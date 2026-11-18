Hradec zničil Kometu! Jedno velké nic v brněnském podání. S čím přijde majitel Zábranský?
V pátek třináctého Kometa rupla v Pardubicích 2:6, středeční výplach v Hradci Králové 0:6 už na nic nadpřirozeného svádět nemůže. To bylo tak málo… Proč tam nehodili ručník?! Můžete mávat různými statistikami, celkem vyrovnaným počtem střel a dalšími podpůrnými obezličkami, ale k čemu to bude dobré? Tohle byla blamáž se vším všudy. Brno je zatraceně málo nebezpečné, zato extrémně chybující, mentálně křehké, celkově matné a naprosto jalové. Mountfield si v dohrávce 16. extraligového kola v pohodlném módu obhájil nedělní triumf na Spartě.
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Poražení cestovali domů potupeni. Výbuch 0:6 je už příliš. Zvlášť po předchozí šestce nedaleko odsud v Pardubicích. Co je alarmující, hradečtí hráči nemuseli vyvinout extra velké úsilí, aby šli do třígólového trháku jen v první třetině. Vážně!
Spíš nastoupili velmi vlažně, Kometa se snažila, jenže po dvaceti minutách měli domácí zápas prakticky v kapse. Proč? Odpověď hledejte na straně rozmontovaného soupeře, postupně i psychicky zdeptaného.
Bez zákroku mazal z šichty ven
Hrůzostrašný comeback po deseti měsících pauzy od extraligy (první start od 4. ledna) absolvoval Jan Kavan. Přerovský gólman dostal příležitost při zranění Eugena Rabčana a aniž by si připsal jediný povedený zákrok, v čase 10:59 mazal z šichty ven.
První gól si Kavan nešťastně poslal za záda nevyzpytatelným odrazem od vyrážečky, když nához Petra Kaliny nejspíš neviděl. To běžela devátá minuta. Inkaso z vůbec prvního hradeckého pokusu na kasu. Druhý gól přišel záhy po brejku Lukáše Radila a povedené ráně kolem Kavanovy vyrážečky u bližší tyčky.
Trenér Kamil Pokorný na střídačce hbitě udělal pár kroků, aby náčelníkovi Liboru Zábranskému ukázal, že Kavanovi končí pracovní večer a do akce jde Aleš Stezka. Ten se okamžitě ocitl v zápřahu, odrazil dvě velké šance Mountfieldu, ovšem na chytrý přesilovkový pokus Anderse Kocha neměl nárok. Také díky dvojnásobné perfektní cloně domácích.
Přesilovky? Nezapršelo
Hosté shromažďovali chybu za chybou, takže ani vylepšený optický dojem ve druhé části nic neřešil. Třebaže dvě přesilovky, dlouhodobě nejhorší v soutěži, byly sehrány celkem nápaditě, nezapršelo. Ve 36. minutě přišel další kiks hostů. Richard Nedomlel placírkou nechtěně nahrál do dobré pozice Radovanu Pavlíkovi a ten v třetím duelu po sobě skóroval.
Zkraje poslední části pak další hrubku ve vlastní zóně přetavil v premiérový extraligový gól dvacetiletý Lukáš Král – 5:0. Konec? Kdepak. Připočtěte ještě luxusní nahrávku Ondřeje Vály Pavlíkovi na šestý gól. To vše ve 44. minutě…
Těžko si namlouvat něco jiného, než že Kometa se ocitá na rozcestí. Ve fázi, kdy nejspíš bude muset říznout do kádru, jít do promyšlených trejdů. Anebo se stávajícím osazenstvem kabiny zakvedlat jiným způsobem. Pohovory? Ultimáta? Na tahu je hlavní kouč a majitel Libor Zábranský. Spoléhání se na návrat produktivního Roberta Leina (7+8) těžko bude tolik potřebným receptem. Ano, pomůže, ale nevyléčí.
Vada na hradecké kráse? Ani ne tři a půl tisíce diváků. Po triumfu na Spartě zatraceně málo.
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Třinec
|20
|16
|1
|1
|2
|81:45
|51
|2
Pardubice
|19
|12
|1
|1
|5
|71:47
|39
|3
Kladno
|19
|7
|4
|3
|5
|57:55
|32
|4
Č. Budějovice
|19
|10
|0
|2
|7
|51:51
|32
|5
Mountfield
|19
|8
|2
|2
|7
|53:45
|30
|6
Plzeň
|19
|5
|7
|1
|6
|49:45
|30
|7
K. Vary
|18
|8
|2
|0
|8
|42:36
|28
|8
Sparta
|19
|8
|1
|2
|8
|49:44
|28
|9
Liberec
|18
|7
|1
|4
|6
|51:49
|27
|10
Brno
|18
|5
|3
|3
|7
|45:55
|24
|11
Litvínov
|19
|6
|1
|1
|11
|40:54
|21
|12
M. Boleslav
|19
|5
|2
|2
|10
|40:61
|21
|13
Vítkovice
|18
|4
|2
|2
|10
|41:56
|18
|14
Olomouc
|20
|3
|1
|4
|12
|38:65
|15
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