V Třinci se rodila senzace, jenže pak se obr naštval. Předchozí střet byl úlet
Pokud byste od září nesledovali extraligu, těžko při pohledu na třinecký led rozeznáte, že se setkal první tým s posledním. Olomouc přijela do Třince se záměrem rabovat a více než 46 minut v tomto ohledu odváděla parádní činnost. „Kluky jsme v kabině pochválili, hráli dobrý zápas a byli vyrovnaným soupeřem,“ věděl hostující trenér Petr Svoboda. „Chtěl bych Olomouc ocenit za velmi kvalitní výkon,“ přidal se asistent Ocelářů Vladimír Dravecký. Přesto domácí slavili výhru 5:3.
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Když se oba kluby potkaly naposledy, byla z toho nejvyšší výhra (a zároveň porážka) v dosavadním ročníku. Slezané na Hané uspěli děsivým poměrem 9:0, Kohouti se pro změnu na počátku října utápěli v nejhlubší bažině. Před reprezentační pauzou už ale začali dýchat alespoň brčkem. Byť pořád obývají suterén, herní progres je znát.
Všiml si i Ocelář Matěj Kubiesa. „První zápas s nimi byl úlet, takové se stanou jednou za dva nebo tři roky. Výsledek, který obvykle nedopadá, protože v extralize je dneska strašně těžké prosadit se do útoku,“ vykládal mladík, který se vrátil do sestavy po zranění, kvůli němuž zároveň přišel o reprezentaci. Soupeři v úvodní části rovnou zasadil gól.
V čase 13:30 šel Třinec zásluhou své naděje do vedení 2:1. Hned 46 sekund poté fauloval hodně mimo rámec pravidel Daniel Herčík. Olomoucký krosček sudí u videa ocenili vyšším trestem. Jenže namísto toho, aby se lídr tabulky v dlouhé početní převaze uklidnil, nevyrobil zcela nic kloudného. A Hanáci zacítili šanci na návrat.
Pod Javorovým se rodila senzace
Sympatickou aktivitu ve vyrovnání přetavil ve 38. minutě úvodní trefou v sezoně David Vitouch. Na počátku třetí třetiny radost hostů ještě znásobil Martin Štohanzl. V tu chvíli se pod Javorovým rodil senzační resultát.
„Víme, že Třinec hraje dobře, lepí mu to. U nás jsme s ním sehráli zápas blbec. Na co sáhli, to jim spadlo do branky. Tentokrát jsme byli lépe připravení. Na výkonech pracujeme, je to dlouhodobý proces,“ ocenil znovu týmový příspěvek kouč Svoboda.
Oceláři znovu ukázali svou sílu
Vada na kráse? Ani tentokrát Olomouc nesklidila bodový zisk. Domácí z krize vytrhl Patrik Koch, který zařídil oba klíčové góly. Zvýšená aktivita stála za obratem, outsider jako by se naděje zalekl.
„Věděli jsme, že to nebude stejný zápas jako ten předchozí. Že přijedou nabuzení. Nemají co ztratit, bojují o každý bod. Vletěli do toho, byli nepříjemní na forčeku a také v našem obranném pásmu hráli na puku. Všude jsme byli o krok pozadu, ale bereme tři body, za což jsme velmi vděční. Ukázala se opět naše síla, že v nevydařených utkáních dokážeme zabrat na konci, otočit nepříznivý vývoj,“ zdůraznil rozhodující střelec Marko Daňo.
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Třinec
|20
|16
|1
|1
|2
|81:45
|51
|2
Pardubice
|19
|12
|1
|1
|5
|71:47
|39
|3
Kladno
|19
|7
|4
|3
|5
|57:55
|32
|4
Č. Budějovice
|19
|10
|0
|2
|7
|51:51
|32
|5
Mountfield
|19
|8
|2
|2
|7
|53:45
|30
|6
Plzeň
|19
|5
|7
|1
|6
|49:45
|30
|7
K. Vary
|18
|8
|2
|0
|8
|42:36
|28
|8
Sparta
|19
|8
|1
|2
|8
|49:44
|28
|9
Liberec
|18
|7
|1
|4
|6
|51:49
|27
|10
Brno
|18
|5
|3
|3
|7
|45:55
|24
|11
Litvínov
|19
|6
|1
|1
|11
|40:54
|21
|12
M. Boleslav
|19
|5
|2
|2
|10
|40:61
|21
|13
Vítkovice
|18
|4
|2
|2
|10
|41:56
|18
|14
Olomouc
|20
|3
|1
|4
|12
|38:65
|15
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