistil, že mě čeká přestup do jiného klubu. Byl to fakt šok. Ale Kevinovi (Klímovi) jsem řekl, že kdyby tohle měl být můj poslední zápas v Hradci, tak výhra v domácím derby je hezký způsob, jak to celé zakončit,“ připomněl si sladké vítězství 2:0 nad největším rivalem.
McCormack si během necelých šesti sezon na jedné adrese vybudoval s fanoušky velmi kladný vztah. Ti vzali sympatického ontarijského rodáka rychle za svého. Jestliže on mluví o výměně jako o šoku, mnozí příznivci Hradce prožili mentální zemětřesení. A doteď se z něj nemohou sebrat.
Při podpisu smlouvy jsem s výměnou nepočítal
Zajímavé je, že Ondřej Vála mohl výměnu zatrhnout kvůli doložce ve smlouvě, podle níž musí s trejdem souhlasit. McCormack takový nástroj v kontraktu nemá, což mnohé překvapilo.
„Upřímně, při podpisu poslední smlouvy jsem nepočítal s možností výměny. Nemyslel jsem si, že by se něco takového někdy mělo stát. Takže jsem necítil potřebu mít klauzuli. Navíc, pokud se vedení klubu rozhodne, že vás nepotřebuje, nemyslím si, že by doložka o zákazu výměny měla až tak velký význam,“ tvrdí McCormack.
„Vždycky se najde způsob, jak tě z týmu dostat, ať už klauzuli máš, nebo ne. Stalo se to a já můžu říci, že v Motoru se mnou zacházejí neuvěřitelně od prvního dne, co tu jsem,“ pochvaluje si.
Hned první telefonát sportovního ředitele Motoru Václava Nedorosta na něj udělal dojem. „Jakmile se jednání blížila ke konci, zavolal mi Nedo, byl ke mně velmi vstřícný, ptal se na moji rodinu, chtěl vědět, co si o tom všem myslím a zda se budu v Českých Budějovicích cítit dobře,“ líčí.
Moje ego bylo trochu raněné
O finální hradecké rozlučce toho moc říkat nehodlá, detaily si míní nechat pro sebe. „Nechci toho moc prozrazovat, ale bylo mi řečeno, že nefiguruji v plánech ohledně budoucnosti klubu. Bylo to pro mě velmi těžké slyšet, protože jsem v klubu hrál dost velkou roli, měl jsem značný podíl na hře. A najednou se mnou do budoucna přestali počítat. Moje ego bylo trochu raněné. Ale tím, jak mě kluci z Motoru mezi sebe rychle vzali, mi to všechno velmi ulehčili,“ netají potěšení.
Zatímco pouta s Hradcem byla oficiálně utnuta, to stejné se nedá říci o Kanaďanově vztahu s fanoušky. Na jejich vytrvalou podporu nikdy nezapomene. „Manažeři jsou také lidi, dělají rozhodnutí. Nemusíme se pokaždé shodnout. Já jsem hlavně rád za podporu fanoušků Hradce. Počet zpráv mě ubezpečil v pocitu, že jsem měl na klub a na lidi ve městě velmi pozitivní vliv,“ cítí a silně vnímá.
A neplete se. O pátečním protestu se samozřejmě dozvěděl a moc si jej vážil. „Vím o tom a hodně to pro mě znamená. Miluju fanoušky Hradce, v mém srdci mají opravdu zvláštní místo. Jsou to oni, kdo celý den tvrdě pracují a pak večer utrácí spoustu peněz za hokej. Na stadionu mají plné právo říkat, co chtějí. Stejně tak mají právo vyjádřit se k tomu, jak si klub vede. Pokud třeba jeho lidé nedělají správná rozhodnutí nebo hráči nepodávají dobré výkony, smí se k tomu vyjádřit, protože to jsou oni, kdo tvoří tým. My všichni ostatní jsme jen hosté. Oni na nás jsou hrdí a na nás je tu hrdost jim nějak oplatit,“ říká Graeme McCormack sounáležitě.
Tomu po uveřejnění výměny přistávaly na telefon mraky zpráv. „Skoro mi vybuchl telefon,“ usmívá se. „Začal se nebezpečně zahřívat, musel jsem mu dát pauzu. Když jsem pak vyklízel byt, lidé se zastavovali na ulici, aby mi potřásli rukou a poděkovali. Chci poděkovat všem fanouškům Hradce za všechny krásné vzpomínky. Chovali se hezky nejen ke mně, ale i k manželce a dceři. A to je něco, co přesahuje hokej. Jen se omlouvám, že jsem neodpověděl všem. Ale nechci vyvolat další drama a spekulace. Přečetl jsem si všechny zprávy a rád bych všem touto cestou poděkoval.“
Snaží se vydělat na živobytí
McCormack zároveň žádá, aby fanoušci svou zlobu nesměřovali na Ondřeje Válu. „Ať už jsou s tou výměnou spokojeni, nebo nejsou, myslím, že veškerá energie by měla směřovat k lidem, kteří tu výměnu zprostředkovali, ne přímo k Ondřejovi. Měl sice klauzuli o nevyměnitelnosti, ale víte, jak to je. Když si chce klub něco prosadit, prosadí si to. Pokud na vás čím dál víc tlačí, nic s tím nenaděláte. A on je myslím z Kolína, takže blízko, navíc má rodinu. Myslím, že si zaslouží veškerý respekt. Snaží se vydělat na živobytí, je to skvělý hráč a dobrý člověk, podle toho, co jsem o něm slyšel. Nemyslím si, že by na něj měla směřovat zlá vůle. Každopádně je teď v těžké situaci,“ chápe, že Vála bude muset fanoušky přesvědčovat o svých schopnostech.
Asi i dlouho. Snazší by to měl mít u trenéra Tomáše Martince, který si důrazného beka a člena širšího reprezentačního kádru přál do týmu a zároveň si dovedl představit kabinu bez McCormacka.
Tomu změna strategie v Motoru nejspíš prospěje. „V Hradci se praktikoval styl velmi rychlého hokeje, v němž se hráči drží těsně u sebe. Šlo o to sebrat puk a posunout ho dopředu, po celém ledě hrát v pěti forček. Tady to je ohledně forčeku malinko pasivnější, ale zase kreativnější s pukem. Mám víc času na rozehrání akcí a to se mi líbí… Vážím si důvěry, kterou do mě vložili trenéři Motoru, to jsem v Hradci neměl. Myslím, že mě tam trochu zaškatulkovali jen na ofenzivu. Tady se snažím dokázat, že zvládnu odehrát hodně minut a všechny možné situace,“ ubezpečuje.
Extraligu si hodně oblíbil a chce v ní pokračovat tak dlouho, jak to jen půjde. „Myslím, že díky svému stylu hokeje si můžu kariéru prodloužit o další tři, čtyři, pět let, pokud budu chtít. A to je můj plán. Chci hrát co nejdéle. Chci zůstat v Evropě. Moje rodina to tady miluje. Česká republika je skvělé místo na hokej, protože většinu nocí spím ve své vlastní posteli. Naše nejdelší cesta na zápas trvá tři a půl hodiny. V některých jiných zemích, hrál jsem třeba ve Francii, to je deset i dvanáct hodin v autobuse,“ porovnává hráč, jenž v Hradci zapsal 255 zápasů a 111 bodů (32+79), za Motor zatím stihl čtyři bitvy.
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Třinec
|19
|15
|1
|1
|2
|76:42
|48
|2
Pardubice
|19
|12
|1
|1
|5
|71:47
|39
|3
Kladno
|19
|7
|4
|3
|5
|57:55
|32
|4
Č. Budějovice
|19
|10
|0
|2
|7
|51:51
|32
|5
Plzeň
|19
|5
|7
|1
|6
|49:45
|30
|6
K. Vary
|18
|8
|2
|0
|8
|42:36
|28
|7
Sparta
|19
|8
|1
|2
|8
|49:44
|28
|8
Liberec
|18
|7
|1
|4
|6
|51:49
|27
|9
Mountfield
|18
|7
|2
|2
|7
|47:45
|27
|10
Brno
|17
|5
|3
|3
|6
|45:49
|24
|11
Litvínov
|19
|6
|1
|1
|11
|40:54
|21
|12
M. Boleslav
|19
|5
|2
|2
|10
|40:61
|21
|13
Vítkovice
|18
|4
|2
|2
|10
|41:56
|18
|14
Olomouc
|19
|3
|1
|4
|11
|35:60
|15
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